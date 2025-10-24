ผู้บริหารแบรนด์ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025 จาก มสวท.

สรรค์ สุดเกตุ ผู้บริหารแบรนด์ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่นแห่งปี 2025” จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2025) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ผู้บริหารแบรนด์ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยผลักดันชุดไทยให้กลายเป็น Soft Power ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและในด้านต่างๆ รวมถึงการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ
สรรค์ สุดเกตุ ได้กล่าวถึงการได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” ในครั้งนี้ว่า “สำหรับผมถือเป็นรางวัลระดับชาติแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ อันยิ่งใหญ่ของผมและทีมงานทุกคน ได้มีแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปะแห่งผ้าไทยให้กลายเป็น Soft Power ที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน และวันนี้ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ มีความพร้อมอย่างมากในทุก ๆ ด้านที่จะช่วยผลักดันผ้าไทยและชุดไทย ให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจและสง่างามครับ”