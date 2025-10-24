xs
ผู้บริหารแบรนด์ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025 จาก มสวท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สรรค์ สุดเกตุ ผู้บริหารแบรนด์ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่นแห่งปี 2025” จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2025) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ผู้บริหารแบรนด์ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะการมีส่วนช่วยผลักดันชุดไทยให้กลายเป็น Soft Power ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและในด้านต่างๆ รวมถึงการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ


สรรค์ สุดเกตุ ได้กล่าวถึงการได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2025” ในครั้งนี้ว่า “สำหรับผมถือเป็นรางวัลระดับชาติแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ อันยิ่งใหญ่ของผมและทีมงานทุกคน ได้มีแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปะแห่งผ้าไทยให้กลายเป็น Soft Power ที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทย ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม่ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน และวันนี้ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ มีความพร้อมอย่างมากในทุก ๆ ด้านที่จะช่วยผลักดันผ้าไทยและชุดไทย ให้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างภาคภูมิใจและสง่างามครับ”





