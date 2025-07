ที.เอ.เอส. ปลื้ม TECO Flexshield แบรนด์ไทยรายแรก คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา

บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีเอเอส สุดปัง หลัง TECO Flexshield คว้ารางวัล นวัตกรรม จากงาน The 50th Geneva Inventions ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รางวัลดังกล่าว พร้อมชูจุดขาย #TECOFlexshieldนวัตกรรมระดับโลก รุกสื่อสารการตลาดด้วย O2O (Offline2Online) นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร ทางธุรกิจ

นวัตกรรมฉนวนเคลือบหลังคากันความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างชื่อให้กับ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดงเกียรติยศ ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมระดับโลก จากงาน The 50th Geneva Inventions ในหมวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลังคาทั้งนี้ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ว่า TECO Flexshield เป็นผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนชนิดบาง ผลิตโดย ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติเด่น คือ ต้านทานความร้อน ลดเสียง ไม่ลามไฟ ทนน้ำ ทนกรด และไม่หลุดล่อน และก่อนหน้านี้ แบรนด์ TECO Flexshield ก็ได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้วหลายรางวัล ล่าสุด สำหรับรางวัลนวัตกรรมที่ได้รับจากงาน The 50th Geneva Inventions ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นต้องเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างแท้จริง เพราะ TECO Flexshield เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลฯ นี้สำหรับกระบวนการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นายธนากรกล่าวว่า TECO Flexshield ได้ผ่านการคัดเลือกจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) พร้อมทั้งนำเสนอผลงานที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก่อน หลังผ่านการคัดเลือกแล้ว ทาง วช. จึงได้นำเสนอต่อทางคณะกรรมการของ “งานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา” (The 50th Geneva Inventions) ซึ่งเป็นเวทีที่มีความสำคัญระดับโลกสำหรับนักประดิษฐ์และนักวิจัยในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับบริษัทอุตสาหกรรม, สถาบันการศึกษา, นักประดิษฐ์และนักวิจัยจากทั่วโลกในการแสดงผลงาน, สร้างเครือข่าย, และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำเสนอให้พิจารณาเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของงาน The 50th Geneva Inventions ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย. 2025 นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับนักประดิษฐ์ไทยในการเปรียบเทียบผลงานกับนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานของสิ่งประดิษฐ์ของไทยอีกด้วยทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้ารับรางวัลแห่งนวัตกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณารายละเอียดแบบเชิงลึกทางด้านนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 135 ท่านที่เข้ามารับฟังการนำเสนอด้วย คือ 1) ความแปลกใหม่ (Novelty) 2) ความฉลาดคิดในการประดิษฐ์ (Ingenuity) 3) ศักยภาพทางด้านการขายและควรค่าแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ (Sales Potential & Numerous Awards) และ 4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainable) และในการจัดงานครั้งสำคัญครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงผลงาน 1,050 ผลงานจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก อันเป็นผลงานด้านนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมแสดงผลงาน สตาร์ทอัพ และรวมถึงกลุ่มบริษัท หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนนายธนากรกล่าวถึงจุดแข็งของ TECO Flexshield ที่ทำให้สามารถรางวัลอันทรงเกียรติ ท่ามกลางผลงานนวัตกรรมที่ถูกส่งเข้าร่วมแข่งขันจากนานาชาติว่า เนื่องจาก TECO Flexshield เป็นนวัตกรรมฉนวนกันความร้อนที่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น เนื่องจากได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในจุดที่เป็น PainPoint ของลูกค้ากลุ่ม B2B และ B2C และเพื่อให้ตอบโจทย์ความเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีมาตรฐานรองรับ ลดการใช้วัตถุดิบ สร้างแนวคิดต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ใหม่ มีมูลค่านำไปขายได้จริงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมด้วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TECO Flexshield เป็นผลงานแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ และบริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้น ผลิต พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ปลอดภัย สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ นายธนากรยังกล่าวถึงแผนการรุกตลาดในปีนี้ว่า “ที.เอ.เอส. คอร์ปอเรชั่น จะส่งแคมเปญเพื่อสื่อสารการตลาดใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแบรนด์ TECO Flexshield ที่เป็น “นวัตกรรมท้องถิ่น” สู่การเป็น “นวัตกรรมระดับโลก”ด้วยสโลแกนใหม่ TECO Flexshield นวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก รวมทั้งเดินหน้าใช้แคมเปญ #TECOtoGeneva หรือ#TECOFlexshieldนวัตกรรมระดับโลก โดยชูจุดขายของการเป็นแบรนด์ไทยรายแรกที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับนานา ชาติจากกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยข้อความ “การันตีด้วยรางวัลจากเจนีวา ปี 2025” พร้อมชูภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และจุดแข็งทางเทคนิค เช่น การเคลือบกันกรด ทนเคมี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้งมีแผนสื่อสารการตลาดแบบ O2O ทั้งออนไลน์ - ออฟไลน์ ด้วยการสร้างคลิปวีดีโอชุดใหม่ที่สะท้อนถึงเบื้องหลังความมุ่งมั่นของ TECO Flexshield ที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้ พร้อมกับวิดีโอสัมภาษณ์ซีอีโอ และทีมพัฒนา เพื่อตอกย้ำจุดแข็งของแบรนด์ขณะเดียวกัน ก็ยังมุ่งทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถเติบโตไปด้วยกันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ​ยังเพิ่มโอกาสให้กับคู่ค้าในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และกำไรให้กับคู่ค้าอย่าง เครื่องจักร (Hercules) เคมีภัณฑ์ที่นำมาผลิตและต่อยอดให้ดับคู่ค้า และการเป็นผู้ถือครองสิทธิ์ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อศึกษาทางด้านข้อกฎหมาย” รวมถึงยังมีการเซ็น MOU กับสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในอนาคตยังมีแผนรุกเดินหน้าเซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.) เพื่อต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืน.