ทำเนียบรัฐบาลแตก! เมื่อนักแสดงอย่าง “มาย-อาโป-ฟรีน-เบคกี้” เข้าพบ “นายกฯเศรษฐา” พร้อมขับเคลื่อนสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยในมิติใหม่ด้วยซีรีส์วาย

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ (วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567)นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, คุณอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย, คุณภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์, คุณคุณกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญให้ผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์วายระดับโลกอย่างบริษัท Be On Cloud และ บริษัท Idol Factory พร้อมด้วยนักแสดงอย่าง มาย ภาคภูมิ, อาโป ณัฐวิญญ์, ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนทัศนคติพร้อมเพิ่มศักยภาพ และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลในทุกมิติให้เกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนอย่างเร็วที่สุดก่อนหน้านี้หลาย ๆ คน คงได้เห็นข่าวการร่วมมือครั้งสำคัญของกระทรวงพาณิชย์กับบริษัท Be On Cloud และ บริษัท Idol Factory จับมือกันส่งเสริม ยกระดับสินค้าของไทยเข้าสู่ซีรีส์วาย โดยจะมีการสอดแทรกทั้งสินค้าท้องถิ่น บริการ การท่องเที่ยวและแน่นอนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเข้าไปผ่านซีรีส์วาย เรื่อง “Shine” หรือ “ชาย” ที่นำแสดงโดย มาย ภาคภูมิ และ อาโป ณัฐวิญญ์รวมไปถึงยังได้ดึงอีกสองนักแสดงอย่าง ฟรีน สโรชา และเบ็คกี้ รีเบคก้า มาร่วมงานในฐานะ Influencer อีกด้วย ซีรีส์วายนั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกตอนนี้ และยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากอีกด้วย ซึ่งประเทศไทยของเราเองคือฐานการผลิตที่ใหญ่มากในอุตสาหกรรมนี้เลยทีเดียวและในวันนี้เองโปรเจกต์ดังกล่าวน่าจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นรูปธรรมมากที่สุดกับการได้รับแรงสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐบาลของนายกฯ เศรษฐา ที่มีแนวคิดการทำการตลาดให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่และอนาคต พร้อมด้วยแรงผลักดันจากแฟน ๆ ทั่วโลกของนักแสดงทุกท่านที่พร้อมส่งกำลังใจ แรงสนับสนุนและะความรักให้กับการร่วมมือกันในโปรเจกต์นี้ในอนาคตหวังว่าเราคงได้เห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลากหลายด้านมากขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นรวมไปถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ พร้อมกับการเป็นที่รู้จักของชาวโลกในด้านต่าง ๆ และการเปิดกว้างของสังคมไทย ที่ยอมรับทุกความเท่าเทียมอย่างแท้จริง อย่างที่ทาง Be On Cloud ได้มีการสอบถามถึงอัปเดตเรื่องการสมรสเท่าเทียมในวันนี้ไปว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมอย่างไร ซึ่งได้คำตอบกลับมาว่าความหวังของพวกเราจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนในเร็ววันนี้IG :นายกฯ เศรษฐา : @sretthathavisinhttps://www.instagram.com/sretthathavisin/beoncloud.official : https://www.instagram.com/beoncloud.official/คุณปอนด์ : @krispond.whttps://www.instagram.com/krispond.w/คุณมาย : @milephakphumhttps://www.instagram.com/milephakphum/คุณอาโป : @Apo555https://www.instagram.com/apo555/@idolfactorythhttps://www.instagram.com/idolfactoryth/คุณฟรีน : @srchafreenhttps://www.instagram.com/srchafreen/คุณเบ็คกี้ : @becccahttps://www.instagram.com/beccca/