“HappyChef” เสิร์ฟความอร่อยแบบไม่พัก! เมนูใหม่ครบทุกไลฟ์สไตล์ทุกช่วงเวลา..ความอร่อยที่ 7-Eleven

HappyChef เสิร์ฟความสุขแบบไม่พัก! เอาใจสาวกคนรักความอร่อย สะดวก แบบมีสไตล์ อุ่นร้อนพร้อมทาน ครั้งนี้มาพร้อม Collaboration สุดร้อนแรงสองแบรนด์ขวัญใจเกาหลีและไทย ท้าทายต่อมรับรสซี๊ดถึงใจ
เริ่ม..เมนูเผ็ดระดับตำนานจากเกาหลี “Buldak (บูลดัก)” กับเมนู “อกไก่ทอด พร้อมซอสบูลดัก ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” อกไก่ทอดสูตรพิเศษ เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ เสิร์ฟคู่ซอสบูลดักเผ็ดซี๊ดแบบต้นตำรับเกาหลี เผ็ดฮอต หอม อร่อย ตั้งแต่คำแรก! เมนูนี้จัดไปโดนใจคนรุ่นใหม่ แฟนซีรีส์เกาหลี แฟน K-pop ที่ชื่นชอบรสจัดจ้าน
ต่อด้วยรสแซ่บแบบฉบับไทยแท้ จับมือกับน้ำพริกเจ้าดัง “น้ำพริกป้าแว่น” เมนู “อกไก่ทอด พร้อมน้ำพริกตาแดง ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เป็นความอร่อยแบบไทยแท้ที่ลงตัวสุดๆ สำหรับอกไก่ทอดเนื้อนุ่มกินคู่กับน้ำพริกตาแดงที่เผ็ดร้อน พูดได้คำเดียวว่า “เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ”
ความอร่อย ที่เสิร์ฟแบบไม่พักของ HappyChef ยังไปต่อ ด้วยการเพิ่มดีกรีความฟินสุด ๆ กับ 4 เมนูใหม่ อร่อย อินเทรนด์ตามกระแส ตอบโจทย์ความสุขในทุกมื้อ!
เริ่มต้นด้วยเมนูที่สายเกาต้องลอง! อย่าง “มินิเกี๊ยว พร้อมซอสโคชูจัง ตรา แฮปปี้เชฟ” มินิเกี๊ยวชิ้นพอดีคำ ห่อแป้งบางเหนียวนุ่ม อัดแน่นด้วยหมู ผัก รสชาติความอร่อยแบบเต็มคำ มาพร้อมซอสโคชูจังสูตรต้นตำรับจากเกาหลีแท้ ๆ ที่เผ็ดหวานกลมกล่อมแบบพอดี ทานคู่กันเหมือนนั่งกินกลางกรุงโซล เกาหลีกันเลยทีเดียว!
และมาต่อด้วยเมนูสุดคลาสสิกสำหรับคนรักไส้กรอก เมนู “ไส้กรอกหนังกรอบเสียบไม้ พร้อมน้ำจิ้มไส้กรอก ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” กัดคำแรกได้ยินเสียง “กร๊อบ” สมชื่อไส้กรอกหนังกรอบ กลิ่นหอมรมควันโชยมาตั้งแต่เปิดซองภายในแพ็กมีให้อร่อยถึง 4 ไม้ อิ่มแบบเต็มคำ ยิ่งทานคู่กับ น้ำจิ้มไส้กรอกสูตรพิเศษที่แฮปปี้เชฟตั้งใจทำขึ้นมา เพื่อทานคู่กันได้อย่างลงตัว เพิ่มความหอมอร่อยด้วยรสชาติจัดจ้านในทุกคำ อร่อยครบ จบในซองเดียว!
เมนูไส้กรอกยังมีให้ฟินกันต่อ สำหรับการเริ่มเช้าวันใหม่ เมนู “ไส้กรอกมอนิ่งเซต ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เซตอาหารเช้าที่ครบทั้งรสชาติ ความสะดวก เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ที่มองหาเมนูเช้าที่อิ่มอร่อยในเวลาเร่งรีบ จัดเต็มด้วย ไส้กรอกหนังกรอบ เนื้อแน่น เด้งฉ่ำ หอมกลิ่นออริกาโนสุดคลาสสิก เสิร์ฟคู่กับ ไข่คนรสนุ่มหอมเนย ที่ละลายในปากพอดีคำ เติมสีสันด้วยแครอท และบรอกโคลี ครบคุณค่าทางโภชนาการให้กับมื้อเช้าของทุกคน
สำหรับในเทศกาลกินเจปีนี้ กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยที่แฮปปี้เชฟจัดมาเอาใจสายอิ่มบุญ กับเมนู “ผัดพริกขิงเจ ตรา แฮปปี้เชฟ” ที่ใช้โปรตีนเกษตรทอดจนเหลืองกรอบ คลุกเคล้ากับเครื่องแกงพริกขิงสูตรเข้มข้น แล้วนำไปอบจนได้รสชาติกลมกล่อม หอมใบมะกรูด เสิร์ฟความอร่อยครบรสทั้ง หวาน เค็ม เผ็ด กรอบเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ จะกินเล่นก็ดี จะกินกับข้าวสวยร้อน ๆ ก็ฟินสุด ๆ เมนูนี้ตอบโจทย์คนอยากอิ่มบุญแบบไม่ทิ้งความอร่อย
ปิดท้ายซีรีส์ความอร่อยด้วยเมนูยอดนิยมระดับตำนานจากเกาหลี! ของแฮปปี้เชฟ กับเมนู “ไส้กรอกพร้อมต๊อกบกกีเส้นมันเทศ และซอสสไปซี่จาจัง (ซอสถั่วดำสูตรเผ็ด) ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ที่รวมความอร่อยแบบต้นตำรับเกาหลีไว้ครบจบในซองเดียว ความฟินเริ่มตั้งแต่ ต๊อกบกกีหนุบหนับ กับเส้นมันเทศนุ่มหนึบ พร้อมไส้กรอกไก่เนื้อเด้ง และซอสสไปซี่จาจัง ที่หอมกลิ่นชุนจัง รสชาติเข้มข้น เผ็ดกลมกล่อม สไตล์เกาหลีแท้ ๆ อร่อยจนต้องร้องว่า “มาชิสซอโย”
ส่วนสายเกา ยังคงฟินกับหลากหลายเมนูเกาหลี ครั้งนี้ “HappyChef” อัพเลเวล อัพทั้งความอร่อย มาพร้อมกับดีไซน์แพ็กเกจจิ้งใหม่ สีสันโดดเด่น ทันสมัย สะท้อนความอร่อยจนอยากจะหยิบซ้ำ ภายใต้คอนเซปต์ “Must Try!” ที่จัดความอร่อย สะดวก สไตล์พร้อมอุ่นอร่อยได้ทันที เริ่มจากเมนูเส้น อัพเลเวลความอร่อยขั้นสุดมาเสิร์ฟ เมนู “รามยอนสไปซี่โซซิจิชิคเก้น ตรา แฮปปี้เชฟ” เส้นรามยอน นุ่ม หนึบ จัดเต็มทั้งไก่ ไส้กรอก คลุกเคล้ากับซอสรสเผ็ดร้อน แซ่บซี๊ด อร่อยจนหยุดไม่อยู่
ต่อด้วยเมนู สุดคลาสสิกอย่าง “จาจังมยอน (บะหมี่สไตล์เกาหลีพร้อมหมู และซอสถั่วดำ) ตรา แฮปปี้เชฟ” บะหมี่ซอสถั่วดำ รสเข้มข้นแบบต้นตำรับ บะหมี่เหนียวนุ่ม ซอสรสกลมกล่อมหอมชุนจัง มาพร้อมหมู และผักครบเครื่อง ส่วนสายชีสต้องไม่พลาด! “นู้ดเดิ้ลต๊อกชีสซี่โซซิจิ ตรา แฮปปี้เชฟ” เส้นนู้ดเดิ้ลต๊อกนุ่ม หนึบ พร้อมกับไส้กรอกไก่ที่อร่อยขึ้นด้วยซอสชีสหอมมัน อร่อยลงตัวสุด ๆ และปิดท้าย กับเมนูข้าวในตำนาน “บิบิมบับ (ข้าวยำเกาหลี) ตรา แฮปปี้เชฟ” ที่รวมความอร่อยของข้าวญี่ปุ่น พร้อมกับไก่เนื้อนุ่ม ๆ คลุกเคล้ากับซอสบิบิมบับสูตรพิเศษ เพิ่มความฟินด้วยผักโขม แครอท กิมจิ และไข่เจียว ทุกคำ คือความสมดุลของรสชาติ เผ็ด หอม นัว ครบจบในกล่องเดียว
และถ้าพูดถึงเมนูเกาหลีของ “HappyChef” คงจะไม่พูดถึงไส้กรอกต๊อกบกกีในตำนาน กับ 3 เมนูสุดฮอต ที่ครองใจวัยรุ่นไทยมายาวนานหลายปี และยังคงยืนหนึ่งในดวงใจแบบไม่มีตกเทรนด์ อย่างเมนูขายดีตลอดกาล “ไส้กรอกต๊อกบกกีชีส ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ฟินตั้งแต่คำแรกกับ ไส้กรอกเนื้อแน่น เด้งฉ่ำ เข้าคู่กับ ต๊อกบกกีหนุบหนับ เคล้าซอสรสละมุน เผ็ดเบา ๆ พอให้รู้สึกจี๊ดกำลังดี แล้วปิดท้ายด้วย ชีสหอมมัน ที่เข้ากันอย่างลงตัวทุกคำ
ต่อด้วย “ไส้กรอกต๊อกบกกีลาวาชีส ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” จับคู่ความอร่อยของ ไส้กรอกเนื้อแน่นเด้งฉ่ำ กับต๊อกบกกีหนุบหนับ แล้วอัพเลเวลความเข้มข้นด้วย ชีสลาวาเยิ้ม ๆ ที่เคลือบทุกคำอย่างลงตัว หอมชีส รสละมุนจนอยากตักซ้ำไม่หยุด! และสำหรับสายเผ็ดต้องไม่พลาด “ไส้กรอกต๊อกบกกีชีส สูตรเผ็ดคูณ2 ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เอาใจสายเผ็ดด้วยซอสเกาหลีสูตรเข้มข้นเผ็ดถึงใจ แต่ยังคงความกลมกล่อม เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายชีส สายเผ็ด แต่ถ้าใครชอบสัมผัส นุ่มหนึบขั้นกว่า ต้องลอง “ไส้กรอกต๊อกบกกีเส้นมันเทศ ซอสโรเซ่ ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” เพราะแค่ไส้กรอกกับต๊อกบกกีมันยังไม่พอ แฮปปี้เชฟเพิ่มเส้นมันเทศนุ่มหนึบเข้าไปให้เคี้ยวเพลินแบบคูณสอง ผสานซอสโรเซ่หอมมัน และไส้กรอกเด้ง ๆ อร่อยลงตัวทุกคำ
ส่วนสายกินเล่น สายสตรีท และสายแซ่บทั้งหลาย เตรียมท้องให้พร้อม เดินเข้า 7-Eleven และมาฟินกับ “HappyChef” จัดเต็มความอร่อย..เมนูเสียบไม้ และของกินเล่นสุดฮิต มาเสิร์ฟความฟินกันถึงมือ ไม่ว่าจะเป็นเมนูขายดีตลอดกาล “ลูกชิ้นปิ้ง 5 ไม้ ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” ลูกชิ้นหมูผสมไก่รสกลมกล่อม หอมกลิ่นปิ้งกัดเพลินทุกคำ จะกินกับเพื่อนหรือกินคนเดียวก็ฟินไม่แพ้กัน ตามมาด้วยเมนูสุดแซ่บสายซี๊ดต้องยอมแพ้ “หมูคลุกฝุ่น ตรา อีซี่โก บาย แฮปปี้เชฟ” จัดจ้าน แซ่บซี๊ด เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้ และเมนู “ไก่ทอดพร้อมผงปรุงรสลาบ ตรา แฮปปี้เชฟ” ที่หอมข้าวคั่ว ใบมะกรูด และกลิ่นสมุนไพรไทยสุดเข้มข้น แค่ฉีกซองก็ฟินทันที ปิดท้ายด้วยเมนูซิกเนเจอร์ของคนรักแหนม “แหนมหมูทอดกระเทียม ตรา แฮปปี้เชฟ” เปรี้ยวนิด ๆ นัวกำลังดี หอมกระเทียม และรสชาติแหนมหมูแท้ ๆ เมนูแซ่บโดนใจทุกเจน
อยากรู้ว่าความอร่อยระดับ HappyChef ฟินแค่ไหน แวะไปที่ 7-Eleven ใกล้บ้าน ได้เลย แล้วให้ “HappyChef” เติมความสุขในทุกคำ อร่อยง่าย ๆ ได้ทุกมื้อ
