CV จัดทำแผนหาเงินชำระคืนหนี้ หลังศาลล้มละลายกลางยกคำร้องฟื้นฟู

CV เร่งจัดทำแผนหาเงินใช้หนี้หลังศาลล้มละลายกลางยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยจะขายโรงไฟฟ้าบางแห่งและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก รวมทั้งออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท พร้อมดึงพันธมิตรถือหุ้น และติดตามทวงค่าเงินลงทุนในการเข้าซื้อเวสท์เทค เอ็กซ์โพแนนเชียล
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในวันที่ 30 กันยายน 2568 นั้น ทางศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 โดยพิจารณาว่าบริษัทไม่ได้แสดงรายละเอียดอย่างชัดแจ้งถึงเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทจะต้องจัดทำแผนการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ต่อไป โดยจะดำเนินการนำเงินมาชำระหนี้
1. รับจำนำหุ้น Fernview Environmental Pty Ltd. (Fernview) จากบริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด (M8H) และติดตามให้ M8H เร่งปิดการขายหุ้น Fernview เพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนให้แก่บริษัท โดยมีกำหนดให้นำเงินมาชำระคืนบริษัท และคาดว่าจะได้เงินคืน จำนวนประมาณ 237 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยสะสมร้อยละ 15 ต่อปี) ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569
2. เร่งเปิดโรงไฟฟ้าให้ครบทุกแห่ง
3. ขายโรงไฟฟ้าบางแห่งเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ โดยวางแผนว่าจะขายให้แล้วเสร็จและได้เงินสุทธิ (หลังหักชำระหนี้เจ้าหนี้จำนอง) ประมาณ 240-330 ล้านบาท ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569
4. ขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก (Non-Core Assets) โดยวางแผนว่าจะขายให้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะได้เงินสุทธิ (หลังหักชำระหนี้เจ้าหนี้จำนอง) ประมาณ 100-160 ล้านบาท ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569
5. ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและเรียกให้ชำระเงินเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
6. หาพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทฯ (เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ได้ครบตามจำนวนเงินที่ต้องการ)
7. ฟ้องร้องคดีเพื่อติดตามทวงถามค่าเงินลงทุนในการเข้าซื้อบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพแนนเชียล จำกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ในการดำเนินการตามข้อ 1. ถึง 3. ข้างต้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นเต็มจำนวนได้ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยหากบริษัทฯ สามารถดำเนินการรายการใดได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับมาชำระดอกเบี้ยให้แก่หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น และชำระคืนเงินต้นให้แก่หุ้นกู้แต่ละรุ่นเรียงตามลำดับการถึงกำหนดชำระเดิมต่อไปในทันที
