“ราช กรุ๊ป”ติดปีกเร่งลงทุนออสเตรเลียเพิ่ม ลุ้น!ขยายฐานผลิตไปยุโรป -สหรัฐฯ

การประกาศนโยบายด้านพลังงานของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ ภายใต้แนวทาง Quick Big Win มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนระยะยาวเพื่อรองรับ Net Zero Emission 2050 โดยผลักดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 1,500เมกะวัตต์ การเร่งรัดแนวทาง Direct PPA หรือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดตรง 2,000 เมกะวัตต์เพื่อรองรับData Center , พัฒนาการดักจับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CCS) และที่สำคัญเร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ โดยทบทวนแผน PDP ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายใหม่ Net Zero 2050 ที่เร็วขึ้นถึง 15ปี ผ่านการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยแผนPDP ฉบับใหม่นี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจไฟฟ้าต่างเฝ้ารอคอยหลังดีเลย์มานาน
บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) หนึ่งในบริษัทผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย ประกาศพร้อมลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศหากมีการเปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มตามแผน PDP ใหม่ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานนอกเหนือจากฐานการผลิตเดิมเช่น ในยุโรป โดยสนใจลงทุนโครงการไบโอดีเซล และโครงการ SAF ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร หากสำเร็จก็จะเป็นการขยายฐานการผลิตเพิ่ม นอกเหนือจากฐานผลิตในไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ทำให้อนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะมากกว่า 50%
อย่างไรก็ดี ออสเตรเลีย เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นฐานการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศมากสุดคิดเป็นสัดส่วน19.37%ของกำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งราช กรุ๊ป (เดิมบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชื่อในขณะนั้น) ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในออสเตรเลียเมื่อปี2554 โดยเข้าซื้อกิจการของกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราช ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) เป็นเจ้าของและบริหารสินทรัพย์ด้านพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศออสเตรเลีย มีกำลังการผลิตรวม 2,094.89 เมกะวัตต์ นับเป็นบริษัทข้ามชาติที่ลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนใหญ่สุดในออสเตรเลีย
จากนโยบายของราช กรุ๊ป ที่กำหนดในปี2578 เพิ่มพอร์ตพลังงานทดแทนมากขึ้นแตะ40%จากปัจจุบันพอร์ตพลังงานทดแทนอยู่ที่ 27.5%หรือประมาณ 2,972 เมกะวัตต์ ดังนั้นราช กรุ๊ป จึงเร่งขยายโอกาสการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะออสเตรเลียที่มีนโยบายชัดเจนในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน มีการทยอยปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยเฉพาะรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย ไฟฟ้าที่ใช้มาจากพลังงานทดแทนทั้งหมด จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและเกี่ยวเนื่อง
โดยระบบไฟฟ้าของออสเตรเลีย แบ่งเป็นโซนตามสภาพภูมิประเทศ โดยมีNational Electricity Market (NEM) เป็นระบบหลักในฝั่งตะวันออกและใต้ ครอบคลุมหลายรัฐทั้งควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์, วิกตอเรีย, เซาท์ ออสเตรเลีย และแทสเมเนีย เว้นเวสเทิร์น ออสเตรเลีย,Northern Territory ที่มีระบบเป็นของตนเอง โดยNEMทำหน้าที่เป็นตลาดค้าส่งไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
การซื้อขายไฟฟ้าเป็นแบบเสรี กำหนดราคาแบบSpot Price ตามอุปสงค์และอุปทาน โดยผู้ซื้อไฟฟ้าสามารถเลือกที่จะซื้อไฟฟ้าแบบ Fixed Price หรือราคาเปลี่ยนแปลง หรือเลือกซื้อเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนก็ได้
ซึ่งการจำหน่ายในระบบตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้า ( Pool Price ) หากมีบางช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอามิตย์และพลังงานลมเข้าในระบบมาก อัตราค่าไฟจะติดลบ เท่ากับว่าผู้ซื้อไฟฟ้าช่วงนั้นจะได้ใช้ไฟฟรีแถมยังได้รับเงินด้วย ดังนั้นจึงเกิดโครงการBESSหรือระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยจะซื้อไฟฟ้าช่วงราคาถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วนำออกขายในช่วงที่ค่าไฟฟ้าสูง ซึ่งRAC ก็มีการลงทุนโครงการ BESS หลายโครงการ
นอกจากนี้ RAC ยังมองเห็นโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจผู้ค้าไฟฟ้ารายย่อย (Retail) โดยสนใจจะเจาะตลาดRetail เนื่องจากมีมาร์จินทั้งซื้อและขายไฟฟ้า โดยจะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะตลาดตรงนี้ได้ รวมทั้งยังสนใจพลังงานอนาคต โดยเฉพาะกรีน ไฮโดรเจน โดยจะนำพลังงานหมุนเวียนมาแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากน้ำด้วย
ปลื้ม!ไม่ต้องใส่เงินลงทุนในRACเพิ่มเติม
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH กล่าวว่า ขณะนี้ราช กรุ๊ป ไม่ต้องใส่เงินลงทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในออสเตรเลียเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทราช ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น (RAC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำรายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจได้ดี โดยมีกระแสเงินสดสะสมราว 200 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยRAC มีโรงไฟฟ้าก๊าซฯและพลังงานทดแทนที่เปิดดำเนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD)แล้วรวม 1,580.89 เมกะวัตต์
สำหรับโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วในออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นโครงการพลังงานลมถึง 7โครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ 1โครงการ และโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 3 โครงการ และRAC ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บไฟฟ้า รวม 9 โครงการ ในจำนวนนี้มี 4 โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์มารูลัน กำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) ขนาด 81 เมกะวัตต์ และกักเก็บพลังงานได้ 162 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและกำหนดจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2570 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทมีแผนลดสัดส่วนการถือหุ้นในอนาคต จากปัจจุบันถือหุ้น 100% โครงการระบบกักเก็บพลังงานเบรีล ขนาด 100 เมกะวัตต์ และกักเก็บพลังงานได้ 200 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และโครงการระบบกักเก็บพลังงานอีแอล เอริช ขนาด 250 เมกะวัตต์ และกักเก็บพลังงานได้ 500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2572 และโครงการพลังงานลมสปริงแลนด์ กำลังการผลิต 500-800 เมกะวัตต์อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ คาดว่าCODในปี 2573 หากโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จจะทำให้RACมีรายได้เพิ่มขึ้นดับเบิ้ลจากปัจจุบัน 3พันล้านบาท
สืบเนื่องจาก RACมีโครงการโรงไฟฟ้าในมือที่เตรียมพัฒนาและก่อสร้างหลายโครงการ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในรูปGreen Field และM&A เน้นพลังงานทดแทน ซึ่งภายใต้แผนกลยุทธ์ใหม่ บริษัทมีแผนการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ โดยจะพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าลง หากมีผลตอบแทนการลงทุน(IRR)อยู่ที่ 9-10% อาจจะขายหุ้นออกไป 49% แต่ถ้ามีผลตอบแทนสูงเกิน10%ขึ้นไปก็ถือหุ้น100% รวมทั้งหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะพิจารณาดึงพันธมิตรมาร่วมถือหุ้นด้วย เป็นต้น ทำให้บริษัทรับรู้กำไรจากการขายหุ้นที่ถือในโครงการ และมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี2569
ราช กรุ๊ป ปรับแผนกลยุทธ์5ปี (2568-72)
ทั้งนี้ ราช กรุ๊ป ได้ปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ 5 ปีนี้(2568-2572)เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตอบสนองกับทิศทางพลังงานในอนาคต เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าได้อย่างต่อเนื่องสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยังคงมุ่งเน้นธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานเป็นหลัก แต่ขยายการลงทุนครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจให้มากขึ้น รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้สร้างมูลค่าสูงสุดทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าให้ใช้พลังงานและปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด การปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ อาทิ ลงทุนโครงการSynchronous Condenser ในโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทาวน์สวิลล์ ขนาด 234 เมกะวัตต์ ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้ช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในรัฐควีนส์แลนด์ ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากไฟดับอันเนื่องจากการมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในระบบมาก ทำให้โรงไฟฟ้าทาวน์สวิลล์ ที่เดินเครื่องมากว่า 20ปีหากเป็นเมืองไทยก็เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซฯที่ใกล้ปลดระวาง ยังคงสามารถสร้างรายได้ต่อไปได้อีก 10ปี และคาดว่าความต้องการโครงการลักษณะนี้จะมากขึ้นตามการใช้พลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต นับเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์
ด้วยนวัตกรรมพลังงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของโลก เฉพาะเชื้อเพลิงอนาคต RATCH สนใจลงทุน เช่นไบโอดีเซล โครงการSAF โครงการกรีนไฮโดรเจน โครงการกรีนแอมโมเนียในต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก(SMR)โดยพร้อมจะเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศด้วย
สำหรับกลยุทธ์หลัก (5S) ที่กำหนดไว้ครอบคลุมหลักการ ดังนี้ (S1) การบริหารพอร์ตสินทรัพย์ โดยจะเน้นการปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำกำไร (S2) การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนกำลังผลิตไฟฟ้า(PDP)ของแต่ละประเทศ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (S3) การลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน (S4) การพัฒนาโรงไฟฟ้าที่หมดอายุให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (S5) ลงทุนรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานรูปแบบใหม่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เน้นสตาร์ทอัพ Series B ขึ้นไป โดยตั้งงบลงทุนCVC ไว้500ล้านบาท จะเห็นการลงทุนในปี2569
อัดงบลงทุนปีหน้า 1.5หมื่นล้านบาท
นายนิทัศน์ กล่าวว่า ในปี2569 บริษัทตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท เน้นลงทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในรูปโครงการGreen Field และการควบรวมและซื้อกิจการ ( M&A) เน้นลงทุนในออสเตรเลีย อินโดนีเซียและลาว ทั้งนี้ ขณะนี้มีพาร์ทเนอร์บางรายได้ชวนRATCH ไปร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะต้องพิจารณาว่าคุ้มทุนหรือไม่ รวมทั้งต้องมีทีมงานเข้าไปบริหารจัดการด้วย
ซึ่งขณะนี้บริษัทมีการเจรจาการทำM&Aมากกว่า 5โครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2568 เนื่องจากงบลงทุนที่ตั้งไว้ในปีนี้ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท ครึ่งแรกปี2568 ใช้ไปแล้วเพียง 4 พันล้านบาท
อย่างไรก็ดี RATCH ตั้งเป้า EBITDA เติบโตเฉลี่ยปีละ 5% จากปัจจุบันที่มีEBITDAรวมอยู่ที่ 1.5หมื่นล้านบาท คาดว่าใน5ปีข้างหน้าบริษัทจะมีEBITDA เพิ่มขึ้นแตะ 3 หมื่นล้านบาท มาจากการับรู้รายได้มาจากการลงทุนโครงการใหม่ การทำM&A รวมทั้งการขายหุ้นบางโครงการออกไป
การลงทุนในประเทศไทย นอกเหนือจากการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมแล้ว บริษัทสนใจลงทุนทั้ง Data Center และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เนื่องจากบริษัทฯมีความพร้อมทั้งพื้นที่ดินราว 2,000ไร่ที่ราชบุรีและพันธมิตร รวมทั้งเตรียมรุกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดตรง (Direct PPA) ที่รัฐเตรียมประกาศการขายDirect PPA ภายในปลายปี 2568 เพื่อรองรับอุตฯData Centerที่มีการลงทุนในไทยและหลายประเทศในอาเซียน
ที่ผ่านมา RATCH มีแตกไลน์การลงทุนในโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องพลังงาน เช่น ร่วมถือหุ้นในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ขายหุ้นออกไปในอนาคต แต่ยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้