Tero Music เซ็นสัญญา Warner Chappell ผลักดันเพลงไทยสู่เวทีสากลแบบเอกสิทธิ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - วงการเพลงไทยขยับครั้งสำคัญ! เมื่อ Tero Music ค่ายเพลงและบริษัทจัดการลิขสิทธิ์ชั้นนำของไทยในเครือ Tero Entertainment ประกาศเซ็นสัญญาความร่วมมือระดับโลกแบบเอกสิทธิ์กับWarner Chappell Music Thailand (WCM Thailand) ผู้บริหารลิขสิทธิ์เพลงในเครือ Warner Music Group โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันวัฒนธรรมดนตรีไทยให้เข้าถึงผู้ฟังทั่วโลก
การผนึกกำลังครั้งนี้ WCM Thailand เข้ามาดูแลและบริหารลิขสิทธิ์เพลงของ Tero Music ในตลาดต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายของ Warner Chappell Music ซึ่งครอบคลุมกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ในการซิงค์เพลงไทยเข้าสู่ภาพยนตร์ ซีรีส์ โฆษณา และโปรเจกต์ระดับโลก พร้อมขยายการรับรู้ของศิลปินไทยสู่ผู้ฟังนานาชาติ นอกจากการจัดการด้านลิขสิทธิ์แล้ว ความร่วมมือนี้ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ“ศิลปินและนักแต่งเพลงไทย” ให้ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงระดับโลกของ Warner Chappell Music ผ่านเวิร์กช็อปและ Songwriting Camp เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผลงานเพลงสู่ตลาดสากล
ตลอดเวลาที่ผ่านมา Tero Music ได้สร้างความแข็งแกร่งในตลาดเพลงไทย ด้วยคลังเพลงขนาดใหญ่ และศิลปินคุณภาพหลากหลายแนว อย่างเช่น Slot Machine วงอัลเทอร์เนทีฟร็อคยอดนิยม ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล, เบน ชลาทิศ ศิลปินดีโว่เสียงทรงพลัง, ไปจนถึง Bedroom Audio วงร็อคมากฝีมือมีเพลงฮิต อย่าง รักมือสอง,กอดไม่ได้,ไม่บอกเธอ,เพลงที่เธอไม่ฟัง ฯลฯ ที่ยอดวิวรวมกว่า 900 ล้านบน YouTube รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงอย่าง FrenchW, The Young Wolf, SUNDAY NIGHTS, MOLON, AernAver และ Chilax ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของเสียงดนตรีและศักยภาพของศิลปินไทยในยุคปัจจุบัน ด้วยแนวทางที่ชัดเจนในการเฟ้นหาและผลักดันศิลปินรุ่นใหม่พร้อมผสานกับความแข็งแกร่งของTero Entertainment ที่มีเครือข่ายสื่อครบวงจรทั้งทีวี วิทยุ ออนไลน์ การจัดคอนเสิร์ต และบริการจำหน่ายบัตรผ่าน Thaiticketmajor ทำให้ Tero Music กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจเพลงไทยที่น่าจับตา
นายพอล มนัสถาวร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทโร มิวสิค จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Warner Chappell Music Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจัดการลิขสิทธิ์เพลงระดับโลก และเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการผลักดันเพลงไทยสู่เวทีสากล ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้คลังเพลงของ Tero Music ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของ Warner Chappell Music ที่ครอบคลุมทั้งสิทธิ์การแสดง การซิงค์เพลง และโอกาสในการร่วมงานกับศิลปินระดับโลก นอกจากนี้ ศิลปินและนักแต่งเพลงของเราจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าในการเข้าร่วมแคมป์แต่งเพลงกับนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์มืออาชีพของ Warner Chappell Music ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและสร้างผลงานที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกได้อย่างแท้จริง”
Jacqueline Chong Managing Director, ASEAN, Warner Chappell Music กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Tero Music เพื่อสำรวจและส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีไทย Tero เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีนักแต่งเพลงคุณภาพมากมาย ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางศิลปะและนวัตกรรมของพวกเขาทำให้โดดเด่น เราเห็นว่าเพลงไทยกำลังได้รับความนิยมในระดับสากล โดยมีฐานแฟนเพลงเพิ่มขึ้นในละตินอเมริกา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และทั่วเอเชีย อีกทั้งศิลปินไทยยังได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ เราตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับคุณพอลและทีมงาน เพื่อสนับสนุนความพยายามของพวกเขาและแนะนำนักแต่งเพลงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก”
การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญของวงการเพลงไทยสู่ระดับGlobal Music Business อย่างชัดเจน ไม่เพียงเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรี แต่ยังเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้เชื่อมต่อกับโครงสร้างอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก อย่างเต็มศักยภาพแท้จริง