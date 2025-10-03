บางกอกแอร์เวย์ส (PG) และสายการบินแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม (AF/KL) ประกาศความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์การแลกคะแนนสะสมสำหรับบัตรโดยสารรางวัล โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2568 เป็นต้นไป
ภายใต้ความร่วมมือนี้ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของบางกอกแอร์เวย์ส และสมาชิกฟลายอิ้งบลูของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม จะสามารถใช้คะแนนสะสมหรือไมล์สะสม แลกเป็นบัตรโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินของทั้งสองสายการบินได้
โดยสมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะสามารถใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆทั่วโลก ผ่านเครือข่ายการบินจากสนามบินปารีส-ชาร์ลเดอโกล และสนามบินอัมสเตอร์ดัม-สคิปโฮล
ในขณะเดียวกัน สมาชิกฟลายอิ้งบลู สามารถใช้ไมล์สะสมแลกบัตรโดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อเดินทางสู่จุดหมายปลายทางบูทีคยอดนิยมในประเทศไทย อาทิ สมุย สุโขทัย เชียงใหม่ตราด และภูเก็ต รวมถึงเส้นทางบินในภูมิภาคอาเซียนที่บางกอกแอร์เวย์สให้บริการ