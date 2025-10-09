“พิพัฒน์”มอบสนข.ลุย 4 เดือน ดัน 5 นโยบายเร่งด่วน เข็นพ.ร.บ. SEC เข้าครม.-ถกเอกชนเริ่มใช้”ตั๋วร่วม”

“พิพัฒน์”มอบสนข.ลุย 4 เดือน ดัน 5 นโยบายเร่งด่วน เร่งหารือคลัง เข็นร่างพ.ร.บ. SEC “แลนด์บริดจ์”เข้าครม. เตรียมหารือ BEM-BTS -รถร่วมขสมก. วางรูปแบบตั๋วร่วม ลดค่าเดินทางทั้งระบบ แย้มต่ออายุ 20 บาท”สีแดง-ม่วง” หลังครบ 30 พ.ย. นี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 23 ปี โดยมีนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเข้าร่วม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สนข. มีบทบาทสำคัญในฐานะ “คลังสมองของกระทรวงคมนาคม” ในการวางแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทาง และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในทุกมิติ ทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเวลา 4 เดือน ดังนั้น จะเร่งแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและผลักดันงานที่จะสามารถเห็นผลได้ ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่ออนาคต รวมถึงหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีนโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ ได้แก่ 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งไม่เฉพาะสนข.แต่ทุกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ต้องเร่งจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มากที่สุด
2. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (ร่างพ.ร.บ. SEC) เพื่อสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ในส่วนของ ร่างพ.ร.บ. SEC ขณะนี้เหลือประเด็นกองทุนฯโดยจะหารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในสัปดาห์หน้าก่อน จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมครม.ต่อไป ขณะที่ขั้นตอนของร่างพ.ร.บ.นั้น หลังจากครม.เห็นชอบ จะต้องที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และวุฒิสภา (สว.) อีก ซึ่งไม่น่าทัน4 เดือนนี้ เนื่องจาก สมัยการประชุมในชุดนี้จะปิดการประชุมวันที่ 31 ต.ค.นี้ ไปเปิดสมัยการประชุมอีกทีวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ดังนั้นในกรอบ4 เดือนจะผลักดันเข้าครม.ให้ได้ก่อน
นายพิพัฒน์กล่าวว่า คงต้องประชุมหารือกับกระทรวงคมนาคมก่อน สำหรับเรื่องกองทุนในพ.ร.บ.SEC เพิ่งมีการหารือกันเสร็จ และในสัปดาห์หน้าจะพูดคุยกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมครม.ต่อไป ส่วนจะทัน 4 เดือนในวาระรัฐบาลนี้หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ถ้าประกาศใช้ไม่น่าทัน แต่จะผลักดันจะที่ประชุมครม.เห็นชอบก่อน ส่วนจะทันการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือไม่นั้น นายพิพัฒน์ระบุว่า สมัยการประชุมในชุดนี้จะปิดการประชุมวันที่ 31 ต.ค.นี้ ไปเปิดสมัยการประชุมอีกทีวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ทัน
3. เดินหน้าโครงการ Landbridge ซึ่งจะมีการก่อสร้างท่าเรือ 2 ฝั่งทะเล “อ่าวไทยและ อันดามัน” มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ที่มีระบบขนส่ง ทั้งทางถนน ราง และท่อ ระยะทางประมาณ 90 กม. เชื่อมการขนส่ง สินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกโดยผ่านท่าเรือ 2 แห่ง โดยร่นระยะทางในการขนส่งอีกด้วย หากไม่มีระบบแลนด์บริดจ์ โครงการจะไม่น่าสนใจ โดยเฉพาะระบบท่อ คือการส่งน้ำมันดิบและแก๊ส เพราะแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ ด้านตะวันออกกลางข้ามมาได้ เลย ขณะที่ปัจจุบันการใช้ช่องแคบมะละกาค่อนข้างแออัด โครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยลดเวลาขนส่งได้ 5 วัน และจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ที่สำคัญ จะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงานให้คนในพื้นที่ด้วย ได้ถึง 280,000 ตำแหน่ง
พร้อมกันให้มีการศึกษาเพื่อขยายท่าอากาศยานชุมพรและระนอง เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า ที่เพิ่มขึ้นรองรับแลนด์บริดจ์ และวางแผนการพัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมต่อระบบ ล้อ–ราง–เรือ อย่างไร้รอยต่อ
4. พัฒนาระบบตั๋วร่วม และ ค่าโดยสารร่วม (Commom Ticket System) เพื่อให้ประชาชนใช้บัตรใบเดียวเดินทางได้กับขนส่งทุกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงในทางกลับกันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ไปด้วย
5. จัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด และช่วงเทศกาล เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน
นายพิพัฒน์กล่าวว่า รัฐบาลมีระยะเวลา 4 เดือน สำหรับเรื่องตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วม จะพยายามให้เกิดการเริ่มต้น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและวางกรอบเป็นข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน เพื่อให้มีกรอบสำหรับรัฐบาลหน้าเพื่อดำเนินการ โดยจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และต้องหารือกับผู้ประกอบการเอกชน ได้แก่ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM), บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) ที่จะต้องร่วมมือกับทั้งระบบ รวมถึงระบบรถเมล์ ที่มีขสมก.และรถเมล์เอกชนด้วย โดยจะวางโครงข่ายรถเมล์ ให้วิ่งแบบก้างปลา เพื่อทำหน้าที่ขนคนไปเข้าสู่ระบบรางที่เป็นระบบหลัก ถ้าทำได้ จะช่วยลดการใช้ระยนต์ส่วนตัว ลดความแออัดและลดปัญหาการจราจร
ผู้สื่อข่าวถามถึง รถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง ที่เพิ่งมีการทบทวนมติครม.เดิม ซึ่งจะทำให้มาตรการสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ย.2568 นั้นจะมีการดำเนินการอย่างไร พิพัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมมีคณะทำงานขึ้นมา เพื่อเร่งหารือกับกระทรวงการคลัง ในการกำหนดแนวทางอย่างไร และต่ออายุออกไปอย่างไร เพราะต้องนำเรื่องระบบตั๋วร่วม รถไฟฟ้าและรถเมล์เข้าไปพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปในวันที่15 พ.ย. 2568 นี้
“ระบบตั๋วร่วมจะต้องรวมทั้งระบบรางและรถเมล์ทั้งหมด เป็นโครงข่ายเดียวกัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชน ที่ปัจจุบัน ต้องจ่ายค่ารถเมล์ ที่ 8-25 บาท ส่วนรถไฟฟ้าจะอยู่ที่ 17-45 บาท โดยแต่ละระบบรถไฟฟ้าจะมีค่าแรกเข้า ซึ่งจะใช้ตั๋วร่วมนี้ในการไม่ต้องจ่ายตรงนี้ลงไป โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถเมล์ 6 แสนคน/วัน ขณะที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าอยู่เกือบ 2 ล้านคน/วัน ขณะที่ ภายใน 4 เดือนนี้ ขสมก.จะสรุปการเช่ารถเมล์EV จำนวน 1,520 คัน และรับมอบในปี 2569 จากนั้นจะทยอยปลดระวางรถเมล์ร้อนต่อไป”
ด้านนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ รองผู้อำนวยการสนข. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสนข.กล่าวว่าสนข.จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งรัดโดยมุ่งวางรากฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลโดยเฉพาะการผลักดันโครงการLandbridgeให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายท่าอากาศยานชุมพรและระนองเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นรวมถึงการพัฒนาแผนเชื่อมต่อระบบขนส่งทุกโหมดทั้งล้อรางและเรือให้เป็นระบบไร้รอยต่อ (Seamless Mobility)เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้สนข.ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาระบบโลจิสติกส์ทางรางและทางน้ำเพื่อช่วยลดต้นทุนขนส่งในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านคมนาคมเพื่อวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน