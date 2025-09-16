สายเที่ยวเศร้า!! “ทราเวล ฮอลิเดย์” บริษัททัวร์ดังปิดฉากธุรกิจ หลังผู้ก่อตั้งเสียชีวิต

บริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด ประกาศยุติกิจการเนื่องจากผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเสียชีวิต จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ ทั้งด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย ธุรกรรมทางการเงิน
วันนี้ (16 ก.ย.) บริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด ออกหนังสือประกาศยุติกิจการเนื่องจาก นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ กรรมการผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียว และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา
โดยระบุข้อความว่า “ด้วยความโศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เหล่าคณะพนักงานขอเป็นตัวแทนบริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ กรรมการผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียว และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหลักในเครือซึ่งกำกับ ดูแลบริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่งการจากไปของท่านดังกล่าวนี้ถือเป็นการสูญเสียเสาหลักและบุคคลผู้เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ ทั้งบริษัทหลักและบริษัทในเครือ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า และสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนเกิดภาวะขาดทุนสะสมและสภาพคล่องทางการเงินลดลงอย่างมาก
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ บริษัทหลักในเครือ โดยการบริหารจัดการของ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ได้พยายามหาแหล่งเงินทุนตลอดมาอย่างสุดความสามารถ และได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง หวังปรับโครงสร้างธุรกิจและภาระหนี้สินให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้อีกต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับการสูญเสียผู้บริหารสูงสุดซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด ในฐานะบริษัทในเครือ จึงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ ทั้งด้วยข้อจำกัดทางกฎหมาย ธุรกรรมทางการเงิน และสถานประกอบการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ดังนั้น เหล่าพนักงานทุกคนที่คงเหลืออยู่ ซึ่งได้พยายามจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ จึงขอเรียนมายังท่านด้วยความเสียใจอย่างยิ่งว่า บริษัท ทราเวล ฮอลิเดย์ จำกัด และบริษัทในเครือ มีความจำเป็นต้องยุติการดำเนินกิจการลงโดยสิ้นเชิง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พนักงานที่คงเหลือปฏิบัติหน้าที่อยู่ จะดำเนินการประสานงานและจัดการธุรกรรมที่คงค้างให้เกิดผลกระทบต่อคู่ค้าและลูกค้าน้อยที่สุดตามความสามารถที่มีในขณะนี้ต่อไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อที่ LINE OA : @ThaitravelCenter
บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการยุติการดำเนินกิจการครั้งนี้”