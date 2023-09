ยามาฮ่า จัดกิจกรรมสุดฟินน์ THE CREATOR ARENA WORKSHOP ปั้นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ สู่ดาวรุ่งครีเอเตอร์ระดับประเทศ พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

จับมือและผู้จัดแคมเปญแคมเปญประกวดคลิปสร้างสรรค์ ที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ที่มีใจฝันอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้โชว์ศักยภาพ ระเบิดไอเดีย และได้รับโอกาสพัฒนาทักษะไปสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคต พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟินน์ และของรางวัลจากผู้ร่วมสนับสนุนมากมายล่าสุดจัดกิจกรรมสุดฟินน์ THE CREATOR ARENA WORKSHOP เพื่อมอบความรู้ ปูเส้นทางสู่ครีเอเตอร์มืออาชีพ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณบัวทิพย์ จันทร์ดำรงกุล รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คุณพัฒนพันธ์ ทิพย์รัตน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเจที เบทเทอร์ โปรดักส์ จำกัด, คุณคณิน เหล่าจินดา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Business Development บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณวิษณุ วงศ์วีระนนท์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอรต์สแวร์ จำกัด มาร่วมงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Yamaha Riding Academy (YRA) เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมากิจกรรม THE CREATOR ARENA WORKSHOP มีนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ และคณะอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมงาน จำนวน 77 ทีม 164 คน จากผู้สมัครเข้าร่วมแคมเปญ THE CREATOR ARENA จำนวนทั้งสิ้น 329 ทีมจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรม ฟินน์ ความรู้กับกูรูครีเอเตอร์ How to ปูเส้นทางสู่ ครีเอเตอร์มืออาชีพ อัพสกิล กับ 3 ครีเอเตอร์มืออาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ทาง Facebook Fanpage : The Creator Arena และ ที่สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า YRA•How to Creative กับ ครูอ้วน-จิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมและดำเนินการผลิตรายการช่องเวิร์คพอยท์23•Creative Marketing กับ ครูเอก้า-ดร.สหพร ยี่ตันสี Group Head Producer ผู้ควบคุม และดำเนินการผลิตรายการที่ได้รับกระแสนิยมมากที่สุด ช่องเวิร์คพอยท์23•Road to Content Creator กับ บี้ เดอะสกา-กฤษณ์ บุญญะรัง เจ้าของช่อง BIE THE SKA YOUTUBER TOP CONTENT CREATORและกิจกรรม THE CREATOR ARENA WORKSHOP : ขับขี่สนุก ขับขี่ปลอดภัย ไปกับ ยามาฮ่าฟินน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยและกฎจราจร ภาคทฤษฎี โดย คุณสัญญา แก่นแก้ว ครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และภาคปฏิบัติ Test Ride เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกวิธี เพื่อการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ที่ YRA และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย ครูฝึกภาคสนามจากสถาบัน YRAหลังจากจบกิจกรรม THE CREATOR ARENA WORKSHOP เรียนรู้ทักษะการผลิตคอนเทนต์กับ 3 กูรู ครีเอเตอร์ และฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยแล้ว จะเข้าสู่ช่วงการผลิตคลิปเพื่อส่งเข้าประกวด•รอบ Audition โดยจะเลือกคลิปสร้างสรรค์จากโจทย์ “แจ้งเกิดเปิดให้ฟินน์” ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเหลือเพียง 60 ทีม•รอบ Semi Final เลือกคลิปสร้างสรรค์จาก 60 ทีม ผลิตคลิปจากโจทย์ที่กำหนด คัดเหลือเพียง 20 ทีม•รอบ Final เลือกคลิปสร้างสรรค์จาก 20 ทีม ผลิตคลิปจากโจทย์ที่กำหนด คัดเหลือเพียง 10 ทีม•ประกาศทีมชนะเลิศจากการประกวด โดยคัดเลือกทีมที่ผลิตคลิปสุดฟินน์จาก 10 ทีมในรอบ Final มานำเสนอคลิปผลงานของตนเองกับคณะกรรมการกูรูครีเอเตอร์ เพื่อตัดสินผู้ชนะ ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566รายละเอียดกติกาการส่งผลงานประกวด คลิก: https://bit.ly/3pGuBZd รายละเอียดของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท•รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศมูลค่าของรางวัลรวม 248,700 บาท แบ่งเป็น: เงินรางวัลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 100,000 บาท: เงินรางวัลให้กับสมาชิกในทีม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และ Gift set: และมอบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟินน์ (ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ชนะเลิศ)•รางวัลสำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัลรวม 100,000 บาท แบ่งเป็น: เงินรางวัลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 50,000 บาท: เงินรางวัลให้กับสมาชิกในทีม 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และ Gift set•รางวัลสำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัลรวม 60,000 บาท แบ่งเป็น: เงินรางวัลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท: เงินรางวัลให้กับสมาชิกในทีม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร และ Gift set•รางวัลประกาศนียบัตร Popular Vote จำนวน 3 รางวัล (ตัดสินในรอบ Final เท่านั้น)•รางวัลประกาศนียบัตร สำหรับทีมอันดับ 4-10 ที่เข้ารอบ Finalติดตามความสนุกสนานของการแข่งขันตลอดทั้งแคมเปญได้ทาง Facebook Fanpage: THE CREATOR ARENA และในรายการ THE CREATOR ARENA ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.50 น. ช่องเวิร์คพอยท์ 23 เริ่มอออกอากาศเทปแรก วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นี้ ห้ามพลาด!