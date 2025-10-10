xs
Rock Mountain บูมท่องเที่ยว‘เพชรบูรณ์’ นทท.แห่จองที่พักหนุนศก.สะพัด 400 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจาก GFEST ผู้จัดงานมืออาชีพภายใต้ GMM SHOW ประกาศวันจัดเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาว “Chang Music Connection Presents Rock Mountain 2026” อย่างเป็นทางการ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ Jolly Land เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทศกาลนี้ถือเป็นหนึ่งในงานดนตรีร็อกฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างชัดเจน

ทันทีที่มีการประกาศวันจัดงาน เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา กระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดจองโรงแรม รีสอร์ต และโฮมสเตย์ในอำเภอเขาค้อพุ่งสูง หลายแห่งมียอดจองเต็มล่วงหน้า นักท่องเที่ยวจำนวนมากวางแผนพักต่อเนื่อง 1-3 คืน เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติและพักผ่อนท่ามกลางอากาศหนาวเย็นหลังจบงาน จากการจัดงานในปีที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักของที่พักในเขาค้อเต็ม 100% ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เห็นตรงกันว่า งาน Rock Mountain ไม่เพียงสร้างความคึกคัก แต่ยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ทั้งจากนักท่องเที่ยวที่เข้าพักและการใช้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเติบโตอย่างชัดเจน และหลายฝ่ายคาดว่าการจัดงานในปี 2569 นี้ จะสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท จึงเป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่อง และยกระดับรายได้ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม


Rock Mountain 2026 ถือเป็นเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ที่รวมที่สุดของทุกองค์ประกอบไว้ในงานเดียว ไม่ว่าจะเป็น 10 ศิลปินร็อกชั้นแนวหน้าของประเทศ อาทิ BIG ASS, BODYSLAM, POTATO, KLEAR, TAITOSMITH, THREE MAN DOWN, JOEY PHUWASIT, ONLY MONDAY, SILLY FOOLS และ SWEET MULLET รวมถึงเรื่องโปรดักชั่นระดับพรีเมี่ยม โดยเฉพาะเวทีที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของงานในแต่ละปีด้วยการออกแบบที่ไม่เคยซ้ำกัน
สำหรับปีนี้มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ใหม่ “เกาะลับแห่งยักษ์” พร้อมจัดเต็มด้วยแสง สี เสียง และพลุสุดตระการตา ที่จัดขึ้นบนพื้นที่อัฒจันทร์ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาค้อ เรียกได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เดินทางมายังจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมาก ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า และธุรกิจบริการต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคัก

นอกจากจะมอบความบันเทิงด้านดนตรีแล้ว Rock Mountain ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาวที่โดดเด่นในระดับประเทศ งานนี้จึงไม่เพียงสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในหลายมิติ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การบริการ และธุรกิจชุมชน ถือเป็นตัวอย่างของพลังอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถสร้างทั้งความสุขและมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างแท้จริง

สำหรับเทศกาลดนตรีร็อกฤดูหนาว “Chang Music Connection Presents Rock Mountain 2026” จะเปิดจำหน่ายบัตร Early Bird ราคา 2,000 บาท (จากปกติ 2,500 บาท) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2569 ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

















