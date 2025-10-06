บีโอไอไฟเขียว ‘โฮม่า’ ผู้ผลิตส่งออกตู้เย็นอันดับ 1 ของจีน ตั้งฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในไทย

บีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน “โฮม่า” ผู้ส่งออกตู้เย็นอันดับ 1 ของจีน เดินหน้าตั้งฐานการผลิตในไทย ทุ่มงบก้อนแรก 3,000 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตตู้เย็นอัจฉริยะและตู้แช่เย็น เตรียมจ้างงานคนไทยกว่า 3,000 คน เพิ่มการซื้อชิ้นส่วนในประเทศ เสริมศักยภาพซัพพลายเชนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะไทย รองรับตลาดโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทโฮม่า แอพไพลแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Homa) ผู้ผลิตตู้เย็นและตู้แช่อันดับ 4 ของโลกและเป็นผู้ส่งออกตู้เย็นอันดับ 1 ของจีน ซึ่งได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยตั้งฐานการผลิตตู้เย็นอัจฉริยะและตู้แช่เย็นที่มีมาตรฐานการประหยัดพลังงานสหภาพยุโรป (EU Energy Label) มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้จะมีการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า1,400 คนในระยะแรกและจะเพิ่มเป็นกว่า 3,000 คน ภายใน
1-2 ปีข้างหน้า โดยมีแผนใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) กว่าร้อยละ 50-60
โฮม่า (Homa) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นระดับโลกและเป็นผู้ผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำจำนวนมาก เช่น Electrolux, Samsung, Sharp, Whirlpool โดยโครงการของโฮม่าที่เข้ามาลงทุนในไทยจะมีกำลังการผลิตประมาณ 1.7 ล้านเครื่องต่อปี ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตู้เย็นประสิทธิภาพสูง ตู้เย็นอัจฉริยะและตู้แช่มาตรฐานสูง เพื่อการส่งออกไปยังตลาดยุโรปเป็นหลัก จะมีมูลค่าการส่งออกจากฐานผลิตในไทยกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะทั่วโลกที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 2.6 ล้านล้านบาท ในปี 2577 หรือเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี
“ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคที่ผ่านมามีบริษัทชั้นนำจำนวนมากเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Samsung, LG, Electrolux, Beko, Arcelik Hitachi รวมทั้งผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีน ทั้ง Midea, Haier และ Hisense โดยบริษัท Homa ถือเป็นผู้ผลิตระดับโลกรายล่าสุดและเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายที่
4 จากจีนที่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการเป็นฐานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในภูมิภาค และความพร้อมของประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ซัปพลายเชนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ บีโอไอจะเดินหน้าทำงานร่วมกับ Homa
และผู้ผลิตรายอื่นๆ ในการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงซัพพลายเชน ผลักดันการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัปพลายเชนระดับโลกได้มากที่สุด” นายนฤตม์กล่าว
ในปี 2565-สิงหาคม 2568 บีโอไอมีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม 568 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 2 แสนล้านบาท โดยผู้ผลิตรายใหญ่จากจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้ว ทั้ง Midea, Haier และ Hisense มีการจ้างงานบุคลากรไทยรวมมากกว่า 12,000 คน