“อาร์ม อาทิตย” - “ชาย ธีรคหะ” สองผู้กำกับไฟแรง เผยไอเดีย “ผีรู” ชวนพิสูจน์ความหลอนอีกขั้นของหนังผีไทย ใน ภ.หม่อม (The Elite of Devils)

เตรียมหลอนรับปีใหม่ 2567 สำหรับภาพยนตร์ วัยรุ่นระทึกขวัญเรื่อง “หม่อม” (The Elite of Devils) โดยฝีมือ “อาร์ม อาทิตย อาริยวงศ์ษา” และ “ชาย ธีรคหะ อาริยวงศ์ษา” ซึ่งเคยสร้างความหลอนมาแล้วจากผลงานกำกับภาพยนตร์ คนทรงผี 2020 ล่าสุด 2 ผู้กำกับไฟแรง แท็กทีมสร้างสรรค์ผลงานความหลอนเรื่องใหม่ ชวนคอหนังไทยร่วมพิสูจน์ความหลอนอีกขั้นของหนังผีไทย โดยผู้กำกับเผยไอเดียที่มาในการสร้าง “ผีรู” ที่ออกมาในรูปแบบของปีศาจว่า“ชาย ธีรคหะ อาริยวงศ์ษา” เล่าถึงที่มาที่ไปของโปรเจ็กต์นี้ว่า “เรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่สองต่อจาก คนทรงผี 2020 กระแสตอบรับในช่วงนั้นก็ออกมาดีมีทั้งคำชมและชี้จุดเด่นจุดด้อยว่าอะไรบ้าง ทำให้เรารู้จักตัวเรามากขึ้นว่ามีความถนัดด้านไหน เลยพยายามที่จะปั้นอีกโปรเจ็กต์ ในขณะที่ตลาดหนังยังคงตอบรับหนังผีหรือหนังสยองขวัญอยู่ เลยกลายเป็นหนังผีอีกเรื่อง ก็มานั่งคุยไอเดียว่าอยากเล่าอะไร มองว่าผีไทยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ เลยหยิบผีไทยโบราณ ๆ มา แล้วมาอัปเกรดให้เป็นสากลมากขึ้น คิดแบบคนทั่วโลกคิด ไม่ได้คิดแบบไทย เลยกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องหม่อม ความน่าสนใจด้วยรูปลักษณ์ครับ เราดีไซน์ไม่ซ้ำหนังผีไทยอื่น ๆ งานแสงสีที่เลือกใช้ งานภาพเราไม่ยึดตามขนบหนังผีไทย หม่อมจึงกลายเป็น ปีศาจ ชั้นสูงที่มีความหลอนที่ฉีกแนวและมีผีรู มาเพิ่มความขนลุกอีกขั้น”พูดถึงผีรู ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนั้น “อาร์ม อาทิตย อาริยวงศ์ษา” ให้คำตอบว่า “เราใช้ความดั้งเดิมที่เรารู้จักนิสัยใจคอของผี แต่เราเพิ่มให้เค้ามีที่มาที่ไปยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยยศ หม่อม และมีรูปลักษณ์น่ากลัวขึ้นด้วยรู มีทัศนคติมีอินเนอร์ใหญ่ขึ้น เป้าหมายทะเยอทะยาน ส่วนไอเดียของผีรู (หัวเราะ) ง่าย ๆ มาจากฝักบัวแห้งที่เห็นในแจกันก็เลยพัฒนามา ถ้าเอาเม็ดผักบัวขึ้นไปอยู่บนหน้าปีศาจจะเป็นยังไง ก็ไปหาข้อมูลแล้วไปเจอภาวะกลัวรู (Trypophobia) ก็หยิบตรงนี้มาเล่นเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับ ด้านมืดในใจมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ข้างใน สำหรับคนที่กลัวรู เรารู้สึกเหมือนคนที่กลัวผีแต่ก็ชอบฟังเรื่องผี อยากท้าทายตรงนี้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง”ในเรื่องยังได้ชักชวน “เอ อัญชลี สายสุนทร” กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง หลังห่างหายไปนานถึง 16 ปี “จริง ๆ ผมทาบทามตั้งแต่เรื่องก่อนแล้ว เรื่องนั้นพี่เอช่วยในส่วนของแอ็คติ้งโค้ช รอจังหวะจะร่วมงานกับพี่เอนานแล้วจนมาเรื่องนี้ พอมีทิศทางและบทคาแร็คเตอร์ชัดเจนก็ไปคุยกับพี่เอ อยากให้การกลับมาในรอบ 16 ปีของพี่เอมีอะไรน่าจดจำ ต้องเซอร์ไพรส์คน อย่างน้องพิม ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ ก็เคยร่วมงานกันมาก่อน เรื่องนี้ก็ฉีกออกไปจากเรื่องเดิม น้อง ๆ บางคนก็เคยร่วมงานกันมาบ้าง บางคนก็แคสติ้งมาใหม่เลย ทุกคนก็ตรงคาแร็คเตอร์ที่วางไว้หมด”“ความคาดหวังผมคาดหวังอยากให้คนดูเอ็นจอยกับหนังเรื่องนี้ คนจะคุ้มค่ากับการเข้ามาดู คนที่ชอบความสยองขวัญก็จะได้เจอ ความระทึกตื่นเต้นก็จะได้เจอ อยากให้ออกมาดูหนังไทย ลองเชื่อมั่นในหนังไทย สนับสนุน ทีมงานไทย กันนะครับ หม่อมเป็นหนังไทยระทึกขวัญ ลึกลับสยองขวัญอีกแนวที่ออกมาต้อนรับปีใหม่พอดี เป็นหนัง สยองขวัญ ไทยเรื่องแรกของปี 67 อยากให้มาสัมผัสกันดูครับ อยากให้มาเห็นการก้าวไปอีกขั้นของหนังไทย เราอาจจะเป็นก้าวเล็ก ๆ แต่เราก้าวไปแบบนี้แล้วนะ ก้าวและคิดไปอีกขั้น แล้วครับ” สองผู้กำกับฯ กล่าวทิ้งท้ายเตรียมเผชิญหน้ากับปีศาจชั้นสูง “หม่อม” (The Elite of Devils) ดนตรีประกอบ หลอนระทึก โดย เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน Sound Disign สั่นประสาท โดย Banana Sound Studio 18 มกราคมนี้#หม่อม #TheEliteOfDevils #ปีศาจชั้นสูง #ThamStudio19 #HollywoodThailandรับชมตัวอย่างเต็มที่นี่ :https://www.youtube.com/watch?v=99eopINr-T418