“พาณิชย์”ชวนอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูลเพลง-ตัวแทนเก็บค่าลิขสิทธิ์ 18 พ.ย.นี้ ฟรี

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพลง และฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” วันที่ 18 พ.ย.นี้ ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี เชิญชวนศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ตัวแทน เข้าฟัง เพื่อเพิ่มเพลงในระบบ สนับสนุนการใช้งานเพลงอย่างถูกกฎหมาย ลดปัญหาความซ้ำซ้อนเก็บค่าลิขสิทธิ์ ป้องกันการแอบอ้าง และสร้างสมดุลระหว่างผู้ถือสิทธิ์และผู้ใช้งานเพลง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพลง และฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” ในวันที่ 18 พ.ย.2568 ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี โดยเป็นการอบรมให้กับฝ่ายผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อสนับสนุนการใช้งานเพลงในเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมาย ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ป้องกันการแอบอ้างเป็นตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยมิชอบและสร้างสมดุลระหว่างฝ่ายผู้ถือสิทธิ์และฝ่ายผู้ใช้ประโยชน์งานเพลงอย่างเหมาะสม
โดยก่อนหน้านี้ กรมได้เปิดให้บริการระบบฐานข้อมูลเพลงอย่างเป็นทางการ เมื่อปลายเดือน ก.ย.2568 โดยมีฝ่ายผู้ถือสิทธิ์ที่เห็นประโยชน์จากการใช้งานระบบดังกล่าว นำข้อมูลเพลงเข้าสู่ระบบแล้วเกือบ 14 ล้านเพลง แบ่งเป็นเพลงไทยประมาณ 5.7 แสนเพลง และเพลงสากลประมาณ 13.3 ล้านเพลง ช่วยให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือสถานบริการที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานเพลง สามารถเข้าถึงข้อมูลเจ้าของสิทธิ์และตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลเพลงในระบบกว่า 4,200 ครั้ง
สำหรับระบบฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ มีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระการพิสูจน์ความถูกต้องของการมอบอำนาจ ผู้ประกอบการที่ใช้เพลง สามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวแทนได้อย่างมั่นใจ นำไปสู่ระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ถือสิทธิ์และผู้ใช้งาน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพลงและฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://qr.ipthailand.go.th/QVayKlQr ภายในวันที่ 17 พ.ย.2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4704 หรืออีเมล์ copyright.office@ipthailand.go.th
นางอรมนกล่าวว่า ในปี 2568 กรมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยและศิลปินไทย อาทิ การร่วมจัดงานเทศกาลดนตรี Bangkok Music City 2025 ซึ่งเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดนตรีระดับโลก เพื่อส่งออกศิลปินไทยที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ และการจัดกิจกรรมเสวนา “จังหวะดนตรี จังหวะ IP” เพื่อต่อยอด Soft Power ด้วย Music IP เนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก รวมทั้งดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพลง และฐานข้อมูลตัวแทนจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
ข้อมูลรายงาน The IFPI Global Music Report 2024 ของสมาคมผู้บันทึกเสียงนานาชาติ หรือ International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ระบุว่า อุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังมาแรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2567 มีมูลค่าตลาดกว่า 3,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1% และขยับขึ้นสู่อันดับที่ 26 ของโลก สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมเพลงไทยในฐานะ Soft Power ที่ช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและผลักดันศิลปินไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ