เผยพลทหารลานกระบือโดนระเบิดเขมรบนภูมะเขือ วันนี้ยังระแวง-แว่วในหู-ตาเห็นไม่เหมือนเดิม-นอนไม่หลับ

กำแพงเพชร - ขอแรงใจให้ทหารกล้า “น้องเต้ย” พลทหารชาวลานกระบือ ออกรบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ บนสมรภูมิภูมะเขือ บาดเจ็บตาซ้ายมองเห็นไม่เหมือนเดิม-เสียงแว่วในหู-นอนไม่หลับ ล่าสุดกลับมารักษาตัวที่บ้าน
พลทหารตะวัน สิงห์เรือง อายุ 21 ปี หรือเต้ย สังกัด ร.4 พัน 1 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาข้างซ้ายสะเก็ดระเบิดฝังมีที่ดวงตา และขาข้างขวา จากการถูกระเบิดระหว่างการสู้รบบนมรภูมิภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 28 ก.ค.68 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านพักหมู่ที่ 4 บ้านดงกระทิง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทั้งนี้หลังพลทหารเต้ย ได้รับบาดเจ็บกลางสมรภูมิภูมะเขือ ได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ภายหลังอาการเบาลง จึงถูกส่งให้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนแพทย์ได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ แพทย์ระบุอาการบาดเจ็บตาซ้ายมองเห็นไม่ชัด มีเลือดออกที่ช่องหน้าลูกตาซ้ายจากการได้รับแรงอัดจากระเบิด มีอาหารหูแว่ว นอนไม่หลับ
ก่อนจะให้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน แต่ก็ต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดทุกๆสามวันเพื่อประเมินสภาพจิตใจ โชคดีที่ยังได้ทางอำเภอลายกระบือและอบต.ประชาสัขสันต์บื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องของการเดิทางทางและทางต้นสังกัดไม่ได้ทอดทิ้งยังรงให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
พลทหารตะวัน หรือเต้ย เล่าด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ว่าช่วงเกิดเหตุปะทะกันอย่างดุเดือด ระหว่างกองกำลังทหารไทยกับทหารกัมพูชา ส่งผลให้มีทหารได้รับบาดเจ็บ โดยหนึ่งในนั้นคือตนที่ถูกสะเก็ดระเบิดจนสูญเสียการมองเห็นที่ตาข้างซ้าย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะตนร่วมกำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญปกป้องอธิปไตย จากนั้นมีลูกระเบิดยิงจากฝั่งตรงข้ามตกลงมา ทำให้ตัวเองและเหล่าเพื่อนทหารกล้าได้รับบาดเจ็บ
หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว จากนั้นตนเดินทางกลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้าน แม้ว่าการมองเห็นเพียงดวงตาข้างขวาได้มีสะดวก ส่วนขาข้างขวากระดูกแตก เดินไม่คล่องแคล่ว ยามนอนหลับจะมีอาการเพ้อสะดุ้งตื่นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นอนไม่หลับ ตนไม่เสียใจ เพราะมันคือการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย
พลทหารตะวัน ย้ำอีกว่า แม้ความหวังที่จะกลับมามองเห็นได้ไม่เหมือนเดิม ตนในฐานะทหารภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการปกป้องประเทศไทย แต่ก็ยังอยากจะทำตามความฝันรับใช้ชาติเป็นทหารต่อไปด้วยใจรัก โดยขณะนี้ก็ได้เข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐเป็นอย่างดี
ด้านนางศรสวรรค์ คล่องแคล่วมีชัย อายุ 43 ปี ป้าของ พลทหารตะวัน สิงห์เรือง บอกว่า แม้ดูจากภายนอกจะดี แต่ภายในตนในฐานะที่เลี้ยงพลทหารตะวันมาตั้งแต่เด็ก รู้ว่าเขามีความกังวลหวาดระแวง พอได้ยินเสียงอะไรจะมีผวาขาจะขยับตลอดเหมือนวิ่งไปไหนสักแห่ง ส่วนมือจะปกป้องที่ใบหน้า แล้วจะได้ยินเสียงพูดออกมาให้ทุกคนหลบ ซึ่งได้พบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
อย่างรก็ตาม ถึงแม้พลทหารตะวันจะกลับมาด้วยการเสียดวงตา ตนเองมีความภาคภูมิใจที่พลทหารตะวัน ได้รับใช้ชาติอย่างลูกผู้ชายชาติทหาร