“พิพัฒน์”เบรกแก้สัญญา”ไฮสปีด 3 สนามบิน"ไม่เห็นด้วยเงื่อนไข สร้างไป-จ่ายไป

“พิพัฒน์”เบรกแก้สัญญา”ไฮสปีด 3 สนามบิน”ยันรับไม่ได้ ปรับเงื่อนไขสร้างไป-จ่ายไป ไม่เหมือนสัญญาเดิท เตรียมนัด”ซีพี-รฟท.-อีอีซี หารือทางออกเร็วที่สุด ยัน 4 เดือนจะปล่อยให้อึมครึมต่อไปไม่ได้ ชี้ปัจจุบันมีรถไฟทางคู่ แหลมฉบัง ต่อไปอู่ตะเภาไม่ยาก
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) มูลค่า ลงทุน 224,544.36 ล้านบาท ที่มีประเด็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโดยมีคู่สัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทเอเชีย เอราวัน จำกัด (ซีพี.) เป็นเอกชนผู้รับสัมปทาน ซึ่งมีสัญญาสัมปทาน 50 ปี นั้น ตนได้หารือกับปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไข เนื่องจากโครงการล่าช้ามากว่า 6 ปี แล้ว ซึ่งตนจะเชิญ บริษัทเอกชน ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และรฟท.มาหารือร่วมกันโดยเร็วที่สุด เพื่อหาทางออก ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
จากข้อมูลทราบว่า จะเรื่องการปรับแก้สัญญา ร่วมลงทุน ฯ ที่ๆไม่เหมือนเดิมสัญญาเดิม คือ จาก ก่อสร้างเสร็จแล้วรัฐจึงจ่ายคืนเงินร่วมทุนฯเป็นก่อสร้างไปจ่ายไป ซึ่งเราไม่เห็นด้วย และเห็นว่าควรเดินตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ เพราะอาจจะทำให้ถูกฟ้องได้
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมีเวลา 4 เดือน และเลือกตั้งรอรัฐบาลใหม่อีก 4 เดือนดังนั้นอะไรที่ทำแล้วรัฐเสี่ยงที่จะเสียหาย ผมจะไม่ทำ และยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเปิดช่องให้เอกชนยกเลิกสัญญา เรื่องแก้ไขสัญญาเคยมีเสนอไปที่ครม.ยบุคก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ไม่จบ จึงต้องเชิญเอกชน อีอีซี มาหารือให้ชัดเจน จะปล่อยให้อึมครึมต่อไปอีก 4 เดือน คงไม่ได้ รัฐจะเสียหายน เอกชนก็เสียหาย
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าว มีรถไฟทางคู่ จาก แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา หากจำเป็นจริงๆ ก็สามารถเชื่อมไปที่สนามบินอู่ตะเภา และนำรถไฟไปวิ่ง ก็น่าจะง่ายกว่า