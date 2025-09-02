“วัดศรัทธาธรรม” เตรียมจัดงานตักบาตรน้ำผึ้ง 7 ก.ย. สืบสานประเพณีโบราณชาวมอญสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม - เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ร่วมกับวัดศรัทธาธรรม หรือ “วัดมอญ” เตรียมจัดงาน ตักบาตรน้ำผึ้ง วันที่ 7 ก.ย.นี้ พุทธศาสนิกชนพร้อมใจถวายข้าวต้ม–น้ำผึ้ง สืบทอดความศรัทธาในพระสีวลี และร่วมแสดงอัตลักษณ์ชาวมอญผ่านการแต่งกายประจำชนชาติ
นายศราวุธ กล้วยจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง ร่วมกับวัดศรัทธาธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดมอญ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าดอนหอยหลอด กำหนดจัดงานตักบาตรน้ำผึ้ง ภายในงานพุทธศาสนิกชนชาวมอญจะนำน้ำผึ้งบรรจุขวดเล็กมาถวายพระ โดยทางวัดจะจัดเชิงบาตรที่ทำจากหวายอย่างประณีตไว้สำหรับวางบาตร ส่วนอาหารคาวหวานอื่นๆ จะใส่ถาดวางถวายตามปกติ
งานนี้ชาวมอญในพื้นที่จำนวนมากจะพร้อมใจกันสวมชุดประจำชนชาติอย่างงดงาม โดยเฉพาะหญิงสาวจะสวม “สไบมอญ” สีต่างๆ ตามวันเกิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเรียบร้อยและความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ลวดลายของสไบจะมีทั้งแบบดั้งเดิม เช่น ลายดอกไม้ ไปจนถึงลวดลายประดิษฐ์ใหม่ อาทิ ลายดอกจิกทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนผู้ชายจะใช้ “ผ้าพาดบ่า” ซึ่งมักเป็นผ้าขาวม้าทอมือ
นายศราวุธ กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง มีที่มาจากความเชื่อของชาวมอญที่ศรัทธาในพระสีวลี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระที่มีโชคลาภ การถวายน้ำผึ้งจึงเป็นการแสดงถึงความปรารถนาในโชคลาภวาสนา หากไม่สมหวังในชาตินี้ ก็เชื่อว่าจะสัมฤทธิ์ผลในชาติหน้า นอกจากการตักบาตรน้ำผึ้งแล้ว ชาวบ้านยังมีการเตรียมข้าวต้มหลากหลายชนิดเพื่อใส่บาตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวมอญ ข้าวต้มที่ได้รับความนิยม เช่น ข้าวต้มลูกโยน ลักษณะกลม ห่อด้วยยอดจาก ข้าวต้มคลุกซึ่งมีลักษณะยาว คลุกด้วยน้ำตาล เกลือ และมะพร้าวขูด ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดใส่ถั่วดำและกล้วย ห่อด้วยใบตองหรือใบจาก มัดเป็นคู่ด้วยยอดจากฉีกครึ่ง และในช่วงเย็น ชาวบ้านมักจะส่งข้าวต้มไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อแสดงความเคารพ
นอกจากนี้ การตักบาตรน้ำผึ้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการถวายเภสัชแด่พระสงฆ์ในช่วงฤดูฝน ซึ่งร่างกายมักอ่อนแอจากการเดินธุดงค์หรืออาพาธ โดยในพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ฉันน้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเนยได้ในยามวิกาลเพื่อบำรุงร่างกาย การตักบาตรน้ำผึ้งจึงนับเป็นการถวายยาให้แก่ภิกษุสงฆ์อีกทางหนึ่ง
สำหรับชุมชนชาวมอญในพื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง มีจำนวนประชากรราว 1,000–1,500 คน ซึ่งยังคงอนุรักษ์ภาษา เครื่องแต่งกาย และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น งานตักบาตรน้ำผึ้งจึงไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของตน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 7 กันยายน 2568 ณ วัดศรัทธาธรรม ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป