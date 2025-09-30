นักลงทุนรายย่อยรวมตัวยื่น ผบ.ตร.เร่งติดตามคดี ACAP ไม่จ่ายหนี้

ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อย รวมตัวยื่นหนังสือถึงผบ.ตร. ขอความเป็นธรรม ให้เร่งรัดคดี บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP ไม่จ่ายหนี้ กว่า 5 ปี พร้อมยื่นหนังสือถึงก.ล.ต. ให้ช่วยดูแลนักลงทุน เร่งฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุน
นายนครินทร์ วงแหวน ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP) พร้อมด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินคดีกับ ACAP และบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในคดีผิดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นหลายราย เป็นจำนวนเงินกว่า 4,000 ล้านบาท หลังจากผู้ถือหุ้นยื่นฟ้องบริษัทมากว่า 5 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า โดยมีพ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ รอง ผบก.ศทก.รับมอบหนังสือเพื่อดำเนินการต่อไป
นายนครินทร์ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ในครั้งนี้ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายย่อย ACAP ที่ต่อสู้ในคดีที่บริษัทผิดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ตั้งแต่ปี 2562 มีนักลงทุนได้รับความเสียหายจำนวนหลายร้อยราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัทพยายามทุกวิถีทางที่จะประวิงการพิจารณาคดีชำระหนี้ เช่น การยื่นขอฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางหลายครั้ง แต่ศาลก็ไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ การให้บริษัทในเครือของ ACAP เข้ามาซื้อหนี้ต่อ และจ่ายเงิน 40% ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสวมสิทธิ์ในฐานะเจ้าหนี้เพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นนักลงทุนรายย่อยไม่ได้รับชำระคืนหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาหลายปี
“ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของบริษัท ACAP มาร้องขอความเป็นธรรมจากผบ.ตร. ให้เร่งติดตามความคืบหน้าในคดีที่ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยฟ้อง ACAP ซึ่งถือเป็นคดีแรก ๆ ที่มีการผิดนัดชำระหนี้จากการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วไม่ชำระหนี้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย และผู้สูงอายุที่ต้องการลงทุนเพื่อมีเงินใช้ในยามเกษียณ จึงอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้นักลงทุน และเรียกความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุน ซึ่งตอนนี้แทบไม่มีใครอยากลงทุน ทั้งที่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” นายนครินทร์ กล่าว
นางเยาวนี จันทรา ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ACAP กล่าวว่า ได้ซื้อหุ้นกู้ ACAP ตั้งแต่ปี 2562 เพราะมองเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ดีและมีแนวโน้มได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หลังจากซื้อหุ้นกู้แล้วได้รับชำระดอกเบี้ยเพียงงวดเดียว หลังจากนั้นบริษัทอ้างสถานการณ์โควิดและไม่ชำระหนี้ ทั้งที่บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบ และอ้างผลขาดทุนต่อเนื่อง แต่มีการโยกย้ายทรัพย์สินไปที่บริษัทลูก และมาเสนอซื้อหนี้และจ่ายให้กับนักลงทุนเพียง 40% ซึ่งไม่เป็นธรรม ACAP ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายแรก ๆ ที่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ และต่อมามีอีกหลายบริษัทที่ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ทำให้นักลงทุนได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยที่ไม่มีใครออกมารับผิดชอบ ต่อไปนี้คงไม่กล้าลงทุนอีก
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP) ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 7 รุ่น นับตั้งแต่ปี 2563 รวมมูลค่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกว่า 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทยื่นต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้ทำแผน แต่ได้รับการคัดค้านจากนักลงทุนรายย่อย ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแผนการชำระหนี้คืน จนศาลล้มละลายกลางยกคำร้องแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากทำให้นักลงทุนรายย่อยได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม และถูกเอาเปรียบมาโดยตลอด
ทั้งนี้ กลุ่มตัวแทนนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายกว่า 100 คน จากหลายพันคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ ACAP มาเป็นเวลากว่า 5 ปี ยืนหยัดต่อสู้ ฟ้องร้อง แจ้งความเอาผิดต่อบริษัทและผู้บริหารมาโดยตลอด ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ดีเอสไอ และปปง. เกือบทุกหน่วยงานที่สามารถขอความยุติธรรมได้ จนเวลาล่วงเลยมาหลายปียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จนมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ เพื่อเร่งรัดติดตามคดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเร็ว