BE ON CLOUD ประกาศ "มาย ภาคภูมิ" คือคนไทยคนแรกในฐานะ Friend of the house for BULGARI Thailand และถือเป็นผู้ชายคนแรกของ South East Asia!!

เรียกได้ว่าเมื่อวานเพิ่งมีข่าวฉลองวันเกิดวัย 30 สุดปังของหนุ่มนักแสดงในสังกัด BE ON CLOUD กันกลางกรุงมิลานพร้อมแฟนๆ หลายร้อยคนที่มาร้องเพลง Happy Birthday ให้ถึงหน้าโชว์ Ferraristyle จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปทั่วโลกซึ่งมีคนพูดถึงกันมากกว่า 7 ล้านโพสต์ชั่วข้ามคืน ไม่พอ!!!วันรุ่งขึ้นนักแสดงในสังกัดอีกคนก็ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น Friend of the house for BULGARI Thailand และถือเป็นผู้ชายคนแรกของ South East Asia ตามมาติดๆ นี่คือแบรนด์ภายใต้เครือ LVMH ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมากกว่าร้อยปีในฐานะแบรนด์อัญมณีชั้นสูงและเรือนเวลาไฮเอนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และพิถีพิถันในการคัดเลือกคนที่มาร่วมงานด้วยเป็นอย่างมาก ซึ่งมาย ภาคภูมิจะได้เข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวบุลการีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ร่วมกับศิลปินชาวไทยระดับโลกอย่าง ลิซ่า มโบาลแห่งวง BLACKPINK, ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกมายมาย พวกเราคงต้องมารอดูแล้วแหละว่าจะมีภาพหนุ่มมาย ภาคภูมิได้ร่วมงานกับแบรนด์และคนดังเหล่านี้ในมิติไหนบ้าง แค่คิดตามก็แอบตื่นเต้นแล้วนะ เพราะบอกตรงๆว่า เค้ามากันจริงๆ แถมมาทีก็อดกรี๊ดดดดด! ดังๆให้ไม่ได้ไม่รู้เลยว่าค่ายนี้เค้ายังมีอะไรรอเซอร์ไพรส์อีก ปีนี้เรียกได้ว่ามาแบบไม่ให้พักกันเลย นี่แหละบทบาทอันสำคัญของคนไทยบนเวทีลักชัวรีระดับโลกที่เริ่มเห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆมาย ภาคภูมิเองในปีนี้ก็เพิ่งประกาศบทบาทสำคัญครั้งใหม่ในฐานะผู้บริหารค่ายเพลง BE ON CLOUD MUSIC ไปไม่นานเพื่อสานต่อ Passion ด้านดนตรีของตัวเองเพิ่มเติมและก็ยังได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกมากมายอย่าง DIOR, GUERLAIN เป็นต้น ซึ่งคาดว่าปีนี้นี่ไม่น่าจะเป็นข่าวดีเดียวของเค้าแน่ๆ อย่างน้อยก็ซีรีส์เรื่อง “ชาย” ที่ประกาศไปอย่างใหญ่โตพร้อมให้รับชมกันช่วงปลายปีนี้แล้วหนึ่ง มารอลุ้นไปพร้อมๆ กันนะจ๊ะ