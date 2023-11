ไทยพาณิชย์ คว้า 9 รางวัลจากเวทีระดับโลก “Marketing Excellence Awards 2023”

นำโดยพร้อมด้วยประกาศความสำเร็จคว้า 9 รางวัล จากเวทีชั้นนำระดับสากลจัดโดย MARKETING-INTERACTIVE ผู้นำสื่อออนไลน์ด้านการตลาดจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเฟ้นหานักการตลาด ผู้นำทางธุรกิจ และเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและไอเดียการโฆษณาเชิงสร้างสรรค์ด้านการตลาดในทุกอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน จาก 42 หมวดหมู่ ซึ่งถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) สามารถเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ผ่านช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ พร้อมมุ่งหวังให้คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และโซลูชันทางการเงินได้มากยิ่งขึ้นธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัลจาก 3 แคมเปญที่โดดเด่นด้านไอเดียความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด ได้แก่ แคมเปญร้อนเงิน กดขอสินเชื่อเองได้ ไม่ต้องให้ใครรู้ ผ่านแอป SCB EASY สะท้อนถึงความเข้าใจทุกโมเมนต์ด้านความต้องการทางการเงินของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความกังวลเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินด่วน มุ่งสื่อสารให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องอ้าง ไม่ต้องอาย ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) ผ่านช่องทางการตลาดแบบเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม และบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงแคมเปญธนาคารเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป การค้าขายไม่ได้มีเพียงแค่หน้าร้านแต่ยังมีช่องทางออนไลน์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้พัฒนาฟีเจอร์ “มณี โซเชียล คอมเมิร์ซ” บนแอปแม่มณี ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพที่ช่วยดูแลสต็อกสินค้า, จัดการคำสั่งซื้อ, รับชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่ง เปรียบเสมือนผู้ช่วยตัวจริงของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ จัดการง่าย ซื้อขายคล่อง จบครบในแอปเดียว และ แคมเปญธนาคารตระหนักถึงความสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ ESG ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ช่วยนำ Solution ของทางธนาคาร เข้าถึงผู้ประกอบการให้มีเครื่องมือบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะช่องทางดิจิตอล รวมถึงช่วยสนับสนุนออกแบบกลยุทธ์ทางด้านสื่อสารการตลาดผ่านช่องของทางธนาคารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ESG ให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้นในวงกว้างมากยิ่งขึ้นประกอบด้วย1.รางวัล Excellence in Brand Strategy จากแคมเปญ SCB EASY App: “No more Shame, No more Pretense”2.รางวัล Excellence in Consumer Insights/Market Research จากแคมเปญ SCB EASY App: “No more Shame, No more Pretense”3.รางวัล Excellence in CSR/Cause Marketing จากแคมเปญ SCB Mae Manee Together we can4.รางวัล Excellence in Marketing Innovation จากแคมเปญ “Manee Social Commerce”5.รางวัล Excellence in Data-Driven Marketing จากแคมเปญ SCB EASY App: “No more Shame, No more Pretense”6.รางวัล Excellence in Media Strategy จากแคมเปญ SCB EASY App: “No more Shame, No more Pretense”7.รางวัล Excellence in Omnichannel จากแคมเปญ “Mae Manee Application”8.รางวัล Excellence in Marketing to a Specific Audience จากแคมเปญ SCB EASY App: “No more Shame, No more Pretense”9.รางวัล Excellence in eCommerce Marketing จากแคมเปญ “Mae Manee Application”