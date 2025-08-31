ชื่อใหม่ เรื่องใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ! “บุปผา” จาก BeOnCloud รวมนักแสดงตัวท็อปของไทย “อิงฟ้า-อาโป-เจษ-ฟรีน-แจ๊ส” โคจรเจอกันครั้งแรก

การกลับมาของ “บุปผาราตรี” ในปี 2026 หรือในชื่อใหม่ “บุปผา” (Buppha The Movie) กำลังกลายเป็นข่าวฮือฮาที่สุดในวงการบันเทิงไทยหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวนักแสดงไปแบบเปลี่ยนใหม่เกือบยกเซ็ต ! นี่ไม่ใช่แค่การสานต่อแฟรนไชส์สยองขวัญระดับตำนาน แต่คือการ “ปรับใหม่ครั้งใหญ่แบบไม่สนเค้าโครงเรื่องเดิมเลยทีเดียว” ที่ขนทัพนักแสดงแถวหน้าของไทยมาปะทะกันในเรื่องเดียว จนเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวระดับประวัติศาสตร์ ทั้ง อาโป ณัฐวิญญ์, อิงฟ้า วราหะ, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ฟรีน สโรชา และแจ๊ส ผดุง (ชวนชื่น) ห้าพลังซุปตาร์ที่แฟนทั้งในไทยและต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดี
- อาโป ณัฐวิญญ์ นักแสดงที่ถูกยกให้เป็นตัวแทนความงามแบบไทยบนเวทีโลก กำลังกลับมาพร้อมบทบาทที่เจ้าตัวยอมรับว่า “ยากที่สุดในชีวิตการแสดง” ครั้งนี้เขาจะเผยอีกมุมที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน และผลงานชิ้นนี้อาจเป็นการตอกย้ำชื่อของเขาในฐานะนักแสดงไทยที่ทั้งโลกกำลังตั้งตารอชม
- เจษ เจษฎ์พิพัฒ นักแสดงมากฝีมือที่โลดแล่นบนจอแก้วมายาวนาน กำลังหวนคืนสู่จอใหญ่ด้วยบทบาทที่เฉียบคมและทรงพลัง นี่คือการประกาศศักดาอีกครั้งว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงชายเจ้าบทบาทแถวหน้าของยุคนี้
- อิงฟ้า วราหะ จากเวทีนางงามสู่การเป็นศิลปินและนักแสดงคุณภาพที่กวาดรางวัลมาเกือบทุกเวที และได้รับการยอมรับจากแฟน ๆ ทั่วโลก กำลังก้าวสู่บทบาทที่ท้าทายที่สุดในเส้นทางการแสดง ทุ่มสุดตัวเพื่อก้าวข้ามทุกขีดจำกัด และพิสูจน์พลังนักแสดงไทยสู่สายตาโลก
- ฟรีน สโรชา ดาวรุ่งที่แจ้งเกิดและสร้างปรากฏการณ์แฟนคลับระดับโลกจากซีรีส์ยูริ มาพร้อมบทบาทใหม่ที่จะเผยเสน่ห์อันอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความลึกลับ เธอพร้อมพิสูจน์ให้โลกเห็นถึงพลังการแสดงที่ไม่แพ้ใคร
- และเซอร์ไพรส์ที่สุดคงหนีไม่พ้น แจ๊ส ผดุง หรือแจ๊ส ชวนชื่น คอมเมดี้สตาร์ขวัญใจคนไทย ที่ครั้งนี้สลัดภาพตลกมาอยู่ในโลกสยองขวัญ เสียงหัวเราะที่คุ้นเคยอาจกลายเป็นเสียงสะพรึงที่ทำให้คุณไม่กล้าหัวเราะอีกต่อไป
นี่คือการรวมพลังของนักแสดงสัญชาติไทยที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับโลกมาแล้วทั้งนั้น ที่น่าจับตามองจริง ๆ วันนี้พวกเขาพร้อมก้าวเข้าสู่ภาพยนตร์คุณภาพฟอร์มยักษ์เรื่องนี้ด้วยกัน ซึ่งนี่จะไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของเส้นทางการแสดง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งศักยภาพใหม่ของวงการหนังไทย การมาของ “บุปผา” จาก BeOnCloud ครั้งนี้ คือบทพิสูจน์การนำตำนานที่เรารู้จักดีนั้นมาเล่าเรื่อง “แบบใหม่ทั้งหมด” พร้อมให้คนไทยทุกคนร่วมกันผลักดัน ส่งพลังให้หนังไทยก้าวสู่สายตาโลกอย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง
เบื้องหลังโปรเจกต์นี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เพราะเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างทั้งบททั้งทีม ! และยังได้สองผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง ปอนด์ กฤษดา ผู้กำกับที่เคยสร้างกระแสซีรีส์วายระดับโลกมาแล้วจาก KinnPorsche The Series ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชีย Best TV Drama Director จากงาน Weibo Gala 2025 ด้วยผลงานซีรีส์ Shine ที่กำลังออนแอร์และถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพการผลิตทุกด้าน และ หนิง พันพัสสา ผู้หญิงมากฝีมือที่ถนัดเล่าเรื่องดรามาเข้มข้น มาจับมือกันเป็นครั้งแรก เสริมด้วย Film Advisor อย่าง พิง ลำพระเพลิง เจ้าของผลงานที่คุ้นหูคุ้นตาแฟนหนังไทยมานานกว่าสองทศวรรษ ด้านทีมเขียนบทยังประกอบไปด้วยปอนด์ กฤษดา , หนิง พันพัสสา , บัว ปริดา นักเขียนที่คร่ำหวอดในงานละคร และ กอล์ฟ สรรัตน์ ผู้ถนัดการเล่าเรื่องแนวระทึกขวัญ สร้างความสมดุลระหว่างความเข้มข้นและความร่วมสมัย
“บุปผา” (Buppha The Movie) จึงจะไม่ใช่แค่หนังผี แต่คือการปลุกตำนานหนังสยองขวัญของไทยสู่สายตาโลก ความเฮี้ยนของออสการ์อะพาร์ตเมนต์ที่หลายคนคิดถึง การรวมนักแสดงที่มีฐานแฟนทั่วโลกเข้าด้วยกันครั้งนี้คือเดิมพันครั้งใหญ่ ที่อาจทำให้ตำนาน “บุปผาราตรี” ถูกจดจำอีกครั้งในฐานะหนังผีไทยที่ก้าวข้ามพรมแดนสู่การเป็น Global Horror Phenomenon ก็เป็นได้
พร้อมหลอกหลอนคุณทั่วโรงภาพยนตร์ กุมภาพันธ์ 2026 นี้
