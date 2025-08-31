อีเลคโทรลักซ์ ร่วมฟื้นฟูน้ำท่วมจังหวัดน่าน มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยโรงพยาบาลน่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปัว พร้อมเปิดศูนย์ซักอบผ้าฟรีช่วยชุมชนประสบภัย

อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤต โดยเมื่อเร็วๆ นี้ทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงจากพายุวิภา ที่ทำให้พนังกั้นน้ำพังทลายและน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สำคัญหลายแห่ง
บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายอเล็กซิส ริชาร์ด ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ ธนาธรรมมาร์เก็ตติ้ง ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลน่าน โดยมี นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูการทำงานและการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลน่านได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมสูง ส่งผลให้เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ มากมายได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้
นอกจากโรงพยาบาลน่านแล้ว ผู้บริหารอีเลคโทรลักซ์ยังได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน อีกด้วย โดยมีนายฉัตรชัย ธนามี นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มอบให้กับทางศูนย์ฯ ได้แก่ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ ตู้กดน้ำดื่ม หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำร้อน เป็นต้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายอเล็กซิส กล่าวว่า “อีเลคโทรลักซ์มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพร้อมสนับสนุนอยู่เคียงข้างชุมชนในยามวิกฤต การมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและการจัดศูนย์บริการซักอบผ้าฟรีร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชนในจังหวัดน่าน”
เกี่ยวกับอีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป
อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ผู้คนมาแล้วกว่า 100 ปี ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ในด้านการทำอาหาร (Taste) การดูแลเสื้อผ้า (Care) และความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของผู้คนนับล้าน พร้อมขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างโดดเด่นมาโดยตลอดผ่านการสร้างโซลูชั่นและการดำเนินงานที่เน้นสร้างความยั่งยืนในสังคม อีเลคโทรลักซ์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมากมาย อาทิ อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) เออีจี (AEG) และฟริจิแดร์ (Frigidaire) มีสินค้าวางจำหน่ายในราว 120 ประเทศทั่วโลกทุกปี ในปี 2567 อีเลคโทรลักซ์กรุ๊ป มียอดขายสูงถึง 136,000 ล้านโครนาสวีเดน และมีพนักงานมากถึง 41,000 คนทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.electroluxgroup.co.th