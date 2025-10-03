คิง เพาเวอร์ ฉลองครบรอบ 36 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัว “POWER PASS” ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ฉลองครบรอบ 36 ปี สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เปิดตัว “POWER PASS” ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “MORE IS POSSIBLE” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แบบ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้ และง่ายกว่าเดิม” ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิงอย่างไร้รอยต่อรวมทุกบริการในเครือ คิง เพาเวอร์ พร้อมจับมือพันธมิตรกว่า 120 แบรนด์ชั้นนำ ด้วยกลยุทธ์ “THE POWER OF MORE” เพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษมัดใจลูกค้า ตั้งเป้ามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 17% พร้อมเปิดตัว “เจฟ ซาเตอร์ – อาโป ณัฐวิญญ์” 2 พรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดประสบการณ์ “เป็น ไป ได้มากกว่าเดิม” ห้ามพลาด! ร่วมฉลองเดือนเกิด คิง เพาเวอร์ ตลอดเดือนตุลาคม ไปกับ “POWER PASS” สมัครฟรี ได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ ที่ powerpass.kingpower.com
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า คิง เพาเวอร์ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ได้เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการบริการและสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ เพื่อนักเดินทางอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสครบรอบ 36 ปี คิง เพาเวอร์ พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวระบบสมาชิกรูปแบบใหม่ในชื่อ “POWER PASS”ภายใต้แนวคิด “MORE IS POSSIBLE” ยิ่งใช้ ยิ่งได้ และง่ายกว่าเดิม เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มค่าให้แก่สมาชิกผ่าน 4 จุดเด่น ประกอบด้วย
1. สร้าง ECOSYSTEM เชื่อมต่อทุกบริการในเครือ คิง เพาเวอร์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้บริการต่างๆ อาทิ KING POWER, KING POWER MAHANAKHON, FIRSTER, PULLMAN BANGKOK KING POWER, THE STANDARD, BANGKOK MAHANAKHON, THAI TASTE HUB, MAHANAKHON EATERY และผลิตภัณฑ์พาสเทล ภายใต้ MULTIPLY BY EIGHT หรือ X8
2. ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 120 แบรนด์ โดยไม่ได้จำกัดเพียงแค่การช้อปปิงสินค้าดิวตี้ฟรีเท่านั้น แต่ขยายไปสู่โลกของ Lifestyle Retail & Experiences ครอบคลุมใน 5 แกนไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Food & Beverage, Shopping, Lifestyle, Travel & Experiences, Health & Wellness
3. สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีวันหมดอายุเพื่อให้สมาชิกทุกคนเพลิดเพลินกับการสะสมยอดและอัปเกรดสิทธิประโยชน์ได้ตลอดเวลา แบ่งเป็น 4สถานะ ได้แก่ NAVY รับส่วนลดสูงสุด 5%, SCARLET รับส่วนลดสูงสุด 10%, CROWN รับส่วนลดสูงสุด 20%, VEGA รับส่วนลดสูงสุด 20%
4. ยกระดับสิทธิประโยชน์เหนือกว่าเดิม ตอบโจทย์นักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นได้ง่าย..ทุกการช้อปปิง 25 บาท รับ CARAT สูงสุด X3 ได้มาก..รับส่วนลดสูงสุด 20% ได้ทุกวัน..เพื่อรับ CARAT REWARDS จากเครือ คิง เพาเวอร์ และพันธมิตร รวมถึงเอกสิทธิ์พิเศษ อาทิ การใช้บริการห้องรับรอง, Birthday Cashback และกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซิฟเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
สำหรับการเปิดตัวระบบสมาชิก “POWER PASS” ภายใต้กลยุทธ์ “THE POWER OF MORE” มุ่งยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าในทุกมิติ ประกอบด้วย
· P - PERSONALISATION THAT MATTERS: สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ผ่านการให้บริการที่ปรึกษาส่วนตัวและการสรรหาสินค้ารุ่นพิเศษ
· O - OPPORTUNITIES TO ELEVATE EVERYDAY LIFE:เติมเต็มทุกวันด้วยดีลและสิทธิพิเศษ
· W - WEALTH OF VALUE BEYOND POINTS: รับสิทธิพิเศษได้ด้วย CARAT
· E - ENGAGEMENT THAT FEELS REWARDING: กิจกรรมเฉพาะสมาชิก อาทิ การเข้าร่วมเวิร์กช็อป
· R - RECOGNITION THAT BUILDS BRAND: มอบประสบการณ์เอกซ์คลูซิฟเพื่อสมาชิก เช่น ของขวัญในเทศกาลพิเศษ เป็นต้น
การปรับภาพลักษณ์ใหม่ครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ คิง เพาเวอร์ สามารถขยายฐานสู่กลุ่มสมาชิกใหม่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีสมาชิกใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้นกว่า 40,000 คน โดยสมาชิกชาวต่างชาติที่มีจำนวนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน, อินเดีย และไต้หวัน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนสมาชิกใหม่เติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ17% ภายในสิ้นปี 2568 โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเดินทาง และพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
ในโอกาสนี้ คิง เพาเวอร์ ได้เปิดตัว เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์ ในฐานะพรีเซนเตอร์ “POWER PASS” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้รักการเดินทาง ร่วมถ่ายทอดไลฟ์สไตล์หลากหลายและเปิดมุมมองใหม่ที่เป็นไปได้มากกว่าเดิม ผ่าน Video Content ติดตามได้ทุกช่องทาง Official ของ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมฉลองครบรอบ 36 ปี ในงาน “KING POWER 36thANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2025: MORE POWER MORE POSSIBILITIES WITH POWER PASS พลังช้อปเหนือขีดจำกัด สู่ทุกความเป็นไปได้” มอบสิทธิพิเศษ ON TOP OF THE YEAR กับโปรโมชัน ช้อปคุ้ม สมัครคุ้ม แลกคุ้ม และลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ LEXUS NX 350h มูลค่า 3,310,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม พิเศษ! ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2568 พบกับกิจกรรมจัดเต็มและเซอร์ไพรส์จาก “เจฟ ซาเตอร์ และ อาโป ณัฐวิญญ์” พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก “POWER PASS” ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
เปิดประตูให้ทุกประสบการณ์ของคุณ...สู่โลกที่เป็นไปได้มากกว่า สามารถสมัครสมาชิก “POWER PASS” ระบบสมาชิกรูปแบบใหม่จาก คิง เพาเวอร์ ฟรี! ได้ง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์powerpass.kingpower.com, สมัครผ่าน LINE Official Account : @kingpower หรือ โทร.1631 คลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และยอดซื้อสะสมได้ที่powerpass.kingpower.com