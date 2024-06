KT Kratae (เคที กระแต) เปลี่ยนนามสกุลที่ใช้มามากกว่า 16 ปี ! พร้อมเปิดตัวเป็นศิลปินหญิงคนแรกของ BE ON CLOUD

หลาย ๆ คนคงเริ่มรู้จักในฐานะค่ายต้นสังกัดของนักแสดงซีรีส์วายสุดฮอตอย่างและที่มีชื่อเสียงและยังติดอันดับ Top 10 ของผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกด้านแฟชัน รวมไปถึงซีรีส์ที่พวกเขารับบทนำและผลิตโดยค่ายต้นสังกัดนั้นก็ยังถูกกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของคุณภาพ ความทุ่มทุนสร้าง ใส่ใจในทุกองค์ประกอบที่แม้ว่าจะออนแอร์กันไปกว่า 2 ปีแล้ว แฟน ๆ ทั่วโลกก็ยังคงพูดถึง "KinnPorsche The Series" กันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงการจัด "KinnPorsche The Series World Tour" ในหลากหลายเมืองทั่วโลก และนี่ยังไม่นับรวมภาพยนตร์เรื่อง "แมนสรวง" ภาพยนตร์ไทยย้อนยุคแนวสืบสวนสอบสวนเข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่สร้างปรากฏการณ์และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมความเป็นไทยเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายด้านและร่วมกันผลักดันอุตสากรรมบันเทิงของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลกจะเห็นได้ว่าด้วยระยะเวลาเพียง 3 ปีกว่าของค่ายนี้นั้นอาจไม่ได้มีผลงานให้เราได้ติดตามกันตลอด เพราะค่อนข้างจะใช้เวลาในการผลิตแต่ละ Project อย่างประณีต แต่ก็ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าแต่ละผลงานที่ออกมาของค่ายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์นั้นอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและแรงขับเคลื่อนในหลายด้านจริง ๆ และแน่นอนมีเซอร์ไพรส์ไม่หยุด...เซอร์ไพรส์ล่าสุดของทางค่ายที่ถูกพูดถึงกันมากในวงการตอนนี้คือการประกาศต้อนรับเข้าสู่อ้อมอกของ BE ON CLOUD อย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินหญิงคนแรก (รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ กระแต อาร์สยาม) ถ้าจะให้พูดถึงกระแตแล้ว คิดว่าหลาย ๆ คนอาจเคยคุ้นกับภาพเด็กสาวนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ 14-15 และมาจากการเดินสายประกวดร้องเพลงและการแข่งขันมวยไทยตามเวทีต่าง ๆ จนได้มีโอกาสมาเป็นนักร้องพร้อมมีผลงานให้แฟน ๆ ได้ชมกันทั้งในด้านการร้องเพลงและการแสดงมากว่า 20 ปีแล้ว และยิ่งเราได้เห็นการทำงานของกระแตที่ผ่านกาลเวลาต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ก็แทบปฎิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือผลงานของคนที่พัฒนาและผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลา เต็มไปด้วย Passion และความสามารถในการแสดงโชว์ระดับอินเตอร์ได้ถึงแม้ในด้านธุรกิจของตัวกระแตเอง ที่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แต่เธอก็ยังไม่คิดที่จะหยุดสร้างสรรค์งานด้านวงการบันเทิง โดยเราจะเห็นได้จากทุกโชว์ของกระแตที่จัดเต็ม ทุ่มสุดพลังพร้อมเหล่ากองทัพแดนเซอร์ที่เต้นกันอย่างสุดแรงในทุกโชว์ชนิดที่ว่าให้เกียรติผู้ชมแบบสุด ๆ จนทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้ชมต่างก็อึ้งและประทับใจกันไปตาม ๆ กันซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดตัวเป็นศิลปินหญิงคนแรกของ BE ON CLOUD อย่างเป็นทางการในงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ มาย ภาคภูมิ “AUTHENTIC MILE” (มายของแทร่) FIRST SOLO CONCERT เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2024 ที่ UOB LIVE (Emsphere) พร้อมการแสดงสุดอลังการ โชว์ศักยภาพของศิลปินไทยที่มีแนวโน้มสู่การแสดงในเวทีระดับโลกได้จริง ๆ หัวข้อนี้เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในตอนนี้ ก็น่าติดตามว่าการยอมเปลี่ยนนามสกุลที่กระแตเคยใช้มาตลอดเวลาถึง 16 ปีนั้นเป็นกลายเป็น KT Kratae (เคที กระแต) ศิลปินภายใต้การดูแลของ BE ON CLOUD นั้นจะมีผลงานหรือความน่าตื่นเต้นแบบไหนออกมาให้เราได้ชมกัน