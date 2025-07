Hitachi Energy ตอกย้ำความแข็งแกร่งภายใต้ One Hitachi ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์พลังงานยั่งยืน ผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าระดับโลก มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจพร้อมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำบทบาทผู้นำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศไทย ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับอนาคตภายใต้ One Hitachi เพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน พร้อมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอันล้ำสมัยที่มีดิจิทัลเป็นแกนหลัก ผสานศักยภาพเทคโนโลยีทั้งพลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล AI ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบขนส่ง เพื่อร่วมสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืน ปลอดภัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพเพื่อทุกคน ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ที่ Hitachi Energy เราสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เรามุ่งมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายระดับโลกเหล่านี้ ด้วยทีมงานนานาชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและมุ่งมั่น นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานภายในปี 2573 และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)Hitachi Energy เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการ "สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน" เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันขีดจำกัดของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยชื่อ Hitachi Energy และการดำเนินงานในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เราหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ในฐานะองค์กร เรามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต, สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น, ส่งเสริมนวัตกรรม และเสริมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทยไปพร้อมกันการเป็นส่วนหนึ่งของ One Hitachi ทำให้เราก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสู่การเป็น ผู้บูรณาการระบบนิเวศ ที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เรามองว่าตนเองเป็น ผู้ร่วมสร้าง อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย ด้วยการวางรากฐานระบบนิเวศด้านพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ซึ่งใช้ประโยชน์จาก AI, IoT และระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดการดำเนินงานภายใต้ One Hitachi ช่วยให้ Hitachi Energy สามารถเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญข้ามสาขาวิชา ครอบคลุมพลังงาน, เทคโนโลยีดิจิทัล, การขนส่ง, ระบบอัตโนมัติ, AI และข้อมูลขนาดใหญ่ ไปสู่โซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนฐานลูกค้าเท่ากันที่ 50:50"วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดของประเทศไทยHitachi Energy ส่งเสริมด้านความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อแสวงหาโซลูชันในการแก้ไขความท้าทายระดับโลกของการสร้างอนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอนที่ครอบคลุมและเป็นธรรม บริษัทฯ กำลังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานด้วยกระบวนการ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญดร.วรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เรามีพันธกิจในการบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการ "สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน" เราขยายการลงทุนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านเครือข่ายและบุคลากรทั่วโลก และยังคงบุกเบิกเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบพลังงานของโลกมีความยั่งยืน ปลอดภัย ยืดหยุ่น และมีต้นทุนที่เข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้ไฟฟ้าเข้าถึงทุกคน และเสริมสร้างศักยภาพให้สังคมเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติของประเทศไทยในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608"ขยายการลงทุน จัดตั้งหน่วยธุรกิจ ยกระดับงานบริการหลังการขาย รองรับดีมานด์พลังงานสะอาดHitachi Energy จัดตั้งหน่วยงานธุรกิจบริการ (Service Business Unit) เสริมความแข็งแกร่งด้านความสามารถและพอร์ตโฟลิโองานบริการหลังการขายอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการส่งและการกระจายพลังงาน รวมถึงประสบการณ์หลายทศวรรษและความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้น Hitachi Energy เพิ่มความมุ่งมั่นในการสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยการบูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล (Data Centers), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบขนส่ง และการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ความจำเป็นในการวางแผนระยะยาวและการพัฒนาโซลูชันในระบบจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ผ่านแนวทางการบริหารแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานจนถึงการยืดอายุของสินทรัพย์ โดยพอร์ตโฟลิโองานบริการหลังการขายที่ครอบคลุมของ Hitachi Energy สนับสนุนการบริการที่ครอบคลุมตลอดการใช้งานของสินทรัพย์ ตั้งแต่การวางแผน การติดตั้ง การทดสอบใช้งาน การขยายอายุการใช้งาน ไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานอย่างยั่งยืนในประเทศไทย Hitachi Energy ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายโรงงาน, เพิ่มจำนวนบุคลากร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ซึ่งจะบรรลุผลได้ด้วยการส่งเสริมระบบนิเวศที่แข็งแกร่งผ่านการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชนเข้าไว้ด้วยกันทิศทางพลังงานสะอาดอาเซียน: มุ่งสู่โครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Grid)ดร. วรวุฒิ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Grid) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มเพื่อเชื่อมโยงระบบพลังงานสะอาดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Hitachi Energy พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน”การขับเคลื่อนครั้งสำคัญในปี 2568 และแนวโน้มพลังงานสะอาดหลังปี 2569สำหรับแนวโน้มที่สำคัญในอนาคต ดร. วรวุฒิ ได้ระบุว่าภายในปี 2568:• การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในวงกว้าง โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) และพลังงานลม (Wind Power)• การพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จอย่างครบวงจร• การนำเทคโนโลยี Digital Twin มาใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบพลังงานหลังจากปี 2569:• แนวทางการลดคาร์บอน (Decarbonization Pathways) ทั่วทุกภาคส่วน• วิวัฒนาการของโครงข่ายดิจิทัล (Digital Grid Evolution) เพื่อระบบพลังงานที่ตอบสนองความต้องการได้แบบเรียลไทม์• การเกิดขึ้นของ เศรษฐกิจไฮโดรเจน (Hydrogen Economy) ในฐานะแหล่งพลังงานทางเลือก• ไฟฟ้าจะกลายเป็นแกนหลักของระบบพลังงานทั้งหมดมุ่งมั่นสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืน"Hitachi Energy มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยบนเส้นทางสู่อนาคตพลังงานสะอาด ผ่าน แผนกลยุทธ์ Sustainability 2030 ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก และได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในด้าน โลก (Planet), ผู้คน (People) และ หลักการ (Principles) Hitachi Energy สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และโอกาสในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ชื่อแบรนด์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางตำแหน่งเทคโนโลยีและบริการที่เป็นผู้บุกเบิกต่อลูกค้าปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายโอกาสไปไกลกว่าโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ภาคส่วนต่างๆ เช่น การคมนาคมอย่างยั่งยืน และการใช้ชีวิตอัจฉริยะ (Smart Life) ด้วยการนำทางจากวัตถุประสงค์ของเราในการ "สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน" เราไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี แต่เป็นพันธมิตรระยะยาวในการสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคน" ดร. วรวุฒิ กล่าวสรุปHitachi Energy คือผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกด้านไฟฟ้า (electrification) ที่ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอันล้ำสมัยที่มีดิจิทัลเป็นแกนหลัก ผู้คนกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกต่างพึ่งพาเทคโนโลยีของเราเพื่อขับเคลื่อนชีวิตประจำวัน ด้วยประสบการณ์กว่าหนึ่งศตวรรษในการบุกเบิกเทคโนโลยีสำคัญ อาทิ ระบบแรงดันสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้ากำลัง เรากำลังรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา – นั่นคือการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น พร้อมกับการลดการปล่อยคาร์บอนในระบบพลังงาน Hitachi Energy มีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างแพร่หลายมากกว่า 140 ประเทศ เราจึงร่วมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระยะยาวกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งสาธารณูปโภค, อุตสาหกรรม, การขนส่ง, ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีพนักงานกว่า 50,000 คนใน 60 ประเทศทั่วโลก มีผลประกอบการทางธุรกิจประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:https://www.hitachienergy.comhttps://www.linkedin.com/company/hitachienergyhttps://x.com/HitachiEnergyธุรกิจ Social Innovation Business (SIB) ซึ่งผสานรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), เทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT – Operational Technology) และผลิตภัณฑ์เข้าไว้ด้วยกัน Hitachi มีส่วนช่วยสร้างสังคมที่ผสานสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล Hitachi ดำเนินงานทั่วโลกในสี่กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Digital Systems & Services, Energy, Mobility และ Connective Industries รวมถึง Strategic SIB Business Unit สำหรับธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ด้วย Lumada เป็นแกนกลาง Hitachi สร้างคุณค่าจากการบูรณาการข้อมูล เทคโนโลยี และองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งของลูกค้าและสังคม รายได้ในปีงบประมาณ 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568) รวม 9,783.3 พันล้านเยน โดยมีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 618 แห่ง และมีพนักงานประมาณ 280,000 คนทั่วโลกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.hitachi.comสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์:บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัดKirasa Piraromthana, Country Communications Managerอีเมล: kirasa.piraromthana@hitachienergy.com