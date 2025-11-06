รพ.เครือพริ้นซ์ จัดแพ็กเกจเริ่ม 690 บาท ขานรับโครงการ 'สุขกาย สบายกระเป๋า'

ผู้จัดการรายวัน360 - บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ ในเครือ PRINC Group ประกาศเข้าร่วม โครงการ "สุขกาย สบายกระเป๋า" อย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน โรงพยาบาลพริ้นซ์ 16 แห่ง ทั่วประเทศ ขนขบวนบริการสุขภาพราคาประหยัด 62 รายการ เข้าร่วมโครงการ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) และลดค่าใช้จ่ายจำเป็นของประชาชน เริ่ม 4 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 มกราคม 2569
คณะผู้บริหาร PRINC Group นำโดย นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้อำนวยฝ่ายการตลาดเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ และ ดร.เรืองรอง องค์พัฒนกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมงานพิธีลงนาม MOU โครงการ ‘สุขกาย สบายกระเป๋า’ โดยงานดังกล่าวมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะร่วมเปิดงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยโครงการนี้ PRINC Group ได้คัดสรร 4 บริการหลักภายใต้แคมเปญ "One-Price" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพพื้นฐานในราคาพิเศษทั้งเครือ ได้แก่
1. ส่วนลดค่ายา 10% มอบส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ไม่รวมค่ายานอกและยาพิเศษ) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยตรงตลอดระยะเวลาโครงการ
2. แพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป 15 รายการ ราคาพิเศษ 990 บาท จากราคาปกติ 3,270 บาท เหมาะสำหรับกลุ่มวัย 30+ ที่ต้องการคัดกรองสุขภาพพื้นฐานอย่างครบถ้วน
3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาพิเศษ 690 บาท จากราคาปกติ 1,350 บาท เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคตามฤดูกาล ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัยทำงานและผู้สูงอายุ
4. ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว "ฟรี" บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน (NCDs) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้บริการเฉพาะช่วง 5 - 15 พฤศจิกายน 2568 และตามวัน-เวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการด้านการแพทย์เอกชน เราเชื่อว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม คือพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี การเข้าร่วมโครงการ ‘สุขกาย สบายกระเป๋า’ จึงไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Care) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการลดความแออัดของโรงพยาบาลรัฐ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง
“เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ พร้อมทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง” นพ.วิชญเวทย์ กล่าว
ปัจจุบัน PRINC Group มีเครือข่ายโรงพยาบาลรวม 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด โดยเปิดให้บริการแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมถึงบริการดูแลสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมในเครือ