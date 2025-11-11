SNNPเปิดงบ9เดือนปี 68 กำไรสุทธิฯแตะ 429ลบ.

ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้จากการขายในงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 จำนวน 4,250.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาส 3 ปี 2568 มีรายได้จากการขาย 1,376.7 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 0.8 จากไตรมาสก่อนและลดลง ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2568 แนวโน้มแรงกดดันของมาตรการภาษีตอบโต้จากสหรัฐฯ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภคในภาพรวม ประกอบการชะลอตัวของยอดขายสินค้าเครื่องดื่มจากปัจจัยฤดูกาล
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับรายได้จากการขายภายในประเทศยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ซึ่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากการขายในต่างประเทศลดลง จากแรงกดดันของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
สำหรับผลกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ในงวด 9 เดือนแรก ปี 2568 เท่ากับ 429.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3 ปี 2568 อยู่ที่ 129.6 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.2 จากไตรมาสก่อนหน้า สำหรับกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ลดลงเป็นผลมาจาก ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและส่งเสริมการขายที่วางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อการสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่ม Gen Z และขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่ และรักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดของสแน็คและเยลลี่พร้อมดื่ม
สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของตลาดขนมขบเคี้ยว ประกอบกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายสินค้าของบริษัท
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ยังคงพัฒนาและวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ควบคู่กับการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งด้านการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
“SNNP นอกจากจะผู้นำด้านการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวชั้นนำในอาเซียนแล้ว บริษัทฯมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Good Corporate Citizen) พร้อมด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) สะท้อนความเชื่อมั่นด้วยการได้คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2568 ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และบริษัทฯพร้อมลุยพัฒนาสินค้าคุณภาพใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายให้ผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง และมั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของ SNNP จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง” นายวิโรจน์ กล่าว