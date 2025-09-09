มูลนิธิโรนัลด์ฯผนึกพันธมิตร จัดวิ่งการกุศลช่วยผู้ป่วยเด็ก-ครอบครัว

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนร่วมวิ่งการกุศล ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2025’ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดมทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้อยู่ใกล้กัน
นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (RMHC Thailand) ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวมายาวนานกว่า 24 ปี การจัดงานวิ่งการกุศล ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2025’ เป็นโครงการระดมทุนครั้งสำคัญที่มูลนิธิจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
แต่การวิ่งครั้งนี้ยังเป็นการส่งต่อความหวัง กำลังใจ และการเยียวยาให้ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยที่เชื่อว่าการมีครอบครัวอยู่เคียงข้างคือพลังใจสำคัญของผู้ป่วยเด็ก งานวิ่งการกุศลนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนพันธมิตรภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนงานวิ่งและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน”
ในปีนี้ ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2025’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Run For Kids - Run For More’ ถ่ายทอดผ่านดีไซน์เสื้อวิ่ง 3 สีทรงพลัง ได้แก่ สีฟ้า (More Home) สะท้อนความมุ่งมั่นของมูลนิธิที่จะขยายการบริการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้ได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น, สีเหลือง (More Hope) สื่อถึงความหวังและกำลังใจที่จะส่งต่อให้กับเด็กๆ และครอบครัวทุกคนที่กำลังเผชิญกับการรักษาที่ยากลำบาก และสีแดง (More Heal) คือพลังในการเยียวยา เพราะการได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวคือพลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเด็ก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในการจัดงานวิ่งการกุศล ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2025’ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทางการแพทย์ หรือเกิดขึ้นบนเตียงผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดูแลด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมของครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้พร้อมด้วย
ดังนั้นการมีพื้นที่พักผ่อนที่อบอุ่นและได้อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานระหว่างการรักษา จึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพลังใจให้ทั้งเด็กและครอบครัวสามารถต่อสู้กับโรคภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการหลักของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ ‘บ้านแมค’ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาลรัฐ ถึง 4 แห่ง ยังสามารถช่วยส่งเสริมการรักษาแบบมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางให้เป็นมาตรฐานใหม่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
การระดมทุนผ่านงานวิ่งการกุศล ‘RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2025’ มีทั้งในรูปแบบการวิ่งที่งาน (Actual Run) ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การวิ่งสะสมระยะ (Virtual Run) เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ได้แก่ โครงการบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ หรือ "บ้านแมค" ทั้ง 4 แห่งที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อมอบที่พักพร้อมมื้ออาหารให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็ก, หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลและ โครงการห้องสันทนาการเด็ก ในโรงพยาบาลรัฐกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเพื่อคลายความกังวลให้ผู้ป่วยเด็กระหว่างรอพบแพทย์ นอกจากนั้นมูลนิธิ ยังต้องการขยายการบริการครอบครัวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นผ่าน โครงการ RMHC Family Room ห้องพักผ่อนสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็กภายในโรงพยาบาล เพื่อให้พ่อแม่และครอบครัวได้ใช้พักผ่อนระหว่างช่วงการดูแลบุตรหลานระหว่างเข้ารับการรักษา ซึ่งจะดำเนินการแห่งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมแบ่งตามประเภทการวิ่ง ดังนี้
• รูปแบบการวิ่งที่งาน (Actual Run) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ 3 กม. : สมัครบริจาค 600 บาท
2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะ 10 กม. : สมัครบริจาค 700 บาท
3. ประเภท VIP สามารถเลือกวิ่งระยะใดก็ได้ : สมัครบริจาค 2,500 บาท
• รูปแบบการวิ่งสะสมระยะ (Virtual Run)
1. ประเภทวิ่งสะสมระยะ 10 กม. : สมัครบริจาค 600 บาท
2. ประเภทการบริจาคสมทบทุนเพื่อรับเสื้อวิ่ง โดยไม่ร่วมการวิ่ง : สมัครบริจาค 450 บาท
ผู้สมัครเข้าร่วมงานจะได้รับของเสื้อวิ่ง, หมายเลขนักวิ่ง, เหรียญที่ระลึก และสิทธิพิเศษจาก WE FITNESS SOCIETY1 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 สำหรับรูปแบบการวิ่งที่งาน (Actual Run) และ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 สำหรับรูปแบบการวิ่งสะสมระยะ (Virtual Run) สมัครได้ที่ https://race.thai.run/rmhcrfk2025