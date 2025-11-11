“แฟรนไชส์ เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2025” รวมธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 100 แบรนด์ มาครบจบที่เดียว เซ็นทรัล ลาดพร้าว 13–16 พ.ย. นี้

กรุงเทพฯ, 12 พฤศจิกายน 2568 – ปนัดดา แสงธรรมชัย CEO และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วมงาน “แฟรนไชส์ เอสเอ็มอี เอ็กซ์โป 2025” (Franchise SMEs Expo 2025) มหกรรมธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 13–16 พฤศจิกายน 2568 ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น. เข้าชมงาน ฟรี!
งานนี้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 100 บูธ ครบทุกหมวด ทั้งแฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม บริการ เครื่องหยอดเหรียญ ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) และที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมกิจกรรมเสวนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงแฟรนไชส์และ SMEs ที่จะมาแบ่งปันแนวคิด กลยุทธ์ และโอกาสในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
ไฮไลต์ภายในงาน
รวมแฟรนไชส์ชื่อดัง อาทิ AI CHA, ZHENGDA, Shuyi, BOOCHA FRUIT BOBA, Moncha, Snowtee, Cat in the forest cafe, Sho ramen, เส้นซ่าห์, ขนมดอกบัวชาววังใบเตยสด, GUGU Chicken, ขาหมูพระนคร, เนื้อทองคำ, Spirit of Laenkha และอีกมากมาย
โซน แฟรนไชส์หมวดบริการและร้านสะดวกซัก เช่น Tops Daily, LAUNDRY STATION, รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจจาก LG, BiOCHEF, Coway
หมวดเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ เช่น COFFEE STARTUP, เรนนี่ (ตู้กดน้ำแข็งอัตโนมัติ) และ เครื่องต่อยมวยหยอดเหรียญ
หมวดธุรกิจ OEM ได้แก่ HOMEMATT โรงงานรับผลิตหมอนและที่นอนยางพารา
หมวดสินเชื่อและที่ปรึกษาธุรกิจ จาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และผู้เชี่ยวชาญ Business Coach & Consultant
นอกจากนี้ ยังมีโซนพิเศษ “วันเดอร์ มู” ที่รวมนักพยากรณ์ชื่อดังจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โดย อาจารย์ลักษณ์ ฟันธง มาให้คำแนะนำเสริมดวงการค้าและธุรกิจ รับปีใหม่ 2569
กำหนดการเสวนาฟรีภายในงาน
วันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 68 เวลา 17.00 น.
หัวข้อ “Brand Mascot Power กลยุทธ์เชื่อมใจลูกค้าด้วยพลังตัวการ์ตูน”
โดย สัญญา เลิศประเสริฐภากร ครีเอทีฟไดเรกเตอร์จาก ZyloStudio เจ้าของผลงาน “ควายไทยใจซื่อติดลมห้อยเวหา”
วันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 68 เวลา 16.00 น.
“มู..เสริมดวง 12 ราศี ให้ปัง รับปีใหม่” โดย อาจารย์ลักษณ์ ฟันธง
วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 เวลา 14.00 น.
“เลือกแฟรนไชส์อย่างนักวิเคราะห์ ไม่ใช่นักเสี่ยงโชค”
โดย เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (CFE) CEO บริษัท จีโนชิส จำกัด มืออาชีพด้านระบบแฟรนไชส์
ปนัดดา แสงธรรมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว หรือมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริม ได้พบกับเจ้าของแฟรนไชส์ตัวจริง พร้อมคำแนะนำตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสจับคู่ทางธุรกิจจริงภายในงาน ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายและการลงทุนหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามข้อมูลได้ที่
Facebook / Instagram / TikTok: FranchiseSMEsExpo
หรือสอบถามโทร. 081-874-1692
จัดโดย บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด