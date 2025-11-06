SABINA เปิดตัว “กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์” ชูแนวคิด 5Eที่รง.พุทธมณฑลสาย 5

ผู้จัดการรายวัน 360 - SABINA รุกเปิดช็อป “กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์” สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ชูต้นแบบร้านยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ถูกสร้างภายใต้แนวคิด “5 อี” ที่คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เปลือกอาคาร รวมถึงการออกแบบภายในที่เลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้น “อีโค โปรดักท์” ทั้งวัสดุรีไซเคิล วัสดุย่อยสลายได้ หรือวัสดุมาจากทรัพยากรหมุนเวียน ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไทยอันดับหนึ่งที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจแฟชั่นควบคู่ไปกับความยั่งยืน
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA ได้เปิดตัว “กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์” (Green Living Store) สาขาแรกอย่างเป็นทางการ ณ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งถือเป็นต้นแบบของร้านค้าที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “5อี” (5E) ได้แก่ อีโค ดีไซน์ (Eco Design) การออกแบบเชิงนิเวศ, เอนเวโลป (Envelop) การออกแบบเปลือกอาคารที่ลดการใช้พลังงาน, อิเล็คทริคคอล (Electrical) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เอนเนอร์ยี่ เมเนจเม้นท์ (Energy Management) การวางระบบและการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอีโค โปรดักท์ (Eco Product) ที่ครอบคลุมการคัดสรรผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม
“ร้านแห่งนี้เป็นความตั้งใจของ SABINA ที่เราใส่ใจทุกๆ รายละเอียดในการออกแบบและก่อสร้าง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคิด ออกแบบ ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SABINA ในฐานะแบรนด์ไทยอันดับหนึ่ง ที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจแฟชั่นควบคู่ไปกับความยั่งยืน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA กล่าว
ทั้งนี้ ร้านต้นแบบ SABINA กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์ สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ก่อสร้างโดยใช้ปูน SCG Green Choice ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ช่วยลดการปล่อยได้ประมาณ 3,337 kgCo2eq นอกจากนี้ ยังใช้ไม้อัด OSB ที่ผลิตจากเศษไม้และมาจากป่าปลูกทดแทนการตัดไม้ใหญ่ ซึ่งสามารถกักเก็บหรือลดการปล่อยคาร์บอนได้ราว 1.4 kgCO2eq อีกทั้งยังเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนประสิทธิภาพสูงที่ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 74 kgCo2eq ซึ่งเป็นวัสดุที่มีค่า VOCs หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในระดับต่ำ และได้รับมาตรฐาน EUCEB จากยุโรป
ขณะที่การออกแบบอาคาร SABINA ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดทิศทางอาคารให้รับลมธรรมชาติ เพื่อลดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังเลือกใช้กระจกโปร่งแสงพิเศษเพื่อให้ภายในร้านสามารถรับแสงธรรมชาติได้มากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้าและสร้างบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย ช่วยลดการใช้พลังงานได้ในระยะยาว
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานภายในร้าน “กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์” ถูกพัฒนาให้เป็น “อีโค ช็อป” ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยสินค้าภายในร้านผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุรีไซเคิล วัสดุย่อยสลายได้ หรือวัสดุที่มาจากทรัพยากรหมุนเวียน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ หรือ FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพว่าผลิตภัณฑ์มีการจัดการอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงฉลากอีโค (Eco Product Label) ที่ช่วยให้ผู้บริโภคพิจารณาได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
“SABINA กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์” ยังติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนด้วยแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานสะอาด รวมถึงมีระบบจัดการขยะและรีไซเคิลภายในร้าน มีจุดรับขยะและจุด “New Life Bra Cycle” สำหรับจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี ขณะที่บรรจุภัณฑ์ภายในร้านถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการดูแลโลก เช่น ไม้แขวนที่ใช้แขวนภายในร้าน ทำมาจากไม้แขวนเก่าที่ชำรุดและเสียหายแล้ว นำกลับมารีไซเคิลเป็นไม้แขวนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในร้านค้าแห่งนี้
“กรีน ลีฟวิ่ง สโตร์ สาขาพุทธมณฑลสาย 5 ของ SABINA ไม่ใช่เพียงร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น แต่ยังเป็นต้นแบบของอาคารที่มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับโลก และส่งเสริมพฤติกรรมรักษ์โลกของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติของ SABINA” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าว