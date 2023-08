5 เรื่อง ชวนระทึก “Cobweb ก๊อก ก๊อก..เคาะเรียกผี”

1.Cobweb คือผลงานการกำกับภาพยนตร์เนื้อเรื่องยาวครั้งแรกของ Samuel Bodin ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสสายสยองขวัญ ผู้มีผลงานคุณภาพอยู่ใน NETFLIX อย่าง Marianne ที่ครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลก2. นี่คือผลงานที่เรากล้าการันตีความหลอนแบบคาดเดาไม่ได้ เพราะ Cobweb ได้ทีมโปรดิวเซอร์มือฉมังที่เคยฝากผลงานความสยองมาแล้วจาก It และ Barbarian ที่คอหนังยกให้เป็นผลงานสยองขึ้นหิ้ง3. การรวมตัวของนักแสดงมากฝีมืออย่าง Anthony Starr จากซีรีส์ The Boys ที่กลับมาในบทบาทสุดโหดอีกครั้ง พร้อมด้วย Lizzy Caplan กับการรับบทในหนังสยองขวัญแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 24 ปีในชีวิตการแสดง และ Woody Norman นักแสดงหนุ่มน้อยฝีมือไกล นักแสดงรุ่นเยาว์ชาวบริติส ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความน่าสะพรึง แฝงความไม่น่าไว้วางใจไว้ในบทบาทของปีเตอร์ เด็กชายผู้หวาดกลัวกับเสียงเคาะปริศนา4. สานต่อความสยองขวัญจาก The Tale-tell Heart สุดยอดตำนานเรื่องสั้นสั่นประสาท จากปลายปากกาของ เอ็ดการ์ อลัน โพ ที่เป็นแรงบันดาลใจมาสู่เรื่องราวในหนังยาวบนจอยักษ์อย่าง Cobweb ก๊อก ก๊อก..เคาะเรียกผี5.พิสูจน์ความหลอนเกินคาด โดยสื่อและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ไทย ว่าเป็นหนังสยองขวัญที่ทุกคนไม่ควรพลาด ตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม แล้วไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง กับ “Cobweb ก๊อก ก๊อก.. เคาะเรียกผี” ในโรงภาพยนตร์