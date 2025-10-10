กฟผ.ฟุ้งนักลงทุนตอบรับบอนด์SLPสูง 3.29เท่า

กฟผ.ปลื้มนักลงทุนตอบรับล้นหลาม“พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน” หรือSLB ที่ได้เสนอขาย 2พันล้านบาท อายุ 5ปี ดอกเบี้ย 1.40%ต่อปี ชี้กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออก SLB
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ดำเนินการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Bond (SLB) อายุ 5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย ประกันการจำหน่าย เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม มีนักลงทุนเข้าเสนอซื้อพันธบัตรรวมทั้งสิ้น 6,576 ล้านบาท มากกว่าวงเงินที่เสนอขาย (Bid Coverage Ratio) ถึง 3.29 เท่า
ทั้งนี้ พันธบัตรดังกล่าวอยู่ภายใต้ Sustainability-Linked Finance Framework ซึ่งมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ และ DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอกอิสระ (Second Party Opinion) ซึ่ง กฟผ. ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2571 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.4430 tCO2e/MWh โดยใช้ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีฐาน ซึ่งหาก กฟผ. สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.05 และหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 0.05
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออก SLB ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของ กฟผ. ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ Carbon Neutrality รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เห็นถึงแนวทางการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทยทั้งในแง่ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของ กฟผ. ถึงแม้ผลตอบแทนจะค่อนข้างต่ำกว่าตลาดในรุ่นอายุเดียวกัน โดยในอนาคต กฟผ. ยังมีแผนในการระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด และความพร้อมของโครงการของ กฟผ. ต่อไป