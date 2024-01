ยามาฮ่า มอบรางวัลแชมป์ประจำปี 2566 ในโครงการ THE CREATOR ARENA ปล่อยความกล้า ไปกับยามาฮ่าฟินน์ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะประจำปี 2566 และมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดคลิปสร้างสรรค์โดย บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จับมือ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเวิร์คพอยท์ ร่วมด้วย บริษัท พีเจที เบทเทอร์ โปรดักส์ จำกัดบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอส.ซี.เอส.สปอรต์สแวร์ จำกัด ที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ที่มีใจฝันอยากเป็นครีเอเตอร์ ได้มาโชว์ศักยภาพ ระเบิดไอเดีย ด้วยการสนับสนุนทั้งเงินรางวัล ของรางวัล และกิจกรรม WORKSHOP เรียนรู้กับกูรูครีเอเตอร์แถวหน้าของประเทศไทย อาทิ คุณบี้ เดอะสกา YOUTUBER ช่อง BIE THE SKA, คุณสหพร ยี่ตันสี Producer ผู้ควบคุมและดำเนินการผลิตรายการที่ได้รับกระแสนิยมมากที่สุดช่องเวิร์คพอยท์ 23 และคุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมและดำเนินการผลิตรายการช่องเวิร์คพอยท์ 23 และในฐานะกรรมการตัดสินด้วย เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะไปสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคตโดยโครงการฯ มีทีมสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปจำนวนมากถึง 329 ทีม จากทั่วประเทศ และคัดเลือกทีมที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในรอบต่างๆ จากคณะกรรมการจนเข้าสู่รอบสุดท้าย คัดเหลือ 10 ทีม มานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ เมื่อไม่นานมานี้ และได้ประกาศแชมป์ครีเอเตอร์ประจำปี 2566 และรางวัลต่างๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพลัฏฐ์ ประวีร์ชานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตและกลุ่มรถครอบครัว บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรางวัลให้กับผู้ชนะดังต่อไปนี้• ทีมชนะเลิศ : รับเงินรางวัลรวม 200,000 บาท และรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟินน์ได้แก่ ทีม R-TECH Finnnnnn จากวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ• ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับเงินรางวัลรวม 100,000 บาทได้แก่ ทีม YOLO "You Only Live Once" จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่• ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับเงินรางวัลรวม 60,000 บาทได้แก่ ทีม E.TECH MDEC Photo Club วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)คุณพลัฏฐ์ ประวีร์ชานนท์ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ครีเอเตอร์ประจำปี 2566 ทีม R-TECH Finnnnnn และทุกๆ ทีมที่สามารถเข้ามาอยู่ในรอบ Final นี้ได้ เพราะโจทย์ในการแข่งขันและเกณฑ์ตัดสินขงคณะกรรมการแต่ละรอบต้องยอมรับว่ายากจริงๆ ทุกคนเก่งมากครับ รวมถึงน้องๆ นักเรียน นักศึกษาอาชีวะทุกทีม ที่เข้ามาร่วมในโครงการ THE CREATOR ARENA ในปี 2566 นี้ ตั้งแต่รอบ Audition หวังว่าทุกคนจะสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในโครงการนี้ ไปต่อยอดสร้างชื่อเสียง สร้างอาชีพ ให้กับตนเองได้ในอนาคต ยามาฮ่าจะมีโครงการดีๆ เพื่อเป็นเวทีให้น้องๆ มาสร้างสรรค์ผลงานกันอีกแน่นอน ติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage : The Creator Arena”