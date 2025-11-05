กรมพัฒนาธุรกิจฯ ผนึก 2 แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ NocNoc และ LINE Thailand เสริมแกร่ง SME

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามนโยบาย ‘กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว’ โดยร่วมจัดทำแผนความร่วมมือผ่านโครงการและกิจกรรมตลอดปี 2569 กับ 2 พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม NocNoc และ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนา SME ไทยสู่ตลาดดิจิทัล เสริมแกร่งธุรกิจไทยทุกระดับ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วประเทศและต่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดภารกิจเร่งด่วน เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการผ่านการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะรายเล็กให้สามารถนำพาสินค้าและบริการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศและโลกได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการค้าขายที่เท่าเทียม สอดรับนโยบายคนละครึ่งพลัสของรัฐบาล ล่าสุดกรมฯ ได้เชิญแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ 2 ราย เข้าร่วมประชุมหารือแผนดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยร่วมกันตลอดปี 2569
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “แพลตฟอร์มแรกคือ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสัญชาติไทยในชื่อ NocNoc ได้ผลสรุปในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยร่วมกัน 4 ด้านคือ 1) แคมเปญ Landing Page ผ่านช่องทางของ NocNoc ภายใต้ชื่อ ‘สุขใจไทยคราฟท์’ ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปี 2568 และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น ความพิเศษของปีนี้ยังได้เพิ่มอีกหนึ่ง Landing Page ในชื่อ ‘DBD Franchise x NocNoc for Business’ เพื่อผู้ประกอบการกลุ่มแฟรนไชส์ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ได้ขยายช่องทางการตลาด มีพื้นที่ขายสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น โดย NocNoc มีเป้าหมายที่จะขยายหมวดสินค้าไปในกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ต่อไป 2) แพ็กเกจปรับปรุงร้านค้า สำหรับธุรกิจในกลุ่มแฟรนไชส์อาหาร-เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซัก โรงเรียนสอนพิเศษ โชห่วย ร้านอาหาร สปา และ Wellness โดยมอบคูปองส่วนลดและการจัดซื้ออุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อตกแต่ง ซ่อมแซม หรือขยายกิจการ ภายในงบประมาณที่ธุรกิจกำหนดได้เอง”
“3) สร้างความน่าเชื่อถือร้านค้าออนไลน์ด้วย DBD Registered โดย NocNoc จะประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้าในแพลตฟอร์ม NocNoc กว่า 6,000 ราย เพื่อส่งเสริมให้มาจดทะเบียน DBD Registered โดยผู้ที่ได้รับตราฯ จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากกรมฯ และ NocNoc อาทิ ใช้โปรแกรม Social Listening เพื่อค้นหาข้อมูลการตลาดฟรี แพ็กเกจ NocNoc Ads และ Marketing Solution และ 4) การพัฒนาองค์ความรู้ โดยจะเน้นผู้ประกอบการใน 2 กลุ่มคือ กลุ่มร้านค้าออนไลน์ทั่วไป มีเนื้อหาเพื่อพัฒนาด้านการตลาด การสร้างคอนเทนต์ และการจัดทำบัญชี และจัดกิจกรรม Workshop ในกลุ่มบริการร้านอาหาร สปา และ Wellness และสร้างคอนเทนต์ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการสนับสนุนรางวัลและสิทธิพิเศษในกิจกรรมต่างๆ ด้วย”
“นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ร่วมมือกับ NocNoc จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ‘กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว’ ผ่านโครงการ Local Modern Trade คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินการภายในสิ้นปีนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้ร้านค้าโชห่วยได้นำสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน เครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา สินค้าท้องถิ่น เข้ามาขายในแพลตฟอร์มได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมรับการอบรมพัฒนาทักษะด้าน Digital Skill ด้วย และจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจใน 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ร้านค้าเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและได้รับการอบรมเช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 ส่วน จะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพจากท้องถิ่นได้ อีกทั้งยังสร้างความคุ้นชินให้ร้านค้าเปิดใจใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตลาดใหม่ เพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก NocNoc คอยเป็น พี่เลี้ยงช่วยคิดโปรโมชัน การประชาสัมพันธ์ หรือวางแผนการตลาดให้เหมาะสม”
“สำหรับการประชุมหารือร่วมกับบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (LINE ประเทศไทย) ได้ผลสรุปใน 2 ด้านสำคัญตามแผนงาน UPSKILL-RESKILL, Digital Expansion และ Smart Partnership ดังนี้ 1) การจัดอบรม UPSKILL SME 2026 เป็นการจัดกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยครั้งนี้จะเพิ่มเนื้อหาด้าน AI Automation เข้ามาช่วยทำธุรกิจอาทิ การใช้ LINE AI Chatbot ช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ สร้างฐานลูกค้าให้ประทับใจการบริการของแบรนด์ ช่วยวิเคราะห์ความต้องการหรือพฤติกรรมของลูกค้า และการเลือกใช้โฆษณาหรืออีเมลที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนโดยอัตโนมัติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง 1 ครั้ง และส่วนภูมิภาค 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีแผนสนับสนุนวิทยากร Line Certified Coach เข้าร่วมให้ความรู้การใช้งาน LINE ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละกลุ่ม อาทิ หลักสูตร LINE OA และระบบ CRM สำหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Wellness ธุรกิจความงาม กลุ่มค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ และสินค้าชุมชน รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชัน LINE Voom สำหรับสร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขาย และ 2) ร่วมกันจัดทำหลักสูตร (Courseware) การใช้งาน LINE Solution ต่างๆ อาทิ LINE OA , LINE My shop และ CRM เป็นต้น ผ่านระบบ DBD Academy (https://dbdacademy.dbd.go.th) เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และ Upskill ด้านดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง”
“กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน SME ไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดดิจิทัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมากับ NocNoc และLINE ประเทศไทย ที่ช่วยต่อยอดการเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมฯ www.dbd.go.th หรือ Facebook Page : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD หรือสอบถามที่สายด่วน 1570