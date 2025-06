3 ค่ายใหญ่จัดเต็ม! "Supermarket Music Space" ระเบิดความมันส์ครั้งใหม่! กับศิลปินตัวท็อปครบทุกแนวเพลง – กดบัตร 30 มิ.ย.นี้!!

เตรียมตัวพบกับประสบการณ์คอนเสิร์ตครั้งใหม่! ในรูปแบบ "Shopping Mall แห่งดนตรี" ที่ไม่ได้มีสินค้าให้เลือกสรร…แต่คือพื้นที่แห่งเสียงดนตรีคุณภาพ กับ “Supermarket Music Space” คอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชั้นนำต่างขั้วต่างสไตล์จาก 3 ค่ายเพลงดังแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง Smallroom, Warner Music Thailand และ Tero Music มาไว้ในที่นี่ ! ไม่ว่าคุณจะเป็นสายร็อก สายอินดี้ สายป๊อป หรือสายเท่…มาช้อปเสียงดนตรีที่ใช่ในแบบของคุณไปด้วยกันที่ “Supermarket Music Space” ช้อปปิ้งความสุขทางดนตรีแบบ “Mix Shelf” พร้อมเปิดหู เปิดใจไปกับศิลปินที่คุณรัก หรือค้นพบรสชาติใหม่ทางเสียงเพลง ณ The Street Hall ชั้น 5, The Street Ratchada• Shelf 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2568พบกับศิลปิน SLOT MACHINE, AYLA's, TELEVISION OFF และ AERNAVER• Shelf 2 วันที่ 27 กันยายน 2568พบกับศิลปิน D GERRARD, SLUR, TOFU และ THE YOUNG WOLF• Shelf 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2568พบกับศิลปิน POLYCAT, PATRICKANANDA, CHILAX และ CORNBOI📌 เตรียมล็อควันกดจองบัตร “Supermarket Music Space” 30 มิถุนายน 2568 ทาง Thaiticketmajor ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปบัตรราคา Early Bird 790 บาท, Regular 990 บาท และ At Door 1,290 บาทติดตามความเคลื่อนไหว “Supermarket Music Space” ได้ทาง www.facebook.com/teromusicth#SuperMarketMusicSpace #WarnerMusicThailand #Smallroommusic #TeroMusic