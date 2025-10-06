“พาณิชย์” จับสินค้าปลอม 8 เดือน 863 คดี ของกลาง 2.96 ล้านชิ้น มูลค่ากว่าพันล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ผลงานจับกุมสินค้าปลอมช่วง 8 เดือน ปี 68 จำนวน 863 คดี ของกลาง 2.96 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท มีทั้งแบรนด์เนมปลอม นาฬิกา เครื่องประดับ รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ อาหาร ยันเดินหน้าปราบต่อเนื่อง เล็งเพิ่มความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์อีก สกัดขายสินค้าปลอม หลังจับมือไปแล้ว 5 แพลตฟอร์ม ระงับการจำหน่ายไปแล้ว 2,361 รายการ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วง 8 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 863 คดี ของกลาง 2,969,093 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท แยกเป็นการจับกุมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 628 คดี ของกลาง 1,652,753 ชิ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 6 คดี ของกลาง 922,567 ชิ้น และกรมศุลกากร 229 คดี ของกลาง 393,773 ชิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่มีการจับกุมสินค้าละเมิด 934 คดี ของกลาง 2,335,861 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 388 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าปี 2568 มีการจับกุมดำเนินคดีลดลง 7.6% แต่มีจำนวนของกลางเพิ่มสูงขึ้น 27.11%
“จำนวนของกลางที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่กรมและหน่วยงานพันธมิตรมุ่งดำเนินมาตรการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้นน้ำ โดยมีการเฝ้าระวังและจับกุมดำเนินคดีต่อผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นตอของสินค้าละเมิด และสินค้าที่จับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต เช่น อาหาร เครื่องสำอาง น้ำมันเครื่อง อะไหล่รถยนต์ ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมปลอม จำพวกนาฬิกา เครื่องประดับ รองเท้า และเสื้อผ้า” นางอรมนกล่าว
ทั้งนี้ การจับกุมสินค้าละเมิดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ ที่ได้เดินหน้าตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว ย่านการค้าสำคัญ แหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง (Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) และคลังเก็บสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์การค้าแถวปทุมวัน โกดังแถวสมุทรสาคร
นอกจากการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในท้องตลาดแล้ว กรมยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 44 ราย ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Lazada, Shopee, TikTok Shop, Nex Gen Commerce รวมถึง NocNoc นำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ คือ แพลตฟอร์มจะเร่งนำสินค้าที่ได้รับแจ้งว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออกจากแพลตฟอร์มโดยเร็ว ส่งผลให้สามารถระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มดังกล่าวตามคำร้องได้ทั้งหมดจำนวน 2,361 รายการ โดยกรมจะเดินหน้าขยายความร่วมมือนี้ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ยังไม่มี MOU กับกรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
“กรมจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ และภาคประชาชน เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง และยังจะรณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิด สร้างความตระหนักรู้และมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่น ส่งเสริมการใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และถูกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมครีเอเตอร์และงานสร้างสรรค์ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนจากต่างประเทศต่อไป” นางอรมนกล่าว