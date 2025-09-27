แมคโดนัลด์ ร่วมฉลองเดือนแห่งจิตอาสา เติมเต็มรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ร่วมฉลองเดือนแห่งจิตอาสา (Community Month) ภายใต้พันธกิจการอยู่เคียงข้างสังคมไทย รวมพลังจิตอาสากว่า 100 คน สานพลังใจเพื่อส่งต่อรอยยิ้ม มื้อแห่งความสุข และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่าน 3 กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม - โครงการพัฒนาสังคม ‘McHappy Smile’, วัน ‘Big Cleaning Day’ และ แคมเปญ ‘McHappy Day’
เพื่อสานต่อพันธกิจในการอยู่เคียงข้างชุมชน และฉลองเดือนแห่งจิตอาสา แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เดินหน้า โครงการพัฒนาสังคม ‘McHappy Smile’ ซึ่งผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมในภาคตะวันออก เพื่อส่งต่อรอยยิ้มและมื้อแห่งความสุข ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่แข็งแรงแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคาม จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ พนักงานแมคโดนัลด์ยังได้จัดกิจกรรม ‘Big Cleaning Day’ เพื่อทำความสะอาดบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ หรือ บ้านแมค ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่น่าอยู่รวมทั้งปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเด็กและครอบครัว
ตลอดเดือนแห่งจิตอาสานี้ ทุกท่านยังสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ผ่านแคมเปญ ‘McHappy Day’ กับถุงเท้าลิมิเต็ด ‘Peek-A-Boo Socks’ ลายคาแรกเตอร์ Grimace และ Hamburglar เพียงคู่ละ 199 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ได้อยู่ใกล้กัน ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ที่ร้านแมคโดนัลด์ ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ และ บริการแมคไดร์ฟ ทรู