“กัชคลาวด์” ปิดดีลซื้อ “Wizdeo” สร้างเครือข่ายครีเอเตอร์ EU-APAC

ผู้จัดการรายวัน 360 - กัชคลาวด์ ประกาศปิดดีลใหญ่ซื้อ Wizdeo ระบบ YouTube MCN ครีเอเตอร์กว่า 150 ชาแนลจาก Wizdeo (วิซดีโอ) บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสได้สำเร็จ เพื่อสร้างเครือข่ายตลาด EU-APAC Creator Infrastructure ดันธุรกิจขยายสู่ระดับโกลบอลกัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทต้นสังกัดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ผลิตคอนเทนต์บันเทิงระดับโลก ประกาศปิดดีลซื้อ YouTube Multi-Channel Networks (MCNs) ครีเอเตอร์กว่า 150 ชาแนลจาก Wizdeo (วิซดีโอ) บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสหนึ่งในเครือข่าย MCN ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเป็นผู้บุกเบิกด้าน Creator Analytics แถวหน้าในภูมิภาค เดินหน้าขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นแพลตฟอร์ม “Creator First” สร้างเครือข่าย MCN ยุโรป พร้อมปลดล็อกโอกาสใหม่ให้ครีเอเตอร์ผ่านการสร้างเนตเวิร์กครอบคลุม 3 ทวีปในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือนอกจากนี้กัชคลาวด์ยังได้รับสิทธิ์การบริหารจัดการ YouTube Direct Sales ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง YouTube Reserved Media การจองพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มโดยตรง ที่เป็นการนำโมเดลจากสื่อทีวีมาปรับใช้ โดยสามารถเลือกครีเอเตอร์จากในระบบ MCN ของกัชคลาวด์ และ Wizdeo ได้ ใช้รูปแบบการกำหนดราคาโฆษณา CPM (Cost per Mille) ที่มีต้นทุนต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง อีกทั้งมีการพัฒนา AI “Bankeble” เป็นตัวช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ครีเอเตอร์อัลเทีย ลิม, ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันวงการครีเอเตอร์เปลี่ยนจากการทำ Influencer Marketing ไปสู่รูปแบบธุรกิจด้านสื่อ และการซื้อ-ขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ (Media & Licensing) ที่มีโครงสร้างชัดเจนมากขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยกระดับธุรกิจของเรา ในด้านการบริหารจัด Marketing Campaign ให้กับแบรนด์ ผ่านระบบ AI ข้อมูลครีเอเตอร์เชิงลึก ไปจนถึงการจัดการด้านลิขสิทธิ์ในหลายประเทศทั่วโลก และ MCN ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจ็คที่ขับเคลื่อน Creator Economy ทำให้แบรนด์ ครีเอเตอร์ แพลตฟอร์ม สามารถสร้างรายได้ และทำงานร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยจาก รายงาน การลงทุนใน MCN มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น โดยตลาด MCN ทั่วโลกมีมูลค่า 24.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 7.8 แสนล้านบาท ในปี 2024 และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 84.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.75 ล้านล้านบาท ภายในปี 2033 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 16.9%นายนิโรธ ฉวีวรรณากร Country Director บริษัท กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Head of Talents ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า รายได้จากโฆษณาออนไลน์ในไทยโตขึ้น13% โดยเฉพาะวิดีโอบนโซเชียลที่เติบโตถึง 27% และตลาด MCN ใน APAC จัดเป็น ภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากอเมริกาเหนือและยุโรป โดยในปีพ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) มีสัดส่วนรายได้รวมกว่า 20% ของภาพรวมทั่วโลก เป็นโอกาสที่ครีเอเตอร์จะขยายฐานรายได้ของตัวเอง“การสร้าง ecosystem ในวงการครีเอเตอร์ คือการออกระบบเพื่อบริหารรายได้ที่มั่นคงไปจนถึงการลงทุนในโครงสร้างรายได้ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์สามารถเติบโต และแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่ง MCN เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของ Creator infransrtucture ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในสายอาชีพโดยการให้คอนเทนต์ช่วยครีเอเตอร์สร้างรายได้ และต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจ”มาร์ค วาเลนติน ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Wizdeo (วิซดีโอ) จำกัด กล่าวว่า ”วงการครีเอเตอร์ยุโรปยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เฉพาะกลุ่ม (niche content) และ VDO Content มีสัดส่วนตลาดสูงสุดกว่า 38.8% ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในยุโรป Wizdeo เป็น MCN รายแรกในยุโรปที่ได้รับการรับรองจาก YouTube มีครีเอเตอร์กว่า 500 ช่องและยอดชมรวมกว่า 700 ล้านครั้งต่อเดือน การรวมเครือข่ายระหว่าง Wizdeo และ กัชคลาวด์ จะเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ในเนตเวิร์ก และแบรนด์จากเอเชีย สามารถสร้างแคมเปญที่มีศักยภาพระดับโลกได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้Gushcloud (กัช-คลาวด์) เป็นบริษัทด้านการจัดแบรนด์ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และ การผลิตคอนเทนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลระดับโลก เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อผู้ชมและแบรนด์ไปยังอินฟลูเอนเซอร์ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดแบรนด์ ให้บริการด้านการผลิตสื่อ การขายและการจัดจำหน่าย และ การสร้างออริจินอลคอนเทนต์ สื่อ และ การจัดอีเวนต์ อีกทั้งยกระดับคอมมูนิตี้ content creator บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ภายใต้คอนเซปต์ Creating Tomorrow’s Postitive Influence สำหรับประเทศไทยมีการผลิตคอนเทนต์วาไรตี้ เกมโชว์ เพื่อเป็นพื้นที่ความบันเทิงของทุกคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สุขุมมิตรบริษัทยังมีพนักงานมากกว่า 300 คน โดยมีสาขากว่า 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และปารีสสำหรับWizdeo (วิซดีโอ) เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส มีสำนักงานอยู่ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส ที่ได้รับการรับรองจาก YouTube ในฐานะ Multi-Channel Network (MCN) และเป็นแพลตฟอร์มด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ แคมเปญและการตลาดสำหรับครีเอเตอร์ โดยดูแลครีเอเตอร์กว่า 500 ราย และมียอดเข้าชมรวมกว่า 700 ล้านวิวต่อเดือน