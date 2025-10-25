“คมนาคม”จัด shuttle bus -เรือข้ามฟาก!ฟรี บริการประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ”สมเด็จพระพันปีหลวง”

“คมนาคม”จัด shuttle bus บริการฟรี จากสถานีขนส่ง,รถไฟฟ้า ไปยังสนามหลวง เรือข้ามฟากฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวังรายงานแผนการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้
1 .องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. ) จัดเตรียมรถสำหรับให้บริการรถเมล์เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ช่วง 8.00 - 20.00 น. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เดินรถเส้นทางปกติจุดหมายท้องสนามหลวง 18 เส้นทาง
กลุ่ม 2 shuttle bus บริการฟรีระหว่างสถานีขนส่ง จุดสำคัญ และสนามหลวง 8 เส้นทาง
กลุ่ม 3 shuttle bus ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าและสนามหลวง 6 เส้นทาง
2. กรมเจ้าท่า (จท.) เตรียมการในด้านการสัญจรทางน้ำ
-จัดเรือตรวจการณ์ “เจ้าท่า 218” รับ-ส่ง พี่น้องประชาชนจาก ท่าเรือวัดระฆัง-ท่าเรือวัดอรุณฯ - ท่าช้าง (วังหลวง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
-กรมเจ้าท่า ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร ให้บริการเรือข้ามฟากในเส้นทาง วัดอรุณฯ - ท่าเตียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.
-กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัท สุภัทราโบ้ท จำกัด ให้บริการเรือข้ามฟาก
(1) เส้นทาง ท่าเรือวังหลัง - ท่าเรือท่าช้าง
(2) เส้นทางท่าเรือวัดระฆัง - ท่าเรือท่าช้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.