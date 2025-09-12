DITP ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมงาน “Thai Music Meetup – Gan Bei” สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านดนตรี 17 กันยายนนี้ที่ไต้หวัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน “Thai Music Meetup – Gan Bei” กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมดนตรีของไทยในไต้หวัน ภายใต้โครงการผลักดัน Soft Power ผ่านธุรกิจบริการศักยภาพ โดยกิจกรรมนี้มีภาคเอกชนผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทยร่วมสนับสนุน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การเจรจาความร่วมมือ และการขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน
ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยตอบรับเข้าร่วมแล้ว 11 ค่ายเพลงชั้นนำ ได้แก่
Juicey, NEWECHOES, Parinam, RATS RECORDS, Small Room, Sony Music Thailand, Spicy Disc, Universal Music Thailand, Warner Music Thailand, What The Duck และ YUPP! Entertainment
งานนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยจะได้พบกับ Promoters, Booking Agents, ผู้จัดงานเทศกาลดนตรี, Celebrity จากไต้หวันและนานาชาติ รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งจะช่วยเปิดประตูสู่การเจรจาธุรกิจและการสร้างความร่วมมือรูปธรรม คาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจรวมกว่า 500 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
สำหรับงาน “Thai Music Meetup – Gan Bei” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.30 น. ที่ Zepp New Taipei มีไฮไลต์สำคัญดังนี้
• การเจรจาธุรกิจ เปิดเวีเจรจาระหว่างผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
• เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานในช่วง Meetup Party เพื่อเพิ่มบรรยากาศคึกคักและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังไต้หวันได้สัมผัสบรรยากาศของวงดนตรีไทย
• การแสดงจากศิลปินไทย เป็นการแสดงผสมวัฒนธรรมไทยโดย STGZ, การแสดงดนตรีโดยวง H3F และ UNTRYMAEW (อันตรายแมว) พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสร้างบรรยากาศมิตรภาพ ร่วมด้วยวงดนตรีจากไต้หวัน SEIZER ซึ่ง Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) ให้การสนับสนุน เพื่อตอกย้ำความร่วมมือทางดนตรีไทย-ไต้หวัน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ DITP ที่จะใช้ดนตรีเป็นหนึ่งในพลัง Soft Power หลักของประเทศ เพื่อต่อยอดการผลักดันศิลปินไทยสู่เวทีเทศกาลดนตรีนานาชาติ และขยายโอกาสทางการตลาดเชิงพาณิชย์ในระดับโลก โดยเชื่อว่าจะช่วยสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน