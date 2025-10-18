"PRINC Group" แจงด่วน! ยันไม่เกี่ยว "Prince Group" วอนสังคมอย่าสับสน

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC Group ออกแถลงการณ์ชี้แจง หลังมีการนำเสนอข่าว "Prince Group" อาจทำสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ย้ำชัดชื่อสะกดไม่มีอักษร E (PRINC) ลั่นมุ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและ Healthcare เท่านั้น ปัจจุบันมี รพ. ในเครือ 17 แห่ง
วันนี้ (18 ต.ค.) เพจ "PRINC Group" ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ออกแถลงการณ์ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง "Prince Group" หลังสังคมสับสน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ "Prince Group" ซึ่งอาจส่งผลให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC Group ขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ "Prince Group" รวมถึงประเด็น หรือ กิจกรรมที่ปรากฏในข่าวดังกล่าว โดย PRINC Group สะกดโดยไม่มีอักษร E
ปัจจุบัน PRINC Group มีเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด โดยเปิดให้บริการแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน PRINC Group ด้วยดีเสมอมา
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC Group"