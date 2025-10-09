“ไทย สมายล์ บัส”จับมือ 7-Eleven เปิดจำหน่าย HOP Card เพิ่มความสะดวกคนใช้รถเมล์ไฟฟ้า

ไทย สมายล์ บัส จับมือ ซีพี ออลล์ เปิดจำหน่าย บัตรโดยสาร HOP Card ในร้าน 7-Eleven ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงยิ่งขึ้น
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB กล่าวว่า บริษัท ไทย สมายล์ บัส ในฐานะผู้นำด้านระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า EV100% ได้มีความร่วมมือจับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เปิดจำหน่าย บัตรโดยสาร HOP Card ในร้าน 7-Eleven ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงยิ่งขึ้น
ซึ่งความร่วมมือกับ 7-Eleven ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการขยายช่องทางจำหน่ายบัตรโดยสาร แต่คือการสร้างระบบนิเวศใหม่ของการเดินทางพลังงานสะอาด ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกชุมชน ผ่านเครือข่ายร้านค้าที่ใกล้ตัวที่สุดของคนไทยอีกด้วย
สำหรับบัตร HOP Card เป็นบัตรโดยสารรถเมล์ไฟฟ้าและเรือไฟฟ้าประเภทเติมเงิน ราคาเข้าถึงได้ เดินทางไม่อั้นตลอดวันเพียง 40 บาท หรือเลือกจ่ายตามระยะทางจริง 15–25 บาท เพื่อส่งเสริมให้คนเมืองหันมาใช้ขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดมากขึ้น
ด้าน 7-Eleven ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทย ยังคงยึดมั่นดำเนินงานภายใต้นโยบาย “การสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสเพื่อทุกคน” และยุทธศาสตร์ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ได้ร่วมเป็น “ฐานสำคัญของการเข้าถึงการเดินทางพลังงานสะอาดในทุกชุมชน” ถือเป็นการผสานพลังเอกชนไทยเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
“TSB ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง 7-Eleven ที่มีหัวใจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ‘เปลี่ยนเมือง เพื่อโลก เพื่อสังคม’ ให้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย”นางสาวกุลพรภัสร์ กล่าว
ทั้งนี้ Thai Smile Bus เป็นผู้ให้บริการขนส่งไฟฟ้ารายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี ศูนย์ควบคุมระบบเดินรถอัจฉริยะ (Smart Operations Control Center) ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นองค์กรไทยรายแรกที่สามารถ ขายคาร์บอนเครดิตสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอกย้ำศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการยกระดับสู่เวทีโลก