สส. ชวนสายบุญ เดิน-วิ่งปลอดคาร์บอน “We can run : Fund for legs” ส่งต่อขาเทียม 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนพิการ มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 570 ตัน

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้ว (Recycle for Life) เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการระบบการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบครบวงจรในประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2568) ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 ดังนั้น เพื่อให้เกิดกระแสสังคมและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร ด้วยการมีส่วนร่วมในการนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือทำประโยชน์ใหม่ และสนับสนุนสนับการดำเนินงานขอมูลนิธิขาเทียม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We can run : Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) โดยมีเป้าหมายรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล จำนวน 4,800,000 ใบ สนับสนุนการผลิตขาเทียม 100 ขา มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท มอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (โดยการรีไซเคิลกระป๋อง 1 ตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9.13 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบกับการขุดแร่ใหม่)ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมควบคุมมลพิษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ ทีซีพีกรุ๊ป บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) เป็นต้นจึงขอเชิญชวนสายบุญและประชาชนที่สนใจร่วมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล พร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการมีความยากไร้ สามารถสมัครเข้าร่วม กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอนการกุศล Recycle for Life “We can run: Fund for legs” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมีค่าสมัครตามระยะทาง ดังนี้·​Mini Marathon 10 กิโลเมตร ราคา 680 บาท (ได้เสื้อวิ่งระยะ Mini Marathon , บิบ+ชิพจับเวลา พร้อม เหรียญรางวัล)·​Micro Marathon 5 กิโลเมตร ราคา 480 บาท (ได้เสื้อวิ่งระยะ Micro Marathon , บิบ พร้อมเหรียญรางวัล)·​VIP ราคา 2,700 บาท สามารถเลือกระยะวิ่งได้และสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ทันที 1,500 บาท" (ได้เสื้อคอปก VIP , เสื้อวิ่งตามระยะที่เลือก พร้อมบิบ หากเลือกระยะ “Mini Marathons” จะมีชิพจับเวลา พร้อมเหรียญรางวัล)ส่วนรางวัลการแข่งขัน แบ่งเป็น “Mini Marathon” ถ้วยรางวัล Overall Winner ชาย/หญิง รวม 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท “รางวัล Top 50” ชาย/หญิง สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 50 คนแรก ทั้งสองระยะ “รางวัลแฟนซี” 5 อันดับ ชาย/หญิง (ไม่แยกระยะ)สำหรับท่านที่สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://race.thai.run/wecanrun พร้อมติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/wecanrunfundforlegs/ ทั้งนี้ “การรับเสื้อและบิบ” ให้นำ “กระป๋องอลูมิเนียมเปล่า จำนวน 5 กระป๋อง” มาแลกรับเสื้อและบิบด้วยตนเอง ภายในวันกิจกรรม Expo 30 มีนาคม 2567 เท่านั้น