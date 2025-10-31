ปับลิซิสกรุ๊ปซื้อเฮปมิลมีเดียกรุ๊ป เอเจนซี่อินฟลูคอนเทนต์-โซเชียล

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปับลิซิส กรุ๊ป [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] ปับลิซิส กรุ๊ป (Publicis Groupe) ประกาศลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการของ เฮปมิล มีเดีย กรุ๊ป (HEPMIL Media Group) เอเจนซี่ด้านอินฟลูเอนเซอร์ คอนเทนต์ และโซเชียลมีเดียชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฮปมิลให้บริการกับแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 450 แบรนด์ ผ่านความร่วมมือกับครีเอเตอร์คุณภาพสูงกว่า 3,000 ราย ที่มีฐานผู้ติดตามรวมกว่า 1 พันล้านคน ครอบคลุม 6 ตลาดหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เฮปมิลก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มสื่อยุคใหม่อย่าง SGAG (ก่อตั้งในปี 2555) MGAG และ PGAG ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคกว่า 70 ล้านคนทั่วภูมิภาค และได้กลายเป็นชื่อที่ผู้คนคุ้นเคยในวงการสื่อดิจิทัล ด้วยแนวคิดการเล่าเรื่องผ่านผู้สร้างคอนเทนต์ (Creator-led Storytelling) ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับครีเอเตอร์ภายใต้เครือข่าย HEPMIL Creators Network (HCN) เฮปมิลได้ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับเลขสองหลักนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในภูมิภาค
การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer Marketing) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอัตรา 12%-15% ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยคาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายในตลาดนี้จะทะลุ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 เฮปมิล มีจุดแข็งในการสร้างและบริหารชุมชนดิจิทัล การเสริมศักยภาพให้กับผู้สร้างคอนเทนต์ในประเทศ และการพัฒนา Branded Content ที่ออกแบบให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับผู้ชมและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับลูกค้า การผสานศักยภาพของเฮปมิลเข้ากับฐานข้อมูลเชิงลึกระดับโลกของปับลิซิส กรุ๊ป ผ่าน Lotame และ Epsilon’s ID Graph ซึ่งครอบคลุมโปรไฟล์ผู้บริโภคกว่า 800 ล้านรายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยยกระดับความเป็นผู้นำของปับลิซิส กรุ๊ป ในการทำ Influencer Marketing ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (ID-driven Influencer Marketing) ตอบโจทย์ภูมิภาคที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Social-First Marketing อย่างเต็มรูปแบบ
ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าของ ปับลิซิส กรุ๊ป เข้าถึงระบบนิเวศของครีเอเตอร์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมอบศักยภาพในการ
• ผสานกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย การบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์ และการสร้างคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มุ่งสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
• เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-channel) ด้วยระบบการวัดผลที่แม่นยำ ทั้งในมิติของสื่อและผลลัพธ์ทางธุรกิจจากกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและทุกรูปแบบการสื่อสาร
• สร้างสรรค์แคมเปญที่ปลอดภัยต่อแบรนด์ (Brand-safe) มีความหมาย และแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
อาร์ตูร์ ซาดูง (Arthur Sadoun) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปับลิซิส กรุ๊ป กล่าวว่า “หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Influential เมื่อ 18 เดือนที่แล้ว และ Captiv8 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างแพลตฟอร์มอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงพลังและเชื่อมต่อกันมากที่สุดในโลก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการผลักดัน “การตลาดผ่านครีเอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Creator Marketing)” ในภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อปับลิซิสและลูกค้าของเรา การผสานศักยภาพของเฮปมิล ทั้งในด้านการเข้าถึงผู้ชม ความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ และแพลตฟอร์มโซเชียล เข้ากับพลังของ Publicis Identity Graph และระบบนิเวศสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา จะช่วยเสริมให้ปับลิซิส กรุ๊ป สามารถสร้างโซลูชันด้านอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริง โซลูชันนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเชื่อมโยง กลยุทธ์โซเชียล การบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์ และการสร้างคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทีมงานเฮปมิล ซึ่งเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ เข้าสู่ครอบครัวของปับลิซิส”
อัมริตา รันธาวา (Amrita Randhawa) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปับลิซิส กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเสริมว่า “ในอุตสาหกรรมการตลาดยุคปัจจุบัน มีองค์ประกอบมากมายที่สามารถสร้างโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ แต่ยังไม่มีใครสามารถผสานทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง จุดเริ่มต้นของ เฮปมิล ในฐานะผู้สร้างคอนเทนต์ที่ครองใจผู้บริโภคทั่วภูมิภาค ได้ปูทางให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ จริงใจ และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมร่วมสมัยแบบเรียลไทม์ เมื่อผสานกับความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี AI ข้อมูลเชิงลึก และแพลตฟอร์มดิจิทัลของปับลิซิส กรุ๊ป เรามั่นใจว่าทุกการลงทุนของลูกค้าในด้านโซเชียลและอินฟลูเอนเซอร์ จะเกิดประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
คาร์ล มัค (Karl Mak) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง เฮปมิล มีเดีย กรุ๊ป กล่าวว่า “เฮปมิลเริ่มต้นจากความฝันของผมและเอเดรียน อัง (Adrian Ang) ผู้ร่วมก่อตั้ง ขณะที่เรายังเป็นนักศึกษาที่ Singapore Management University ที่อยากสร้างธุรกิจของเราเองขึ้นมา ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นและทีมงานที่ยอดเยี่ยมกว่า 300 คน ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริง และวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของการเติบโตอย่างก้าวกระโดด การได้ร่วมมือกับทีมของ ปับลิซิส กรุ๊ป ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก จะช่วยต่อยอดศักยภาพของเรา พร้อมสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เครือข่ายครีเอเตอร์ รวมถึงพนักงานของเราทุกคน”
หลังการเข้าซื้อกิจการ เฮปมิลจะยังคงดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ เฮปมิล เช่นเดิม และจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมของ ปับลิซิส กรุ๊ป ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ
ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการและเงื่อนไขการปิดดีลตามมาตรฐานทางธุรกิจทั่วไป
ปับลิซิส กรุ๊ป [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจของกรุ๊ปครอบคลุมการบริการในทุก ๆ ขั้นตอนของการสื่อสาร จากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการลงมือปฏิบัติงาน การทรานส์ฟรอมการทำการตลาดไปจนถึงการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่งทางปับลิซิสกรุ๊ปคือพาร์ทเนอร์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของลูกค้าที่ตรงกับความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกรุ๊ปมุ่งมั่นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญทั้งหมด 10 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ การโฆษณาและการสื่อสาร (Communication), การวางแผนสื่อ (Media), การบริหารข้อมูล (Data), และ เทคโนโลยี (Technology) ประสานกับการทำงานร่วมกันและพร้อมที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อการบริการลูกค้าโดยสามารถเข้าถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ภายในกรุ๊ปได้จากทุกมุมโลกกว่า 100 ประเทศด้วยทีมงานกว่า 103,000 คน