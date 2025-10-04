รฟม.เตรียมรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน หลังประเมินโครงสร้างไม่ปลอดภัย ต้องชะลอถมทรายเลื่อนเปิดจราจร

รฟม.เตรียมรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน หลังประเมินโครงสร้างไม่ปลอดภัย ชะลอการถมทราย เลื่อนเปิดจราจรไปก่อน มอนิเตอร์แฟลตตำรวจ และอาคารรพ.วชิรพยาบาล ตึกแถวประชาชนต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (4 ตุลาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้กำชับให้ รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์และเร่งคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชน
โดยในวันนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกันเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานว่า จากการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ของคณะทำงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและบริเวณโดยรอบ กรณีเหตุภัยพิบัติถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกวชิรพยาบาลถึงแยกซังฮี้ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อำนวยการเขตดุสิต (ประธานคณะทำงาน) ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากสำนักการโยธา กทม. ผู้แทนจาก รฟม. ผู้แทนจากผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้แทนจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
โดยจากการตรวจสอบพบว่า ทรายที่ถมไปแล้วเริ่มมีรอยร้าวและมีดินสไลด์ ทำให้เสาต้นที่สามของสถานีตำรวจนครบาลสามเสนมีการขาดเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างของอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในอนาคต ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นระหว่างดำเนินงานแก้ไขพื้นที่เกิดเหตุ จึงควรดำเนินการรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนโดยเร่งด่วน โดยทาง รฟม. และผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาจะเป็นผู้ดำเนินการ
สำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้ ประการแรกจะย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้อาคารออกทั้งหมดโดยเจาะกำแพงด้านหลัง และเริ่มดำเนินการรื้อถอนอาคารออกก่อนบางส่วน จากนั้นจะเสริมความแข็งแรงมั่นคงของอาคารฝั่งซ้ายเพื่อไม่ให้ดินสไลด์ตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารแฟลตตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงกับ สน.สามเสน และอาคารของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตลอดจนอาคารห้องแถวของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยถึงแม้ไม่มีการเคลื่อนตัวหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ก็จะยังคงมอนิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยจะเริ่มกระบวนการต่างๆ ทันที
ส่วนการถมทรายจะชะลอไว้ก่อนจนกว่าการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน จะแล้วเสร็จ โดยในทุกขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการแล้วเสร็จในภาพรวมเล็กน้อย อย่างไรก็ตามจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไป
ในส่วนของการสืบหาสาเหตุของเหตุการณ์นั้น นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุที่ทางกระทรวงคมนาคมได้ตั้งขึ้น อยู่ระหว่างเตรียมการรวบรวมข้อมูลหาข้อสรุป ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานยังอยู่ช่วงเวลาการควบคุมความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างและเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็ว ส่วนการสอบหาสาเหตุ จะต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ใต้ดินและรอผลจากการตรวจสอบร่วมกันของทุกฝ่าย