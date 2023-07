ยามาฮ่า จับมือ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ เวิร์คพอยท์ ทีวี ผุดแคมเปญ THE CREATOR ARENA ปั้นนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ

จับมือและจัดแคมเปญเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่มีใจฝันอยากเป็นคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ได้โชว์ศักยภาพ ระเบิดไอเดีย และได้รับโอกาสพัฒนาทักษะไปสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคต พร้อมมอบเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟินน์ และของรางวัลมากมายแคมเปญ THE CREATOR ARENA จัดประกวดในรูปแบบออนไลน์ผสมกับออฟไลน์ ภายใต้แนวคิด “ปล่อยความกล้า ไปกับ ยามาฮ่าฟินน์” ให้คนรุ่นใหม่ได้ปล่อยพลังที่บ่งบอกความเป็นตัวตน กล้าที่จะไป กล้าที่จะเป็น และกล้าที่ฟินน์ ด้วยการสร้างสรรค์คลิปคอนเทนต์ตามโจทย์ที่กำหนดในแต่ละรอบการแข่งขัน ส่งเข้าประกวดทาง ผ่าน SOCIAL MEDIA PLATFORM FACEBOOK และ TIKTOK และคัดเลือกผู้ที่ครีเอทคลิปที่ฟินน์กว่า 10 ทีมสุดท้าย มานำเสนอคลิปผลงานของตนเองกับคณะกรรมการกูรูครีเอเตอร์ เพื่อตัดสินผู้ชนะ ณ เวิร์คพอยท์ สตูดิโอนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เผยว่า “ยามาฮ่า มอบความตื่นเต้นเร้าใจและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ ให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ด้วยสินค้าและบริการระดับพรีเมียม ในแคมเปญ “The Creator Arena” ที่ ได้รับความร่วมมือจาก ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเฟ้นหาและส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ เข้าร่วมแข่งขันฯเราจึงจัดกิจกรรม The Creator Arena WORKSHOP : Finn ความรู้กับกูรูครีเอเตอร์ ฮาวทูปูเส้นทางสู่ครีเอเตอร์มืออาชีพ อัพสกิลกับ 3 ครีเอเตอร์มืออาชีพ คุณบี้ เดอะสกา YOUTUBER ช่อง BIE THE SKA ผู้ติดตามกว่า 28 ล้านคน, คุณสหพร ยี่ตันสี Producer ผู้ควบคุมและดำเนินการผลิตรายการที่ได้รับกระแสนิยมมากที่สุดช่องเวิร์คพอยท์ 23 และ คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ผู้ควบคุมและดำเนินการผลิตรายการช่องเวิร์คพอยท์ 23 และ The Creator Arena WORKSHOP : ขับขี่สนุก ขับขี่ปลอดภัย ไปกับ Yamaha Finn ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะได้ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี Test Drive ขับขี่สนุกและปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โดยสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Creator Arena และ ที่ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ Yamaha Riding Academy (YRA) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นี้”THE CREATOR ARENA ก้าวแรกสู่การเป็น CREATOR แถวหน้าของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะของประเทศไทย เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 2566 สมัครง่ายๆ เพียง Scan QR Code หรือ ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : THE CREATOR ARENA และติดตามความสนุกสนานของการแข่งขันตลอดทั้งแคมเปญได้ทาง รายการ GO TWO SCHOOL ออกอากาศทุกวันเสาร์ ช่องเวิร์คพอยท์ 23