กลุ่มโรงไฟฟ้าโตแกร่งกำไรสดใส ชี้ปี69ภาคอุตฯ-Data Centerใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

แนวโน้มการลงทุนในไทยในช่วงที่เหลือในปี2568 คาดว่ายังขยายตัว หลังจากมีความชัดเจนประเด็นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปสหรัฐฯที่ลดลงจากเดิม36%มาอยู่ที่ 19%มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นอัตราภาษีใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้นักลงทุนที่เคยชะลอการตัดสินใจหวนกลับมาลงทุนอีกครั้ง
ขณะที่การเมืองในประเทศไม่นิ่ง ก็เป็นอีกปัจจัยกดดันการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติในช่วงนี้ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งครม.อนุทิน 1 แต่ด้วยข้อจำกัดระยะเวลาการทำงานเพียง 4 เดือนก็ต้องยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ นับว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการปรับระบบภาษี หรือการวางยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ฯลฯ แต่จากรายชื่อรัฐมนตรีคนนอกที่ถูกดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลชุดใหม่นี้ น่าจะแม่เหล็กที่มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและเทศ ยิ่งถ้ารัฐบาลลุยออกมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้อง การเพิ่มสภาพคล่องให้SME การลดค่าครองชีพให้ประชาชน การเจรจาการค้าต่างประเทศ รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรัฐในปี2568และปี 2569 ล้วนมีส่วนสร้างบรรยากาศเศรษฐกิจไทยดีขึ้น
เมื่อรวมกับปัจจัยบวก ที่บีโอไอระบุตัวเลขโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง6เดือนแรกปี2568เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38%มาอยู่ที่1,880 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 1,058,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น138% ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน 45,195 ล้านบาท และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทำให้นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นด่านหน้าที่ได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนเติบโตขึ้น ตามมาด้วยธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำก็เติบโตขึ้น
ยิ่งกระแสโลกมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าต่างมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น จึงเห็นการเร่งขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซฯยังมีความสำคัญเพื่อเป็นBased Load เหตุพลังงานหมุนเวียนที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงและแบตเตอรี่ยังมีราคาสูงอยู่
ทั้งนี้การไฟฟ้าได้เตรียมโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตั้งแต่ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง เฟสแรกจำนวน 4,852.26 เมกะวัตต์ที่จะทยอยเข้าเข้าสู่ระบบ กอปรกับในปลายปี2568 คาดว่าจะมีการเปิดบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบเจาะจงแหล่งผลิตได้ หรือ UGT2 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้100%ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าData Center และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าUGT2
PEAชี้Data Centerแห่ลงทุนในEECพุ่ง90%
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)หรือPEA ระบุว่าการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลูกค้า Data Center ส่วนใหญ่ราว 90%อยู่ในพื้นที่EEC ที่เหลืออีก10%อยู่ในสระบุรีและอยุธยา สาเหตุที่กลุ่มData CenterเลือกลงทุนในEECเนื่องจากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการส่งเสริมบีโอไอ ความเสี่ยงต่ำต่อภัยธรรมชาติ มีไฟฟ้าและน้ำรองรับการดำเนินงานของกลุ่มData Center และเป็นทำเลที่เชื่อมกับSubmarine Cable Network ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายสื่อสารทั่วโลก
ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานสะอาดกลุ่ม Data Center ในพื้นที่ PEA(ครอบคลุม74จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ) จะอยู่ที่ 5,700เมกะวัตต์ใน 3ปี และจะเพิ่มเป็น 9,800เมกะวัตต์ใน5ปี
GULFชี้ครึ่งปีหลังมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่ม597MW
จึงไม่น่าสงสัยว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน และมีผลประกอบการเติบโตในปี2568 อาทิ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ในครึ่งหลังปี2568 บริษัทจะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 597 เมกะวัตต์ (MW)ทั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 โครงการ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ จำนวน 2 โครงการ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.2568
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation ในสหรัฐฯ ขนาดกำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ ก็มีรายได้โตขึ้นจากค่า Capacity Payment (CP) ที่ปรับเพิ่มขึ้น จากเดิม 29 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน เป็น 270 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2568 จนถึง พ.ค.2569 ทำให้GULFรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังจากโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น และใยช่วงกลางปี2569จนถึงเดือน พ.ค.2570 ค่า CP จะสูงขึ้นเป็น 329 เหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ต่อวัน จะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,000-1,200 ล้านบาทต่อปี ส่วนโครงการ Borkum Riffgrund 2 (BKR2) ที่ประเทศเยอรมนี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจากกลุ่ม Gulf Gunkul Corporation (GGC) เป็นช่วงไฮซีซั่นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ GULFมองโอกาสขยายการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ โดยในไทยบริษัทสนใจลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียน เน้นการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกหลายโครงการ และยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐฯเพิ่ม
ดังนั้นในปี2568 GULF มั่นใจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ามีรายได้รวมในปีนี้เติบโต25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เติบโตขึ้นอีก 40%จากปี2567
GPSC อัดงบลงทุนโครงการ ERU -โซลาร์ฟาร์มในอินเดีย
ส่วนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)หรือ GPSC แกนนำธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท. แม้ว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังปริมาณขายไฟฟ้าให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรก และราคาก๊าซฯที่ปรับลดลง 3-4% แต่อัตราค่าไฟฟ้าคาดว่าจะลดลง2%ในไตรมาส3ปีนี้ ส่งผลให้ผลดำเนินงานครึ่งปีหลังทรงตัวเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก2568
นอกจากนี้ บริษัทรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรี (XPCL) กำลังผลิต 1,300เมกะวัตต GPSCถือหุ้น 25%,โครงการห้วยเหาะ ( Huay Ho )กำลังผลิต 152MW บริษัทถือหุ้น 67% และ โครงการน้ำลิก 1( NL1PC )มีกำลังผลิต 65MW บริษัทถือหุ้น 40% คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 3/2568
รวมทั้งการดำเนินงานจากบริษัทร่วมต่าง ๆ คาดจะดีขึ้นโดยเฉพาะจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore Wind Farm:CFXD) ที่เมืองชางฮัว ประเทศไต้หวัน กำลังผลิต 600MW และอวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท ลิมิเต็ท (AEPL) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในหลายรัฐของประเทศอินเดีย หลังผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น อีกทั้งจะมีรายการพิเศษจากการขายสัดส่วนเงินลงทุนใน AEPL จำนวน 3.03% ในไตรมาส3/2568 ทำให้GPSCมีกำไรขยายตัวดีขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังดีขึ้น คาดทั้งปี2568 จะมีผลประกอบการเติบโตกว่าปีก่อน
GPSC ได้ตั้งงบลงทุนสำหรับปี 2568–72 ไว้ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเน้นการลงทุนในโครงการ ERU กำลังผลิต 250 MW เพื่อนไฟฟ้าให้โครงการพลังงานสะอาด(CFP)ของบมจ.ไทยออยล์ และGPSC มุ่งเน้นการขยายกำลังการผลิตโซลาร์ฟาร์มของ AEPL ในอินเดียจากระดับปัจจุบันที่ 5.3 กิกะวัตต์(GW )เพิ่มเป็น 20GWภายในปี 2573 นอกจากนี้ GPSC มีโอกาสเข้าซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มปตท.( PTT )ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกำลังการผลิตราว 300–350 MW จากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ในกลุ่ม PTT ทำให้ GPSC โอกาสเข้าไปบริหารแทน คาดจะชัดเจนในปีนี้
ปี69 ยุโรปเริ่มเก็บภาษี CBAM บีบอุตฯใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น
ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยข้อมูลว่าในปี 2569 ความต้องการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีทิศทางเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยปริมาณไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ขายให้ภาครัฐคาดว่าจะอยู่ที่ 24,303 GWh เพิ่มขึ้น2.8% และภาคเอกชนคาดว่าจะอยู่ที่ 4,249 GWh เพิ่มขึ้น 8%
สำหรับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผู้ประกอบการจำหน่ายมากที่สุดในปี 2569 ได้แก่ไฟฟ้าชีวมวลและแสงอาทิตย์ตามลำดับ มีสัดส่วนรวมกันเป็น 79% ของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ภาครัฐ และ 96% ของไฟฟ้าที่จำหน่ายให้ภาคเอกชน ทำให้โรงไฟฟ้าชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงภาพรวมธุรกิจที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง
สำหรับปริมาณไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ขายให้ภาครัฐในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 24,303 GWh ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมทางด้านนโยบายภาครัฐ โดยจะมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 354.3 เมกะวัตต์จากปริมาณขายตามสัญญา ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 1 แห่ง
สำหรับภาคเอกชน ปริมาณการขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนคาดว่าจะอยู่ที่ 4,249 GWh มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนจากยุโรป หรือ CBAM ซึ่งจะเริ่มมีการบังคับใช้จริงในปี 2569 เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากองค์กรเอกชนในโครงการ RE100 ซึ่งรวมถึงธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ก็มีส่วนผลักดันให้การใช้พลังงานสะอาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง