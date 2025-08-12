30 ปี “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” วิ่งเพื่อแม่ อบอุ่นหัวใจ สร้างสุขภาพดีทั่วกรุง

นาย สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดกิจกรรมงานวิ่ง “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” ครั้งที่ 30 งานวิ่งเพื่อแม่ ที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งการรวมพลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำหรับกิจกรรมงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” ครั้งที่ 30 ครั้งนี้มีนักวิ่งทั้งไทยและเทศมาร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน ซึ่งงานวิ่งเพื่อแม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสนามวิ่งที่ท้าทาย แต่ยังเป็นเวทีแห่งการแสดงความรักความผูกพันในครอบครัว โดยใช้โอกาสพิเศษของวันแม่ ในการทำกิจกรรม “วิ่งเพื่อแม่” ร่วมกัน ในครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานตลอด 30 ปีที่ผ่านมา คือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนกรุง โดยรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) และ สภากาชาดไทยในทุก ๆ ปี
บรรยากาศงานวิ่งในวันนี้เริ่มด้วยพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และปล่อยตัววิ่งในระยะต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ 21.1 กม., 10 กม., 6 กม. และสำหรับระยะ 1.8 กม. มีศิลปินจาก GMMTV ได้ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล โดยในทุก ๆ รอบของการวิ่ง ผู้จัดงานจะบริจาค 10,000 บาท ให้แก่ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” สภากาชาดไทย
แต่สิ่งพิเศษที่มากกว่าการวิ่งคือทุกคนที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญที่ระลึกออกแบบเฉพาะปี 2025 เป็นรูปพวงมาลัยดอกมะลิ และดอกมะลิสด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความกตัญญูต่อแม่ สำหรับนักวิ่งที่ทำเวลาสุดยอดในแต่ละรุ่นยังได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด และพิเศษในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี ทางคณะผู้จัดงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมในสถานที่จริงวิ่งผ่าน Virtual Run สะสมระยะจากที่ใดก็ได้ และบริการถ่ายภาพอัตโนมัติ Fotobots X Fast Upload ที่ใช้เทคโนโลยี AI อัปโหลด ภาพทันที ทำให้ทุกความประทับใจถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านนาย สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่พิเศษ อย่างมากที่เราได้ฉลองครบรอบ 30 ปี ของงาน 12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ หรือ ‘Run For Mom’ ซึ่งถือเป็นงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศไทย เราจึงตั้งใจมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง Mom Run Club การเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้วิ่งผ่าน Virtual Run รวมถึงการนำระบบ AI มาใช้ในการถ่ายภาพให้นักวิ่งทันที ปีนี้เรามีนักวิ่งกว่า 7,000 คน ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนที่มีต่องานนี้ สำหรับผม ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้วัดแค่ตัวเลขนักวิ่ง แต่คือการได้เห็นคนทุกเพศทุกวัยมาร่วมวิ่ง สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่นอย่างแท้จริง ทำให้งานนี้ไม่เพียงเป็นงานวิ่งในตำนาน แต่ยังเป็นเวทีรวมพลังรักในครอบครัวที่นักวิ่งมืออาชีพ มือใหม่ เซเลป และคนดัง ต่างตั้งตารอคอย และไม่พลาดทุกปี”
ทางด้านคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “งานวิ่งเพื่อแม่ถือเป็นงานวิ่งประจำปีที่นักวิ่งต้องมาทุกปี และถือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ท่านทรงพระราชกรณียกิจมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะทำให้ได้มาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กทม. ที่พยายามจัดพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพให้ดีที่สุด และมีกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้คนได้มีกิจกรรมร่วมกัน”
“เต้ย “พงศกร เมตตาริกานนท์ พระเอกเจ้าลมกรด ได้พูดคุยกับเราว่า “ปีนี้ก็สนุกสนานเหมือนเคยครับ ปีที่แล้วลงระยะ 10 กม. ถือว่าเบาไปเลย เพราะปีนี้ลงวิ่งระยะ 21 กม. บอกเลยว่า 21 โล ท้าทายของจริงไปกลับ 12 สะพานโหดมาก สำหรับงานวิ่งในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เริ่มต้นวันดี ๆ กับคุณแม่ ปีหน้าจะลองชวนคุณแม่มาวิ่งกันก็ได้นะครับ อย่างน้อยก็ทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น คุณแม่ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น”
ขณะที่ สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล นักแสดงหนุ่มหล่อ นักวิ่งกล้ามแน่น มาร่วมงานวิ่งครั้งนี้ เล่าถึงความประทับใจในการวิ่งครั้งนี้ว่า “ครั้งแรกของการวิ่ง RUN FOR MOM ในระยะ 21 กม. ซึ่งมีความท้าทายมากขึ้น แต่สนุกมากเช่นกันครับ ทุกคนไปด้วยกัน ให้กำลังใจกันตลอดทาง ปีนี้เหรียญพวงมาลัยดอกมะลิผมชอบมากเลย การจัดงานในปีนี้ ผมว่าจัดงานได้ดีได้ตามมาตรฐานเช่นเคยเพราะเป็นรายการที่ยาวนานมาก 30 ปี ด้วยสถานที่กว้างขวาง มีลานจอดรถ มีสถานที่ในการวอร์ม เส้นทางการวิ่งทุกระยะดี ระบบจัดการได้ดี น่ารักมากครับ ขอบคุณมากเลย”
ปิดท้ายด้วยน้อง ๆ จาก GMMTV. “ปีหน้าถ้ามีโอกาส หรือใครที่สนใจกิจกรรมดี ๆ พวกเราขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันได้ครับ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้วิ่งไปด้วย ได้ออกกำลังกายไปด้วย แถมยังได้สมทบทุนโครงการ “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) ปีหน้ามากันสมัครวิ่งกันเยอะนะครับ”