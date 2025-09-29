รฟม.เผยแผนฟื้นฟูพื้นถนนทรุดตัวคืบหน้าแล้วกว่าครึ่ง คาดเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด

รฟม.เผยความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวรถไฟฟ้า เกิดเหตุดินทรุดตัวบริเวณหน้า สน.สามเสน ดำเนินการฟื้นฟูไปแล้วกว่า 50 % คาดจะแล้วเสร็จตามแผนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
วันนี้ (29 ก.ย.) นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเกิดเหตุดินทรุดตัวบริเวณหน้า สน.สามเสน ว่า ขณะนี้การดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการเก็บกู้วัสดุที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ และการดำเนินมาตรการป้องกันการไหลของดินเพิ่มเติม
โดยขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเก็บกู้วัสดุ อาทิ สายไฟ เสาไฟ หม้อแปลง รวมถึงวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ เช่น ท่อประปา ซึ่งบางชิ้นต้องมีการตัดให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อความปลอดภัยในการขนย้าย โดยเฉพาะท่อประปาขนาดใหญ่ที่พบว่าเป็นอุปสรรคหลักในการฟื้นฟูพื้นที่
ในส่วนของการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ก่อสร้าง รฟม. ได้ดำเนินการฉีดพ่นคอนกรีตเพื่อประสานหน้าดิน และลดโอกาสเกิดการไหลตัวของดินเพิ่มเติม ซึ่งผลการประเมินจากทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยและภาคีที่ปรึกษาระบุว่า การเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง
โดยการฉีดพ่นคอนกรีตในพื้นที่ข้างอาคาร สน.สามเสน เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงของการทรุดตัวซ้ำ ทั้งนี้ เราเน้นเฉพาะด้านที่มีแนวโน้มการสไลด์ของดินสูง โดยไม่จำเป็นต้องทำทั้งสี่ด้านของอาคาร ซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมในการควบคุมเสถียรภาพของดิน
หลังจากขั้นตอนการฉีดพ่นคอนกรีตเสร็จสิ้น รฟม. เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการถมทรายเพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างที่เกิดจากการทรุดตัว โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน และขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
จากการตรวจสอบของทีมวิศวกรโครงสร้างและระบบมอนิเตอร์ที่ติดตั้งบริเวณฐานรากของ สน.สามเสน ข้อมูลที่ได้ยังไม่พบความผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาคารโดยตรง ทั้งนี้ รฟม. ยังมีการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา และหน่วยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงคมนาคม
การสอบสวนจะพิจารณาจากแบบก่อสร้าง พื้นที่หน้างาน และหลักฐานทางวิศวกรรมอย่างรอบด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปสาเหตุ และกำหนดแนวทางความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ในเบื้องต้นมีการสั่ง “พักงาน” ผู้รับจ้างในโครงการ เพื่อเปิดทางให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปอย่างอิสระ โดยในสัญญาระบุชัดเจนว่าผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ดำเนินการกู้คืนพื้นที่ให้เรียบร้อย
ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.วชิรพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกแผนก โดยมีการจัดการด้านการจราจรร่วมกับ สน.สามเสนอย่างมีประสิทธิภาพ
“แม้พื้นที่บางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง แต่ทางโรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการการรับส่งผู้ป่วยได้อย่างราบรื่น โดยมีการจัดจุดจอดรถเพิ่มเติมในซอยศรีย่าน และมีการจัดรถรับ-ส่งญาติผู้ป่วยไปยังอาคารทีปังกร ซึ่งรองรับประชาชนได้ถึง 400 คน” นพ.จักราวุธ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารับยาได้ด้วยตนเอง ยังสามารถใช้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่รับยาประจำ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการความต่อเนื่องในการรักษา
ขณะนี้ รฟม. ยังคงดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร สน.สามเสน และโครงสร้างโดยรอบเป็นสำคัญ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการตรวจสอบอย่างโปร่งใส และดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรมและข้อกฎหมายทุกประการ